Die Vorteile des Laufens in Tights

Da nicht alle Lauf-Tights Kompression bieten, können die Begriffe nicht synonym verwendet werden. Lies dir unbedingt das Textiletikett durch, bevor du dich für ein neues Paar entscheidest.

Der wesentliche Unterschied besteht nämlich in der Materialtechnologie. Der enge Stoff komprimiert die Blutgefäße, um den Blutdruck und die Durchblutung zu erhöhen. Kompressions-Tights können somit nachweislich die Leistung und die Regeneration fördern.

Aus einer in Japan durchgeführten Studie, die in der Fachzeitschrift Frontiers in Physiology veröffentlicht wurde, ging hervor, dass für den Unterkörper bestimmte Kompressionskleidung Muskelschäden nach einem Lauf reduziert und die Erholung beschleunigt. Das kann wiederum die Kontinuität im Training steigern.

Nike Pro Dri-FIT Lauf-Tights bestehen aus einem leichten Material, das dir ein trockenes, stützendes und frisches Tragegefühl gibt und sich während des Workouts deiner wechselnden Körpertemperatur anpasst. Die schweißableitende Technologie leitet Schweiß von der Haut ab und sorgt so für eine schnellere Verdunstung, damit du trocken bleibst.

Wenn deine Körpertemperatur beim Training ansteigt, reguliert das Mesh an der Vordertasche und oben am Gesäß diese, indem es Luft zirkulieren lässt. So kann der Körper "atmen", wenn es nötig ist.