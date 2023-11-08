Outfit-Checks mit Fleur

Ich habe ein paar Tipps und Tricks zum Üben aufgeschrieben, die dir dabei helfen sollen, auf jeder Tanzfläche zu glänzen – sei es auf einer Bühne, bei einem Wettbewerb oder in deinem Schlafzimmer.



👟 Übe weiter. Mit der Zeit wirst du immer besser. Versprochen!



🗯️ Bitte deine Freunde oder Familie um Feedback.



❤️‍🔥 Zieh etwas an, was dich selbstbewusst macht.



🌸 Bleib positiv! Tanzen soll dir Freude bereiten.



Vergiss nicht, mich auf Instagram oder TikTok unter @fleurforreal zu taggen, wenn du der Welt deine Moves zu "Footwork" zeigen willst.



Vergiss nicht, Spaß zu haben.



Fleur x



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