Warum und wie du deine Tochter für Sport begeistern solltest

Während die Serenas und Shalanes der Welt auf der großen Bühne des Sports den Ton angeben, sieht die Realität für die meisten Athletinnen anders aus: Laut einem Bericht der Women’s Sports Foundation (WSF) über Mädchen im Alter zwischen 7 und 13 Jahren fangen Mädchen später mit dem Sport an als Jungen. Im Teenageralter machen sie im Vergleich zu Jungen 15 Prozent weniger Sport. Und im Alter von 14 Jahren hören doppelt so viele Mädchen mit dem Sport auf wie Jungen. Gegen Ende des Teenageralters wiederum hört erneut ein Drittel auf. Bei Jungen sind es nur 10 Prozent. Das zeigt eine aktuelle Studie der Organisation Canadian Women & Sport.



Was ist das Problem? Nun, für Mädchen und junge Frauen (vom Kleinkindalter bis zum Alter von etwa 20 Jahren) ist der Weg zu sportlichem Erfolg steinig. Das liegt zum einen an den körperlichen Veränderungen, zum anderen aber auch an dem, was die Gesellschaft ihnen vorgibt.



Betrachten wir mal die biologische Seite: Jungen werden meistens selbstbewusster, wenn sich mit der Pubertät die Muskeln entwickeln, ihre Stimme tiefer wird und die ersten Haare auf der Brust wachsen. Mädchen ziehen sich zurück und werden unsicher, wenn sich ihre Brüste entwickeln und sie ihre Tage bekommen. Zu diesem Schluss kommt Dr. Mary Fry, Leiterin des Kansas University Sport & Exercise Psychology Lab. Mädchen verlieren den Mut, aktiv an Dingen teilzunehmen. Und soziale Medien als Nährboden für Vergleiche und Selbstzweifel tun ihr übriges dazu, dass Mädchen (und auch Jungs) sich zurückziehen, statt sich selbstbewusst zu zeigen.



Auch die Familie und geschlechtsspezifische Stereotypen spielen eine Rolle. Eltern (oder Menschen mit ähnlichem Einfluss) prägen die Beziehung von Mädchen zu Sport. Allzu oft wird ihnen in vielen Familien weniger zugetraut als Jungen, so Karen Issokson-Silver, stellvertretende Vorsitzende für Forschung und Bildung beim WSF. "In vielen Familien spielt der Vater mit Söhnen Fußball, nicht aber mit Töchtern", betont sie. Aber ohne Unterstützung der Familie haben Mädchen kaum eine Chance, bereits früh Interesse für Sport zu entwickeln.



Dann kommt noch der kulturelle Aspekt dazu. Bei der Sportberichterstattung im US-Fernsehen entfallen nur 5 % auf den Frauensport, 95 % der Beiträge befassen sich mit Männersport. Das ergab eine Studie von USC und Purdue. Außerdem verdienen Frauen in vielen Sportarten zwischen 15 und sage und schreibe 100 Prozent weniger als Männer. Das ist eine Botschaft, so Issokson-Silver, von der sich vor allem Kinder leicht beeinflussen lassen: Frauen sind im Sport weniger wichtig und wertvoll als Männer. Wenn man jetzt bedenkt, dass Mädchen häufiger mit dem Sport aufhören und dass es weniger weibliche Coaches gibt, dann wird klar: Mädchen haben weniger sportliche Vorbilder als Jungen. Und hier beginnt der Teufelskreis.