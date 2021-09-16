So verhinderst du, dass man deine Brustwarzen durch deinen Sport-BH sieht. NAQs

Eigentlich solltest du dir darüber nicht allzu viele Gedanken machen müssen, doch wir verstehen natürlich, dass das leichter gesagt als getan ist. Wenn beim Trainieren deine Brustwarzen durch dein Oberteil zu sehen sind, kann das unangenehme Blicke und folglich auch ein Gefühl der Unsicherheit hervorrufen. Hier empfiehlt es sich, einen Sport-BH mit etwas Polsterung oder dickerem Material zu wählen.

Wenn du auf der Suche nach einem Sport-BH mit starkem Halt und viel Abdeckung bist, ist der Nike Alpha genau der Richtige für dich. Das Mesh-Material über den Körbchen sorgt dafür, dass deine Brustwarzen gut verdeckt sind, und der Überzug über der Brust minimiert Auf- und Abbewegungen. Außerdem verhindert er ein Einschneiden des Sport-BHs und bietet zusätzlichen Halt, damit du dich selbstbewusst bewegen kannst. Alternativ könntest du dich auch für den Rival Sport-BH entscheiden. Seine vorgeformten Körbchen gewährleisten ein hohes Maß an Schutz und Abdeckung, betonen jedoch gleichzeitig auch deine natürliche Körperform.

Unser Sport-BH mit einteiligem Polster ist ebenfalls eine hervorragende Wahl, wenn du Schutz ohne umständliches Gefummel willst. Er bietet mittleren Halt und das breite Polster lässt sich ganz einfach einlegen und herausnehmen.

Sport-BHs mit leichtem Halt bestehen oft aus dünnerem Material. Sie sehen zwar gut aus, bieten aber nicht so viel Abdeckung. Der Nike Indy UltraBreathe ist da eine Ausnahme: Er ist nicht nur extrem stylish, sondern verfügt auch über eine leichte Polsterung und einen ultraleichten Mesh-Überzug. Somit hält er dich angenehm kühl und verhindert gleichzeitig, dass sich deine Brustwarzen abzeichnen.

Du hast bereits einen Lieblings-Sport-BH, der aber leider deine Brustwarzen durchscheinen lässt? In diesem Fall kannst du ganz einfach auf eine Brustwarzenabdeckung zurückgreifen. Auch wenn eine solche Abdeckung vielleicht nicht immer superbequem ist, kannst du zumindest deinen bevorzugten Sport-BH tragen, ohne dir Gedanken über deine Brustwarzen machen zu müssen.