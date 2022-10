4 überraschende Veränderungen in deinem Körper während der Schwangerschaft

Jetzt mal ganz ehrlich: Klar liebst du das Wesen, das da in dir heranwächst, aber manchmal bist du während der Schwangerschaft auch einfach nur ängstlich und erschöpft, dir ist schwindelig oder dir tut etwas weh und dann ist es wirklich nicht leicht, eine Schwangerschaft immer nur als wunderschönes Erlebnis zu sehen. Aber eins ist sicher: Dein Körper macht unvorstellbare Veränderungen durch und leistete Unglaubliches in Sachen Ausdauer und Selbstschutz.



Eine aktuelle Studie der Duke University hat herausgefunden, dass der Energieverbrauch von schwangeren Frauen mehr als doppelt so hoch ist wie ihr normaler Grundumsatz. Nur Leistungssportler:innen erreichen einen höheren Wert und das auch nur kurzfristig, etwa bei einem Marathon. Ein "Ausdauer-Event" von neun Monaten mit einem so hohen Energieverbrauch ist etwas, das nur Schwangere schaffen. Mit anderen Worten: Die physiologischen Anforderungen, die der Körper während einer Schwangerschaft bewältigen muss, gleichen einem Ultramarathon, nur dass du ihn neun Monate jeden Tag läufst und nicht nur an ein oder zwei Tagen in deinem Leben.



"Während der Schwangerschaft läuft der Körper bereits in Ruhephasen auf Hochtouren. Daher ist es unglaublich, dass Schwangere auch noch in der Lage sind, zu arbeiten, Sport zu treiben und sich um kleine Kinder zu kümmern", erklärt Dr. Ainslie Kehler, Spezialistin für Sport- und Reproduktionsmedizin in Vancouver, British Columbia.



Viele der Veränderungen während der etwa neun Monate dauernden Schwangerschaft finden kaum sichtbar im Körper statt. Damit du besser verstehst, was dein Körper leistet und warum du dich manchmal einfach nicht gut fühlst, schauen wir uns die Vorgänge einmal genauer an.