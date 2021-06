Mein eigenes Spielfeld: Mit Bouldern zu einer neuen Bestimmung und zu neuer Kraft

Favia ist nicht nur beim Sport eine Meisterin der Balance. Die 33-jährige Profikletterin bringt zwei Karrieren unter einen Hut: 60 bis 100 Stunden in der Woche arbeitet sie als Ärztin, 20 bis 25 Stunden verbringt sie am Fels. Diese Willenskraft wäre schon unter normalen Umständen beeindruckend, aber Favia hat eine ganz besondere Geschichte, denn sie hat den Krebs besiegt. Das Klettern entdeckte sie vor 10 Jahren für sich, nur ein Jahr vor ihrer Diagnose im Jahr 2012.



"Ich war in meinem Leben nie so viel an der frischen Luft wie seit der Zeit, seit ich mit dem Klettern angefangen habe", erzählt sie. "Ich wusste noch nicht einmal, dass es so etwas wie Klettern im Freien gibt. Als mich die Leute fragten, ob ich mit ihnen zum Outdoor-Klettern kommen wollte, war ich zunächst verwirrt. Warum sollte ich draußen an Plastikgriffen rumturnen? Ich wusste gar nicht, dass es so etwas wie Felsklettern gibt." Es ist nicht so, dass Favia nicht schon früher Sport gemacht hätte. Als Kind begeisterte sie sich für Turnen, Schlittschuhlaufen und Reiten. Ihr Leben drehte sich hauptsächlich um diese Sportarten, erzählt sie, aber nicht um Outdoor-Aktivitäten oder Wandern.