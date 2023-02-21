Hier findest du Nike Training Schoner für Arme und Beine sowie Schoner für Knie, Unterarme, Ellbogen, Schienbeine und Oberarme, die dich bei Kontakten schützen.

Diese geschmeidigen und flexiblen Schoner verrutschen nicht und reiben nicht auf der Haut. Sie sind aus schweißableitendem Nike Dri-FIT-Material. Das abriebfeste Material schützt deine Haut bei Kontakt mit dem Boden und spezieller UVA- und UVB-Schutz blockiert die schädlichen Strahlen der Sonne.

Einige Trainingsschoner enthalten Schaumstoff an den wichtigen Stellen wie den Unterarmen oder Knien, um dich bei einem Tackling oder einem Sturz im Training zu schützen. Die Polsterung ist flexibel und bietet viel Bewegungsfreiheit.

Ein weiterer Vorteil: Die Oberfläche dieser Schoner hat mehr Grip als dein Unterarm, besonders wenn du schwitzt und du kannst den Ball damit fest in deiner Armbeuge halten, wie es sein soll.