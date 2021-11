So erreichst du laut Shalane Flanagan deine Ziele und dienst anderen als Inspiration

Als Shalane Flanagan erfuhr, dass die sechs wichtigsten Marathonveranstaltungen der Welt in einem Zeitraum von weniger als sieben Wochen stattfinden würden, war das für sie die Gelegenheit, Geschichte zu schreiben. Nach zwei Knieoperationen und einem ganzen Jahr ohne Laufen feierte die Lauflegende ein phänomenales Comeback und zeigte sich selbst und der nächsten Sportlerinnengeneration, was möglich ist, wenn man es wirklich will. In dieser Folge von Trained erzählt sie Moderatorin Jaclyn Byrer, was sie dazu inspiriert hat, den Marathon aller Marathons zu laufen. Außerdem gibt sie uns einen Einblick in ihren Trainings- und Regenerationsplan, mit dem sie sich auf diese Herausforderung vorbereitet hat, ohne dabei den Spaß zu verlieren. Sie erzählt uns auch von ihrem neuen Leben als Sportlerin und Mutter, was es heißt, eine der wenigen weiblichen Elitetrainerinnen der Welt zu sein und wie alle ihre persönliche Bestleistung erzielen können.