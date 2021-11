Die besten Schuhe für HIIT-Workouts

Für hochintensives Training brauchst du strapazierfähige und schweißableitende Sportkleidung. Die beim HIIT durchgeführten Übungen umfassen unterschiedliche Bewegungen in alle möglichen Richtungen – zur Seite, hoch und runter, hin und her, auf und ab und so weiter. Du brauchst also Sportsachen und Trainingsschuhe, die für diese Art von Übungen geeignet sind. Hier sind einige Tipps, die dir bei der Wahl der richtigen Kleidung für HIIT helfen.

1. Wähle schweißableitende Kleidung

Ein Training mit hoher Intensität bedeutet für die meisten von uns vor allem eins: schwitzen. Aber bloß keine Angst, schwitzen ist ja in erster Linie ein Zeichen dafür, dass du dich anstrengst. Schweiß kann deine Leistung jedoch beeinträchtigen, wenn er von deiner Sportkleidung nicht richtig abgeleitet wird.

Materialien wie Baumwolle, die Schweiß binden, verhindern die Luftzirkulation und die Ableitung der Feuchtigkeit von der Haut. Das beeinträchtigt wiederum die Fähigkeit deines Körpers, die Temperatur wirksam zu regulieren. Dir wird zu warm und die Kleidung fühlt sich schwer an, was dich bremsen kann. Entscheide dich für schweißableitende Materialien, um frisch und komfortabel zu bleiben. Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut an die Oberfläche des Materials, damit er dort verdunsten kann.

2. Entscheide dich für hautenge Kleidung

Für bestimmte Workouts ist locker sitzende Kleidung besser geeignet. Bei HIIT solltest du jedoch zu enger Kleidung greifen. Eng anliegende, elastische Stoffe ermöglichen einen uneingeschränkten Bewegungsspielraum und sind besser für hochintensive Übungen ausgelegt.

Kleidung, die eng sitzt, verspricht außerdem Wendigkeit und Aerodynamik. Bei HIIT-Workouts mit intensiven Bewegungen wie Sprüngen oder Richtungswechsel kommt es auf Kleidung an, die dich nicht einschränkt. Eng anliegende Sportsachen fördern zudem die Blutzirkulation sowie die Sauerstoffzufuhr und halten deine Muskeln während des Workouts warm.