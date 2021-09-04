So reinigst du eine Yogamatte in 7 einfachen Schritten

So reinigst du deine Yogamatte in 7 einfachen Schritten
Produktpflege
Eine Yogamatte richtig zu reinigen dauert nur wenige Minuten und die Reinigungsmittel, die du dafür brauchst, hast du wahrscheinlich schon zu Hause.
Zubehör
- Mildes Spülmittel
- Warmes Wasser
Benötigte Utensilien
- Sprühflasche (optional)
- Wischlappen
Was gibt es Schöneres, als eine saubere Yogamatte auszurollen und mit einem belebenden Flow zu beginnen? Die richtige und regelmäßige Reinigung einer Yogamatte verlängert ihre Lebensdauer und verhindert Schmutzablagerungen. Nike Yogamatten können in nur wenigen Minuten gereinigt werden und die Reinigungsmittel, die du dafür brauchst, hast du wahrscheinlich schon zu Hause.
Schnapp dir also nach deinem nächsten Savasana deine Matte und unterzieh sie einer gründlichen Reinigung, damit sie lange schön und frisch bleibt.
(Verwandter Artikel: Yogablöcke als Hilfsmittel: 5 Posen zum Ausprobieren)
So reinigst du deine Yogamatte
1.Pflegehinweise beachten
Deine Yogamatte ist noch ganz neu? Dann sieh dir zunächst die Pflegehinweise auf dem Etikett an. Es wird dich vielleicht überraschen, dass viele Reinigungsmethoden (wie z. B. das Waschen in der Waschmaschine oder die Verwendung von scharfen Chemikalien wie Bleichmittel und Alkohol) für deine Matte ungeeignet sind.
(Verwandter Artikel: Alles über die optimale Yogamatte von Nike)
2.Warmes Wasser und mildes Geschirrspülmittel verwenden
Stell selbst ein Reinigungsmittel für deine Yogamatte her, indem du warmes Wasser und zwei bis vier Tropfen eines milden Spülmittels mischst. Du kannst dafür entweder eine Schale oder eine Sprühflasche verwenden, falls du eine zur Hand hast. Mildes Spülmittel entfernt schonend natürliche Öle und Verschmutzungen von der Yogamatte, ohne sie zu beschädigen, wie es bei der Verwendung von Alkohol, Bleichmittel oder auch Essig der Fall sein kann.
3.Reinigungslösung auf die Matte geben
Ob du nun eine Sprühflasche verwendest oder ein Tuch in Seifenwasser tauchst, achte darauf, dass die Yogamatte nicht zu nass wird. Überschüssiges Wasser kann nämlich in die Matte eindringen und die Gefahr von Schimmelpilzbildung erhöhen. Leichtes Besprühen bzw. Befeuchten der Matte genügt.
4.Ein weiches Tuch zum Abreiben verwenden
Nimm einen weichen Wischlappen, um die gesamte Matte mit kreisenden Bewegungen zu reinigen. Konzentrier dich dabei auf die Bereiche, die du am häufigsten mit deinen Händen und Füßen berührst. Wenn du deine Matte auf beiden Seiten abwischst, bleibt sie auch dann sauber, wenn du sie aufrollst (so weit sind wir aber noch nicht).
5.Seifenreste entfernen
Spül das Tuch aus, mit dem du die Matte gereinigt hast, und wisch die Matte erneut ab. Entferne alle Seifenreste, die die Matte bei der nächsten Benutzung rutschig oder klebrig machen könnten.
6.Die Matte zum Trocknen aufhängen
Lass die Matte an einem gut belüfteten Ort vollständig trocknen, bevor du sie aufrollst. Du kannst sie draußen aufhängen. Achte jedoch darauf, dass sie keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
7.Die Matte richtig aufbewahren
Roll die Matte erst auf, wenn sie ganz trocken ist. Wenn du sie mit der Unterseite nach innen aufrollst, bleibt sie bei der nächsten Benutzung flach auf dem Boden liegen. Bewahre die Matte an einem Ort auf, an dem sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist und die Temperatur 50 °C nicht übersteigt.
(Verwandter Artikel: 5 Yoga-Posen für einen gesunden Schlaf)
Häufig gestellte Fragen
Wie oft sollte ich meine Yogamatte reinigen?
Damit deine Yogamatte in einem Top-Zustand bleibt, solltest du sie nach jedem Gebrauch reinigen – vor allem nach anstrengenden oder schweißtreibenden Trainingseinheiten wie HIIT oder Hot Yoga.
Was ist das beste Reinigungsmittel für meine Yogamatte?
Verwende zur Reinigung deiner Yogamatte warmes Wasser und ein paar Tropfen mildes Spülmittel. Andere Reinigungsmittel wie Bleichmittel und Alkohol können die Matte im Laufe der Zeit beschädigen.
Kann ich meine Yogamatte in der Waschmaschine waschen?
Wasch deine Nike Yogamatte nicht in der Waschmaschine und tauch sie auch nicht in Wasser. Verwende stattdessen eine Mischung aus mildem Spülmittel und warmem Wasser (entweder in einer Sprühflasche oder in einer Schale) und wisch die Yogamatte vorsichtig mit einem weichen Tuch ab.
Wie kann ich meine Yogamatte unterwegs reinigen?
Wenn du deine Matte am Ende einer Yogastunde reinigen möchtest, nimm ganz einfach die Sprühflasche mit dem Reinigungsmittel mit ins Studio. Eine Sprühflasche in Reisegröße, gefüllt mit Wasser und ein paar Tropfen mildem Spülmittel, eignet sich perfekt für unterwegs. Wisch die Matte anschließend mit einem trockenen Handtuch ab. Vergiss nicht, sie zu Hause wieder auszurollen, damit sie vollständig trocknen kann.
Text: Jessica Murri