So reinigst du eine Yogamatte in 7 einfachen Schritten

Was gibt es Schöneres, als eine saubere Yogamatte auszurollen und mit einem belebenden Flow zu beginnen? Die richtige und regelmäßige Reinigung einer Yogamatte verlängert ihre Lebensdauer und verhindert Schmutzablagerungen. Nike Yogamatten können in nur wenigen Minuten gereinigt werden und die Reinigungsmittel, die du dafür brauchst, hast du wahrscheinlich schon zu Hause.

Schnapp dir also nach deinem nächsten Savasana deine Matte und unterzieh sie einer gründlichen Reinigung, damit sie lange schön und frisch bleibt.

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