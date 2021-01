Snapshots: Freunde durch Netball mit Maggi Gao

Als Maggi Gao 2013 von New York nach Shanghai kam, um Psychologie zu studieren, hoffte sie, Menschen zu treffen, die ihre Liebe für Netzball teilen würden. Dieser Sport ist in anderen Ländern sehr beliebt, in den USA gilt er aber als Nischensport. Deshalb hatte Maggi zunächst Schwierigkeiten, Spielpartnerinnen zu finden, ganz zu schweigen von einem passenden Platz.



Aber schließlich entdeckte sie einen Court in Brooklyn, einen der wenigen speziellen Netzballplätze an der gesamten Ostküste, und eine Community im Lincoln Terrace Park in Crown Heights. Hier erklärt sie uns während des Trainings, was dieser Sport für sie bedeutet.