Jordan Heir Series feiert den Frauen-Basketball
Produktneuheiten
Diese bahnbrechenden Schuhe wurden vom Frauen-Basketball inspiriert.
- Seit der Air Jordan OG für Frauen im Jahr 1998 auf den Markt kam, setzt sich die Jordan Brand für Basketballspielerinnen ein.
- Nun wurde der Heir Series vorgestellt – ein Schuh, der von Frauen im Basketball inspiriert und für alle Fans des Spiels entworfen wurde.
- Der Heir Series ist der niedrigste Schuh in der Basketball-Linie der Jordan Brand und ermöglicht Laufen und Cuts – Bewegungen, die im Frauen-Basketball entscheidend sind. Die neue Silhouette verfügt außerdem über ein Fischgräten-Traktionsprofil aus Gummi und einen adaptiven, flexiblen Cage, der das Spielgefühl, die Ballkontrolle und den Halt verbessert.
- Der Heir Series ist in drei Colorways erhältlich und weltweit auf Jordan.com sowie bei ausgewählten Einzelhändlern verfügbar.
Frauen haben das Basketballspiel verändert. "Wir erleben derzeit eine entscheidende und transformative Ära für den Sport, insbesondere für den Frauensport", sagte Rhyne Howard, Guard der Atlanta Dream und Jordan Brand Athletin. Daher ist es nur passend, dass die Jordan Brand sich verpflichtet hat, Spielerinnen zu feiern und zu unterstützen.
1998 brachte die Jordan Brand ihren ersten Basketballschuh für Frauen heraus – den Air Jordan OG. Seitdem hat die Marke Schuhe für Profis wie Maya Moore, ehemalige Spielerin bei den Minnesota Lynx, und Kia Nurse, Guard der Los Angeles Sparks, entworfen und die Air Jordan 37 und 38 veröffentlicht. Darüber hinaus haben sich mehrere Athletinnen der Jordan Brand Family an der Player Edition des Air Jordan, Tatum 2 und Luka 3 beteiligt.
Jetzt schießt die Jordan Brand noch höher, wenn es darum geht, Frauen-Basketball zu unterstützen. Lerne den Heir Series kennen – einen neuen Schuh, der von Athletinnen aus der Jordan Brand Family inspiriert wurde.
Was die Leistung betrifft, so wünschten sich die Profis bodennähere Schuhe für ein besseres Tragegefühl auf dem Court. Dadurch werden Laufen und Cuts unterstützt – Bewegungen, die im Frauen-Basketball entscheidend sind. Die Antwort der Jordan Brand? Ein Schuh mit der niedrigsten Silhouette in ihrer Basketball-Linie dank einer Einlegemittelsohle aus Cushlon 3.0, die von einer äußeren Schaumstoffschicht geschützt wird.
Für ein noch besseres Tragegefühl auf dem Court und mehr Ballkontrolle verfügt der Schuh über ein Fischgräten-Traktionsprofil aus Gummi. Außerdem verfügt die Silhouette über einen adaptiven, flexiblen Cage, um das Umknicken der Knöchel zu verhindern – die häufigste Verletzung bei Basketballspielerinnen.
"Ich liebe es, wie leicht sie sind, wie bequem sie sind, und ich habe das Gefühl, dass sie mich beim Laufen und auf dem Court gut unterstützen", sagt Jordin Canada, zweifache WNBA-Championesse und Jordan Brand Athletin. "Es ist ein großartiger Schuh und ich bin wirklich froh, ein Teil davon zu sein, da es ein Schuh von Frauen ist."
Der Heir Series punktet auch in Sachen Style mit Colorways, die bahnbrechende Athletinnen feiern. "Main Character" zeichnet sich durch eine lebhafte Farbpalette und einen abstrakten Animal Print aus. "Her Collective" enthält die Lieblingstöne aller Athletinnen der Jordan Brand Family, während "YSY2" neutraler und dezenter gestaltet ist.
"Die Tatsache, dass der Heir Series speziell aus meinen Erkenntnissen und denen anderer Athletinnen im Roster entwickelt wurde, ist wirklich repräsentativ für den Wandel, der sich im Frauen-Basketball gerade vollzieht", sagte Kiki Rice, Guard der UCLA Bruins und Jordan Brand Athletin.
Bring dein Spiel aufs nächste Level und hol dir ein Paar auf Jordan.com und in ausgewählten Stores weltweit. Alle Jordan Brand Basketballschuhe sind in erweiterten Größen erhältlich.