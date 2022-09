4 Vorteile von Aerial Yoga

Aerial Yoga kann ein effektives Core-Workout sein, da für die "Bewegungen mit dem Tuch viel Kraft im Core und in den Armen notwendig ist", erklärt Dortignac. Wenn deine Bewegungen akrobatischer sind, wird dein Körpergewicht durch das Tuch gehalten.

"Wenn du mit dem Kopf nach unten im Tuch hängst und den Oberkörper heben möchtest, kannst du dich nicht einfach vom Boden abstoßen", sagt sie. Stattdessen musst du deine Bauchmuskeln anspannen und praktisch einen Sit-up machen, wenn du dich in die Umkehrhaltung oder aus ihr heraus bewegen möchtest.

Auch wenn du nicht die allerschwierigsten Posen machst, kräftigst du damit eher deinen Core, wenn du deinen Körper ohne Bodenhaftung stabilisierst, erklärt Dortignac. Wenn du eine Reihe von Posen machst, "wird dein Core beansprucht, um die Bewegung zu ermöglichen und deine Wirbelsäule zu stabilisieren." Trainer:innen weisen oft darauf hin, wie dein Core beansprucht wird.

Eine Studie in einer Ausgabe des Journal of Bodywork and Movement Therapies im Jahr 2009, in der Yogatechniken auf dem Boden zur Stabilisierung des Core bewertet wurden, hob hervor, dass mit einem starken Core die Kraft im Torso verbessert wird, was fließendere, effektivere und besser koordinierte Bewegungen der Gliedmaßen ermöglicht. In dem Artikel steht auch, dass eine gut ausgebildete Core-Muskulatur hilft, das Verletzungsrisiko wegen falscher Körperhaltung zu senken.

Außerdem dreht sich bei einigen Posen im Aerial Yoga dein Oberkörper, wobei der Torso stabilisiert wird – eine Art von Drehübung für den Core. Bei anderen wird eine solche Drehung verhindert. Dies ist auch eine Art von Core-Training zum Verhindern von Drehungen, bei dem deine Bauchmuskulatur einer Belastung widersteht, damit die Wirbelsäule gerade bleibt und Bewegungen entgegengewirkt wird.

Core-Training zum Verhindern von Drehungen kann gut für alltägliche Bewegungen sein, weil "der Core meistens Bewegungen verhindert und nicht auslöst", sagt Stuart McGill, Ph.D., in einer Studie im Strength and Conditioning Journal aus dem Jahr 2020. Das ACE betont auch, dass Übungen zum Verhindern von Drehungen dabei helfen, "eine stabile Basis für verschiedene Bewegungsmuster wie Drehungen zu entwickeln."