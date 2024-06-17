So bringt der Nike Luka 3 das Spiel voran

Als Guard der Dallas Mavericks wird Luka Dončić nicht umsonst "Luka Magic" genannt. Von seinem Start als Rookie des Jahres bis zu seinen alljährlichen NBA-Rekorden – Dončić scheint allen immer einige Schritte voraus zu sein, egal, gegen wen er spielt.

Daher war der slowenische Basketballspieler der perfekte Partner für einen Schuh, für den sein Können und seine Leistung Vorbild sind. Der Luka 2 wurde für den großzügig geschnittenen Zehenbereich, die Strapazierfähigkeit, den Aufprallschutz und die üppige Polsterung gefeiert – und jetzt legt Nike die Messlatte noch höher.

Der Luka 3 kombiniert das Beste aus der Luka Reihe mit neuesten Innovationen und sorgt aus diesen drei Gründen für Magie.