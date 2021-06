Mein Spiel, dein Spiel: Mio Asakawa und Masami Hosono

Mio: Wie übst du für den kreativen Prozess des Hairstylings?



Masami: Ich versuche jeden Tag, mich für neue Kulturen zu öffnen und mein Wissen zu erweitern, um Hairstyles zu kreieren, die zu meinen Kund:innen passen. Mein Job ist es nicht, Kund:innen die Frisur auf dem Foto zu schneiden, das sie mitbringen. Ich kreiere einen einzigartigen Style, indem ich alle Aspekte der Person berücksichtige, die vor mir sitzt. Und dafür muss ich ständig üben. Wenn die Kund:innen keine klare Vorstellung von dem Hairstyle haben, den sie möchten, dann frage ich sie, welche Musik sie mögen oder was sie beruflich machen. Hierfür brauche ich aber ein Grundverständnis für Kunst und Musik. Ohne das wäre ich nicht in der Lage, den passenden Look zu visualisieren, selbst wenn mir die Kund:innen Inspiration liefern würden. Selbst in Sachen Musik gibt es so viele unterschiedliche Varianten. Wenn Kund:innen zum Beispiel auf den London New Wave Punk der 70er stehen, muss ich dieses Genre kennen, um meinen Job richtig zu machen. Ich beschäftige mich konstant mit neuen Formen von Kunst und Kultur. Wenn ich mit meinen Kund:innen zusammenarbeite, möchte ich ihnen das Gefühl vermitteln, dass ich verstehe, was sie wollen.



Mio: Du teilst mit deinen Instagram-Followern in Japan aktiv alles, was in der LGBTQ-Community in New York City so los ist. Ist auch das ein Weg, wie du deine Kreativität übst?



Masami: Ja. Als ich nach New York kam und die Diversität hier erleben durfte, war das für mich eine riesige Erleichterung. Ich hatte das Gefühl, als ob mir jemand das Leben gerettet hätte. Japan ist sehr konservativ und manchmal haben es LGBTQ-Menschen hier sehr schwer. Viele verstecken ihre Sexualität und manche Leute zeigen ihre unbewusste Voreingenommenheit durch beiläufige diskriminierende Bemerkungen. Indem ich meine positiven Erfahrungen in New York zeige, möchte ich klar machen, dass an LGBTQ nichts falsch ist.



Was hat dich übrigens zum Skateboarden gebracht? Leider gilt dieser Sport doch eher als typisch für Jungs.



Mio: Mich hat Skateboarden schon immer interessiert, aber ich hatte gleichzeitig das Gefühl, dass Mädchen dort nichts zu suchen hätten. Doch dann sah ich auf Instagram Videos von Frauen beim Skateboarden. Ich kontaktierte sie und sie nahmen mich mit zum Skatepark. Für mich hat Skateboarden heute nichts mehr mit dem Geschlecht zu tun, aber ich möchte der Gesellschaft weiterhin zeigen, dass Skateboarden ganz selbstverständlich etwas für Mädchen und Frauen ist. Deshalb poste ich meine Videos auf Instagram, und zwar nicht nur von mir, sondern auch von den anderen Frauen, mit denen ich skate. So können die Leute sehen, dass es in der Skaterszene viele Frauen gibt. Ich bin jetzt schon seit fast anderthalb Jahren auf dem Skateboard unterwegs und durfte in der Zeit erleben, dass Frauen in dieser Szene eng miteinander verbunden sind. Alle fühlen sich als Freund:innen.