Mehr Achtsamkeit beim Yoga

Die folgenden Strategien werden dir helfen, deine innere Mitte wiederzufinden.

Im Alltag kann es schnell passieren, in eine endlose Gedankenspirale zu geraten – besonders in der aktuellen Situation. In diesem Video geben dir Nike Trainer Branden Collinsworth und Alex Silver-Fagan ihre persönlichen Tipps, wie du in jeder Situation achtsam und immer im Moment bleibst. Erfahre, wie du mithilfe dieser einfachen Strategien mit Stress umgehst, leistungsfähiger wirst und dich wieder auf das konzentrieren kannst, was wirklich wichtig ist.



Durch Yoga und Achtsamkeit können wir uns in der Gegenwart verankern und uns wieder daran erinnern, was wir bereits haben und wer wir bereits sind. Wenn du also das nächste Mal das Gefühl hast, dir nur noch Sorgen um die Zukunft zu machen oder Vergangenes zu bereuen, nimm dir eine Minute Zeit, um ein- und auszuatmen und dich neu zu konzentrieren. Nike Trainer Branden Collinsworth und Alex Silver-Fagan zeigen dir, wie du bei deinen Yogaübungen und im Alltag achtsamer sein kannst.