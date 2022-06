Laufshorts mit Handy-Tasche: Warum sie so praktisch sind

Halte dein Smartphone nicht mehr in der Hand

Wenn du dein Smartphone beim Laufen in der Hand hältst, hast du es zwar immer griffbereit, jedoch ist das alles andere als ideal. Dadurch ist eine Hand schwerer als die andere, was beim Laufen ein Ungleichgewicht verursachen kann. Da du mit jedem Schritt deine Arme bewegst, muss die Seite ohne Smartphone dieses Missverhältnis ausgleichen. Das führt mit fortschreitender Zeit dazu, dass bestimmte Muskeln mehr beansprucht werden als andere. Auch wenn sich diese ungleiche Belastung nicht sofort bemerkbar macht, so ist sie dennoch vorhanden – und irgendwann wirst du die Auswirkungen spüren, insbesondere dann, wenn du jeden Tag läufst.



Außerdem kann dich das Smartphone in der Hand leicht ablenken. Wenn du beim Laufen runter auf dein Smartphone schaust, kann es schnell passieren, dass du einen falschen Schritt machst, ins Straucheln gerätst und stolperst oder sogar hinfällst. Dabei könnte dein Smartphone – oder sogar du – Schaden nehmen. Gib also besonders acht darauf, dein Smartphone gut zu sichern.