4 Vorteile von Aerial Yoga

Aerial Yoga ist zwar aktuell ein Top-Thema in den sozialen Medien, aber es wird schon sehr lange praktiziert. Und das aus gutem Grund: Es fördert unter anderem die Herz-Kreislauf-Gesundheit und sorgt für einen besseren Gleichgewichtssinn.

"Aerial Yoga umfasst Übungen für den ganzen Körper, bei denen ein an der Decke befestigtes Tuch verwendet wird", erklärt Mariam Michael, RYT 200, zertifizierte Yogalehrerin. Durch das Tuch sind klassische Yoga-Posen wie Umkehrhaltungen ohne Kontakt mit dem Boden möglich. Außerdem kannst du mit dem Tuch neue Posen ausprobieren, da es einen Teil deines Körpergewichts trägt, was bedeutet, dass du noch besser in die Dehnung kommst als auf deiner Yogamatte.

Wenn du mit Aerial Yoga experimentierst, gehörst du zu den vielen, die seit Generationen diesen althergebrachten Yogastil praktizieren. "Mit Yoga verbinden viele schon seit langem die Unterstützung der Asanas [Yoga-Posen] durch Hilfsmittel und auch Hängepositionen", erklärt Michelle Dortignac, E-RYT 500, zertifizierte Yogalehrerin.

Heutzutage werden beim Aerial Yoga teilweise Elemente von "Fitness, Tanzen, Akrobatik und Pilates kombiniert", fügt sie hinzu. Je nach Studio und Lehrer:in kann der Schwerpunkt bei einem Kurs auf einem dieser Elemente oder auf der Kombination aller liegen.

Wenn du mit Aerial Yoga deine Yogaübungen intensivieren oder Kombinationen ausprobieren möchtest, könnten die wichtigsten Vorteile des Workouts für dich genau richtig sein.

(Verwandter Artikel: Alles über die optimale Yogamatte von Nike)