So kannst du laut Dr. Chloe Carmichael Stress und Angst zu deinem Vorteil nutzen

Die meisten von uns sehen Stress und Angst als Probleme, die gelöst werden müssen. Aber laut der klinischen Psychologin Dr. Chloe Carmichael sind diese Reaktionen zwischen Körper und Geist die Art und Weise, wie Mutter Natur uns den Energieschub gibt, den wir brauchen, um nicht nur produktiv, sondern auch erfolgreich zu sein. In dieser Folge spricht Dr. Chloe (wie sie ihre Kund*innen nennen) gemeinsam mit dem Trained Moderator Ryan Flaherty, Senior Director of Performance bei Nike, über ihre Karriere als Yogalehrerin in New York City, die sie zu ihrer Beratertätigkeit inspirierte. Sie spricht auch über die Unterschiede zwischen Stress und Angst – und erklärt dann, warum leistungsstarke Menschen immer beides erleben. Das Beste: Wir alle erhalten eine Mini-Therapiesitzung, die spezielle, direkt umsetzbare Techniken präsentiert, um nervöse, lähmende Energie in dynamische Impulse zu verwandeln.