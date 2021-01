Snapshots: Familie, Kricket und Freunde mit Derick Narine 

Seit er einen Schläger halten konnte, war Derick Narine vom Kricket geradezu besessen. Seit seiner Jugend spielte er in der Nationalmannschaft seines Heimatlandes Guyana. Als er dann zu Beginn der High School nach New York zog, spielte er schon bald in der Schulmannschaft und gewann mit ihr die erste Kricketmeisterschaft. Doch für Derik geht es bei diesem Spiel nicht nur um den Sieg. Kricket hat in seiner Familie Tradition und bei jedem Abschlag fühlt er sich mit der langen Reihe von Vorfahren verbunden, die über Generationen hinweg dasselbe getan haben.



Wir trafen Derick auf dem Kricketfeld im Baisley Pond Park in Jamaica, Queens. Er sprach über die kulturellen Unterschiede des Kricketspiels in New York und Guyana und darüber, wie dieses Spiel Menschen über Grenzen und Generationen hinweg zusammenbringt.