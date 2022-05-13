5 Vorteile des Basketballspielens – erklärt von Expert:innen
Sport und Bewegung
Basketballspielen hat auch jenseits des Platzes Vorteile. Erfahre, was dieser Sport alles zu bieten hat.
Basketball hat weltweit treue Fans – und Spieler:innen aus allen Stufen. Egal, wie du den Sport genießt – ob du mit Freund:innen Spiele ansiehst oder am Wochenende selbst den Ball in die Hand nimmst – Basketball wird international wertgeschätzt, da es viel Ausdauer, Technik und schnelles Denken erfordert.
Hier sind ein paar Gründe dafür, mit dem Basketballspielen anzufangen – und weshalb es eine universelle Anziehungskraft hat.
5 Vorteile des Basketballspielens
1.Basketball kann bei der Entwicklung grundlegender Beweglichkeit helfen.
Unabhängig von deinem Alter ist grundlegende Beweglichkeit – die Basis für sämtliche körperliche Aktivität – die Voraussetzung für einen aktiven Lifestyle. Grundlegende Beweglichkeit wird in lokomotorische Fähigkeiten (Laufen und Springen), Objektkontrolle (Fangen und Werfen) und Stabilität (Balancieren und Drehen) unterteilt,
"Grundlegende Beweglichkeit wie [Sprinten], Springen und Werfen ist elementar für körperliche Bewegung", meint Koco Eaton, M.D., Orthopäde, Gründer von Eaton Orthopaedics und früherer Basketballspieler (darunter drei Spielzeiten als Profi in Venezuela). "Basketball fördert Geschwindigkeit, Beweglichkeit, Kraft, Leistung und Ausdauer. Außerdem erhöht es erwiesenermaßen die Flexibilität und die motorischen Fähigkeiten. Basketball ist daher unverkennbar darauf ausgelegt, grundlegende motorische Fähigkeiten zu verbessern, die sich nachweislich positiv auf die allgemeine Gesundheit auswirken."
Laut einer Studie aus dem Jahr 2012 können Mini-Basketball-Drills – wie Ballkontrolle, Pässe und Layups – die grundlegende Beweglichkeit von Kindern zwischen 7 und 10 Jahren erheblich verbessern (Kinder entwickeln diese Fähigkeiten üblicherweise im Alter von 3 bis 10 Jahren).
Marco Lopez, P.T., D.P.T., C.S.C.S., Physiotherapeut und Mitbegründer von The Basketball Doctors sagte, dass Basketball "Sprint, Richtungswechsel und Springen kombiniert", was man nicht oft bei anderen Sportarten findet.
2.Es kann eine positive Wirkung auf die Knochenmineraldichte haben.
Laut einer Studie aus dem Jahr 2020, bei der Basketballer:innen mit Schwimmer:innen, Fußballer:innen und Volleyballer:innen verglichen wurden, haben Basketballer:innen mitunter die höchste Knochenmineraldichte, auch BMD genannt. Eine Studie aus dem Jahr 2018 kam zu einem ähnlichen Ergebnis: Langfristiges Basketballspielen kann sich positiv auf die BMD der Beine auswirken.
"Basketball ist eine der besten Sportarten für die Knochendichte", so Lopez. "Wie wir wissen, verlieren wir mit zunehmendem Alter Knochendichte. Wir können dem Verlust durch Springen, Laufen und Gewichtheben entgegenwirken. Und Basketball deckt fast all diese Punkte ab."
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Wissenschaftliche Untersuchungen deuten darauf hin, dass sich Training mit hoher Belastung (z. B. Springen, Tanzen und Wandern) in Kombination mit Krafttraining oder Widerstandsübungen (wie Squats, Deadlifts und Langhantel-Curls) positiv auf die allgemeine Knochengesundheit auswirken kann. Allerdings wurde auch erwähnt, dass Widerstandsübungen die größte Auswirkung auf die BMD haben könnte.
3.Diese Art von Workout schwankt in der Intensität.
Wie in der Einführung einer Studie aus dem Jahr 2021 in Frontiers in Psychology erwähnt, besteht ein Basketballspiel aus Phasen mit hoher und geringer Belastung. Denk darüber nach: Eben noch sprintest du mit dem Ball über den Court und im nächsten Moment joggst du. Eine einfache Möglichkeit zur Erhöhung der Intensität eines Basketballspiels ist, auf dem ganzen Court zu spielen.
Laut einer Studie aus dem Jahr 2012 lösen Spiele über den ganzen Court höhere Herzfrequenzen aus, aber das bedeutet nicht, dass Spiele auf dem halben Court keine Vorteile bringen. Und laut einer Studie aus dem Jahr 2018 verbessert Basketball die allgemeine Gesundheit, unabhängig davon, ob auf dem ganzen oder halben Court gespielt wird.
"Obwohl Basketball auf dem ganzen Court mehr Vorteile bietet, hat sich auch Basketball auf dem halben Court [laut der Studie] positiv auf die Gesundheit der Teilnehmer:innen ausgewirkt", so Eaton. "Darin wurden die Auswirkungen auf Blutdruck, Körperbau, kardiovaskuläre Fitness und maximale Sauerstoffaufnahme untersucht. Bei Basketball auf dem halben Court wurden erhebliche Vorteile erkannt, aber die maximalen Vorteile wurden bei den Teilnehmer:innen erkannt, die auf dem ganzen Court spielten."
4.Mit Basketball werden Kinder in frühem Alter aktiv und die Begeisterung kann bis ins Erwachsenenalter anhalten.
"Die positivste Auswirkung von Basketball ist die zunehmende Aktivität, die bis ins Erwachsenenalter anhält", so Eaton.
Laut einer Studie aus dem Jahr 2018 spielen 74 Prozent der Kinder und Jugendlichen in den USA hauptsächlich Basketball, um Spaß zu haben. Weitere Studien haben ergeben, dass Menschen, die in ihrer Kindheit körperlich aktiv waren, als Erwachsene wahrscheinlicher aktiv bleiben, als diejenigen, die als Kinder weniger aktiv waren. Laut dem US President’s Council on Sports, Fitness and Nutrition Science Board haben sich 73 Prozent der sportlich aktiven Erwachsenen bereits in ihrer Kindheit sportlich betätigt.
5.Basketball kann die Kommunikationsfähigkeit durch Teambuilding verbessern.
Das ist vielleicht einer der weniger offensichtlichen Vorteile von Basketball. Da es sich um einen Teamsport handelt, erfordert Basketball laut Eaton Kommunikation zwischen den Spieler:innen, oft auch ohne Worte. Eine Studie aus dem Jahr 2010, in der Spieler:innen bei der Interaktion mit ständig wechselnden Mitspieler:innen beobachtet wurden, stützt diese Aussage. Ein großer Teil dieser Kommunikation fand nonverbal und stattdessen durch Ballpässe und visuelle Signale während des Spiels statt. Abseits des Courts wird nonverbale Kommunikation überall genutzt – vom Geschäfts- bis zum Privatleben. Die Meinungen gehen auseinander, aber laut einer Studie in einer Ausgabe von The Hearing Journal aus dem Jahr 2018 wird geschätzt, dass 70 Prozent aller Kommunikation nonverbal stattfindet (auch außerhalb des Sports).
Andere auf dem Court gelernte Fähigkeiten lassen sich auf den Alltag übertragen: Neben wesentlichen Kommunikationsfähigkeiten wirkt sich Basketball auch positiv auf die psychische Koordination aus. Laut einer Studie aus dem Jahr 2015 müssen sich Spieler:innen ständig an das Spiel anpassen und ihre physische Koordination kognitiv ändern, um mitzuhalten. Psycholog:innen weisen darauf hin, dass Anpassungsfähigkeit von einem hohen Maß an allgemeiner Zufriedenheit beeinflusst wird, insbesondere in Kombination mit einem hohen Maß an sozialer Unterstützung (z. B. durch Freunde, wenn man einen neuen Job anfängt).
Verfasserin: Ashley Lauretta