Die besten Schwimm-Essentials von Nike

6 Nike Essentials für Schwimm-Einsteiger:innen
Einkaufs-Guide
Hol dir vor deiner nächsten Pool-Session die richtige Schwimmausrüstung von Nike, um das Beste aus deinem Workout herauszuholen.
Schwimmen ist das perfekte Ganzkörpertraining und hervorragend für die kardiovaskuläre Fitness. Deine Herzfrequenz wird dabei ordentlich in die Höhe getrieben, ohne dass der Körper wie beim Laufen beansprucht wird. Das macht es auch zum idealen Crosstraining. Beim Schwimmen profitierst du von den Vorteilen eines aeroben Trainings mit hoher Intensität, während du gleichzeitig deinem Körper eine Pause gönnst.
Egal, ob du gerade erst schwimmen lernst, eine neue Routine beim Bahnenschwimmen beginnst oder deinen Trainingsplan hin und wieder mit Schwimmen ergänzt: Um im Wasser richtig zu glänzen, ist mehr als ein einfacher Badeanzug nötig. Hier stellen wir dir sechs Basics vor, die du beim Workout im Wasser unbedingt dabei haben solltest.
1.Badeanzug
Schwimmen kann man zwar mit so gut wie jedem Badeanzug, bei einem Schwimm-Workout werden jedoch gut passende, stützende Badeanzüge benötigt, die man beim Eintauchen in den Pool oder bei Rollwenden nicht verliert. Frauen sollten zu einem eng anliegenden einteiligen Badeanzug oder einem Bikinioberteil mit gutem Halt greifen. Ein Beispiel dafür ist das Nike Women Crossback Bikini Top aus atmungsaktivem Mesh mit perforierten, herausnehmbaren Körbchen, die für zusätzlichen Halt sorgen und schnell trocknen.
Für Männer, die im Wasser etwas mehr Widerstand haben möchten, sind normale Badeshorts völlig in Ordnung. Man muss nur darauf achten, sie vor dem Reinspringen gut zuzuschnüren! Wenn du mit weniger Widerstand schwimmen möchtest, empfehlen wir eine eng anliegende, längere Schwimmhose oder eine Badehose.
2.Schwimmbrille
Schwimmbrillen sind unverzichtbar, um kein Wasser in die Augen zu bekommen. Die Kollektion von Nike Swim umfasst Schwimmbrillen für Damen, Herren und Kinder in unterschiedlichen Farben sowie die passenden Etuis, um sie vor Kratzern zu schützen. Wenn du in einem Außenpool oder im offenen Wasser schwimmst, darf eine getönte Schwimmbrille nicht fehlen, die als Blend- und UV-Schutz dient. Viele Modelle haben einen verstellbaren Nasensteg, sodass die Passform perfekt angepasst werden kann.
3.Badekappe
Das Chlor in Swimmingpools kann die Haare mit der Zeit austrocknen und beschädigen. Es ist daher am besten, eine Badekappe zu tragen, um sie zu schützen. Abgesehen davon reduzieren Badekappen den Widerstand und halten dir die Haare aus dem Gesicht und den Augen (und aus dem Pool). Nike bietet Badekappen aus Silikon in verschiedenen Farben, sowie größere Badekappen mit zusätzlichem Platz für Schwimmer:innen mit langem Haar. Der Nike Victory Swim Hijab bietet zusätzliche Bedeckung sowie ein Gummiband im Inneren, um die Haare zurückzuhalten.
4.Schwimmbrett oder Pull Buoy
Wenn du deine Schwimm-Sessions noch effizienter gestalten möchtest, kannst du dir ein Schwimmbrett schnappen, um deine Fußbewegungen zu trainieren und Kraft in den Beinen und im Oberkörper aufzubauen. Das Schwimmbrett von Nike ist kompakt, leicht zu transportieren und dient gleichzeitig als Pull Buoy – dazu legst du es zwischen deine Beine, sodass sie schweben, während du dich auf deine Form und den Oberkörper konzentrierst.
5.Schwimmflossen
Schwimmflossen sind ein weiteres Gerät, das bei deinem Workout im Wasser für mehr Abwechslung sorgt und dir hilft, die Effizienz und Geschwindigkeit deiner Beinbewegungen zu optimieren. Die Rillen auf der Seite in Kombination mit weicheren, beweglicheren Bereichen sorgen bei jedem Tritt für maximalen Antrieb. Die Öffnung für die Zehen mit Kerben an der Spitze des Flossenblatts sorgt für eine angenehme Passform. Nike bietet eine Auswahl an schlanken, schwarzen Schwimmflossen mit bunten Akzenten an.
6.Schwimmtasche
Es ist hilfreich, eine bestimmte Tasche zu haben, in die dein Handtuch, der Badeanzug, die Schwimmbrille und der Rest der Ausrüstung passen. Nike hat mehrere Schwimmtaschen im Angebot, die genug Stauraum für alles Nötige bieten. Sie sind außerdem perforiert, sodass das Wasser ablaufen kann und Badeanzug, Handtuch und die anderen Artikel schnell trocknen, auch wenn sie sich noch in der Tasche befinden.
Text: Emilia Benton