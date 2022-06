Mr. YouTube präsentiert seine Feel-Good-Dance-Moves

"Alle machen mal kurz eine Pause", ruft er, und das Dance-Studio verfällt in eine erwartungsvolle Stille. "BOOM! Hier kommt er, der One and Only Mr. YouTube aus der Bronx in New York!"



Niemand kann Mr. YouTube so gut vorstellen, wie Mr. YouTube selbst, auch bekannt als Switzon Haney oder Switz ("Swiss" ausgesprochen). Der selbst ernannte "King of Lite Feet" hat sich das Tanzen selbst beigebracht und in den frühen 2000ern in Harlem und der Bronx einen ganz eigenen Tanzstil entwickelt. Nach seinen Worten ist er auch der erste Tänzer, der auf YouTube viral gegangen ist. Daher sein Spitzname.