So findest du deine Handschuhgröße heraus

Einkaufs-Guide

Erfahre, wie du deine Hände richtig ausmessen kannst, um die passenden Handschuhe für den Alltag oder Aktivitäten wie zum Beispiel Golf, American Football und mehr zu finden.

Letzte Aktualisierung: 11. April 2024
4 Min. Lesezeit
So misst du deine Hand richtig, um deine Handschuhgröße zu ermitteln

Ganz gleich, ob du Handschuhe für den Alltag oder für deinen Lieblingssport (z. B. Golf, American Football oder Gewichtheben) suchst, wichtig ist, dass du die richtige Größe auswählst. Damit du die richtige Passform findest, musst du deine Handmaße kennen. Nur so kannst du sicherstellen, dass die Handschuhe perfekt sitzen und deine Hände warm halten. Unten erfährst du, wie du deine Hände ausmisst. Hierbei handelt es sich um den ersten Schritt bei der Auswahl der richtigen Handschuhe.

So bestimmst du deine Handschuhgröße anhand deiner Handmaße

Handschuhgrößen können je nach Design und Verwendungszweck der Handschuhe variieren. So fallen zum Beispiel Nike Trainingshandschuhe kleiner aus als Nike Laufhandschuhe.

Bei Nike Laufhandschuhen für Damen entspricht Größe S einem Handumfang von ca. 18 bis 19 cm. Ein Damen-Handschuh der Größe M ist optimal für einen Handumfang von ca. 19 bis 20 cm. Und ein Damen-Handschuh der Größe L ist auf einen Handumfang von ca. 20 bis 21,5 cm ausgelegt.

Nike Herren-Handschuhe der Größe S entsprechen einem Handumfang von ca. 18 bis 20 cm. Größe M passt auf ca. 20 bis 21,5 cm und Größe L wurde für einen Handumfang von ca. 21,5 bis 23 cm entwickelt.

Nike Unisex-Laufhandschuhe fallen in der Regel etwas größer aus. Größe S/M entspricht einem Handumfang von ca. 23 bis 24 cm und Größe M/L ist perfekt für einen Umfang von ca. 24 bis 25,5 cm geeignet.

Handschuhe müssen bequem sitzen. Sie sollten nicht zu locker sein, damit sie nicht runterrutschen oder Falten werfen, und nicht zu eng, damit die Blutzirkulation nicht behindert wird. Dabei gibt es einige Feinheiten zu beachten.

Golfhandschuhe sind zum Beispiel etwas enger anliegend, während Fußball-Torwarthandschuhe eher lockerer sitzen. Nike Handschuhe überzeugen durch Features wie schweißableitende Nike Dri-FIT-Technologie, Isolierung mit Fleece-Futter und verstellbare Riemen am Bündchen, die eine individuelle Passform ermöglichen. Sie sind somit auf vielseitigen Tragekomfort ausgelegt.

So misst du deine Hände aus

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    1. Verwende ein flexibles Maßband, um den Umfang deiner Hand zu messen. Klemm ein Ende zwischen Daumen und Zeigefinger und wickle das Maßband knapp unterhalb der Fingerknöchel um deine Hand. Achte darauf, dass das Maßband eng anliegt. Notiere den Handumfang in cm und wiederhole das Ganze mit der anderen Hand.

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    2. Um die Passform möglichst genau zu bestimmen, musst du bei einigen Größentabellen auch die Länge des Mittelfingers messen. Miss dazu vom Grundgelenk des Fingers (am Übergang zur Handfläche) bis zur Fingerspitze.

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    3. Bei anderen Größentabellen kann es sein, dass du die Länge der gesamten Hand benötigst. Miss dazu von der Spitze deines Mittelfingers bis zur Handgelenksbeuge.

Tipp: Wenn deine Hände unterschiedlich groß sind, wähle die Größe, die den Maßen der größeren Hand entspricht.

Häufig gestellte Fragen

Wie finde ich meine Handschuhgröße heraus?

Bei vielen Größentabellen für Handschuhe muss der Handumfang gemessen werden. Wickle dazu ein weiches Maßband knapp unter den Fingerknöcheln eng um deine Hand. Bei einigen Handschuh-Größentabellen muss auch die Länge des Mittelfingers oder die Länge der gesamten Hand (von der Fingerspitze bis zum Handgelenk) gemessen werden.

Welche Hand sollte ich zum Messen der Handschuhgröße verwenden?

Miss am besten beide Hände aus, um die richtige Handschuhgröße zu bestimmen. Wähle dann die Größe, die den Maßen der größeren Hand entspricht.

Text: Jessica Murri

Ursprünglich erschienen: 17. Juli 2023

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