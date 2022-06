Wang Qing ist das Breakdance-Girl mit den märchenhaften Moves

In China gibt es nur sehr wenige Breakdancerinnen. In diesem stark von Männern dominierten Sport sticht Wang Qing durch ihre Eleganz heraus. 2024 soll Breakdance zum ersten Mal olympisch werden, und sie hofft, dass sie es mit ihrem einzigartigen Style in die Qualifikation schafft. Die Kunstform zeichnet sich normalerweise durch viel Bodenkontakt, gebeugte Knie, einen starken Core und kraftvollen Schwung aus. Aber wenn Wang Qing tanzt, scheint es, als würde sie schweben, denn ihre Bewegungen haben etwas einzigartig Leichtes an sich. "B-Boys lassen in ihre Moves gerne wilde Bewegungen wie die eines Löwen oder Tigers einfließen", erklärt sie. "Natürlich kann man sie imitieren, aber man kann auch seine eigenen femininen Formen kreieren, wie die eines Kaninchens oder einer Katze."