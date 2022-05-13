5 Vorteile des Basketballspielens – erklärt von Expert:innen

Unabhängig von deinem Alter ist grundlegende Beweglichkeit – die Basis für sämtliche körperliche Aktivität – die Voraussetzung für einen aktiven Lifestyle. Grundlegende Beweglichkeit wird in lokomotorische Fähigkeiten (Laufen und Springen), Objektkontrolle (Fangen und Werfen) und Stabilität (Balancieren und Drehen) unterteilt,

"Grundlegende Beweglichkeit wie [Sprinten], Springen und Werfen ist elementar für körperliche Bewegung", meint Koco Eaton, M.D., Orthopäde, Gründer von Eaton Orthopaedics und früherer Basketballspieler (darunter drei Spielzeiten als Profi in Venezuela). "Basketball fördert Geschwindigkeit, Beweglichkeit, Kraft, Leistung und Ausdauer. Außerdem erhöht es erwiesenermaßen die Flexibilität und die motorischen Fähigkeiten. Basketball ist daher unverkennbar darauf ausgelegt, grundlegende motorische Fähigkeiten zu verbessern, die sich nachweislich positiv auf die allgemeine Gesundheit auswirken."

Laut einer Studie aus dem Jahr 2012 können Mini-Basketball-Drills – wie Ballkontrolle, Pässe und Layups – die grundlegende Beweglichkeit von Kindern zwischen 7 und 10 Jahren erheblich verbessern (Kinder entwickeln diese Fähigkeiten üblicherweise im Alter von 3 bis 10 Jahren).

Marco Lopez, P.T., D.P.T., C.S.C.S., Physiotherapeut und Mitbegründer von The Basketball Doctors sagte, dass Basketball "Sprint, Richtungswechsel und Springen kombiniert", was man nicht oft bei anderen Sportarten findet.