Surferinnen schlagen hohe Wellen in Hainan 

Was bedeutet es, als Frau in China zu surfen?



Darci: Du musst gegen den Strom schwimmen, was auch immer das für dich bedeutet. Tu, was dich inspiriert, anstatt das Spiel mitzuspielen, das die Gesellschaft für dich vorgesehen hat. Es gibt immer mehr Menschen in China, die ihre eigenen Träume verwirklichen möchten, anstatt ein aufgezwungenes Leben zu führen.



You: Wir gewinnen Selbstvertrauen. Leidenschaft macht dich zu einem besseren Menschen.



Jingya: Surferinnen sind frei. Sie wissen, was sie wollen, und kümmern sich nicht um äußere Zwänge, die keinen wirklichen Sinn machen.



Nachdem sie sich umgezogen haben, treffen sich die Frauen in ihrem Lieblings-Fischrestaurant gegenüber vom Fischereihafen von Hoxha. Schließlich gilt es, den Kalorienspeicher wieder aufzufüllen. Drinnen haben sie kein Problem, die bierseligen Männer zu übertönen. Es ist nicht zu übersehen, wie vertraut sie miteinander sind. Sie lachen so viel, dass ihnen die Tränen über das Gesicht laufen, während sie sich den neuesten Klatsch vom Wochenende erzählen. Mutig, unabhängig, kompromisslos: Ihnen ist es egal, wie eine Frau laut chinesischer Tradition zu sein hat. Hier, unter Gleichgesinnten, zeigen die Amazonen des Meeres ihren Kampfgeist. Sie unterstützen sich gegenseitig dabei, ihre selbstgewählte Lebensweise zu verteidigen. Und sie freuen sich, dass immer mehr Chinesinnen dem Stadtleben und den Erwartungen der Gesellschaft den Rücken kehren und sich in den Sturm des Lebens wagen.