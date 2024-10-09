Mit der Einführung des Tatum 3 überzeugt die Jordan Brand mit durchdachtem Design.

Mit dem durchdachten Design des Tatum 3 landet die Jordan Brand erneut einen Volltreffer
Produktneuheiten
Jayson Tatums brandneuer Signature-Schuh besticht durch eine Passform, die sich dem Fuß anpasst. Die Farben und das Design sorgen für aussagekräftige Statements.
- Jayson Tatums neuester Signature-Schuh, der Jordan Tatum 3, verfügt über ein innovatives Obermaterial, das sich dem optimal Fuß anpasst, ohne einzuschränken oder zu drücken.
- Mit vier brandneuen Farbgebungen zeigt der Champion seine Hingabe an das Spiel und an seine Familie.
- Die neue Silhouette ist ab dem 10. Oktober 2024 weltweit auf jordan.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich.
Pünktlich zur neuen NBA-Saison kehrt Jayson Tatum nach seinen Siegen auf der größten Bühne der Welt mit dem Tatum 3 zurück, der brandneuen Version seines Jordan Brand Signature-Schuhs. Das Design bietet aufregende Innovationen. Dazu gehört, dass sich der Schuh an den Fuß anpasst, ohne zu drücken oder einzuschränken. Gleichzeitig bleibt es das leichteste Modell der Jordan Brand Basketball-Kollektion.
Das Jordan Schuh-Designteam arbeitete eng mit Jayson zusammen, um einen Schuh zu entwickeln, der sich problemlos an den Fuß anpasst. Das neue Obermaterial des Schuhs – ein wesentliches Merkmal des Jordan Tatum 3 – wurde mithilfe von Erkenntnissen aus dem Nike Sport Research Lab entwickelt. Es sorgt für eine stützende, adaptive Passform, ohne sich steif oder störend anzufühlen.
Der feste Rahmen des Obermaterials, der Cushlon 3.0-Schaumstoff und der Zoom Air-Einsatz ermöglichen Seitwärtsbewegungen, die sich geschmeidig und sicher anfühlen. Das Fischgräten-Traktionsprofil sorgt für einen optimalen Antritt sowie schnelle Richtungswechsel und abrupte Stopps.
Die Designelemente des Jordan Tatum 3, wie die fließenden Linien, feiern Jaysons geschmeidige Performance, seine kontinuierliche Spielweise und seine Hingabe an seine Familie. An der Ferse ist die Nummer 0 des Basketball-Champions zu sehen. Auf den Fersenlaschen befinden sich inspirierende Zitate, die je nach Farbgebung variieren, darunter auch Jaysons berühmtes "Find A Way". Fans des Tatum 2 werden auch einige Ähnlichkeiten innen an der Lasche des Tatum 3 bemerken – das unverkennbare JT-Logo und den Namen seines Sohnes Deuce.
Der Jordan Tatum 3 erscheint in der Farbgebung "Welcome to the Garden". Die Farbgebung besticht durch ein Blumenmuster, das an Jaysons Garten zu Hause erinnert, und feiert die Entwicklung des Starspielers, die er sowohl im Basketball als auch im Familienleben erfahren hat.
Es wird noch weitere auffällige Farbgebungen geben, die zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Die Farbgebung "Zero Days Off", die von Weiß, Sage Green und Blush bestimmt wird, ist eine Hommage an Jaysons unerbittliche Arbeitsmoral. Das pastellfarbene "Sidewalk Chalk" steht für die ausgelassenen Momente, in denen der Star draußen mit seinem Sohn spielt. Die beruhigenden Grautöne der "Zen"-Farbgebung spiegeln Jaysons Fähigkeit wider, unter Druck ruhig zu bleiben.
Über seinen Signature-Schuh sagt Jayson: "Ich bin dankbar, dass ich mit der Jordan Brand zusammenarbeiten und die Fans mit meinem Schuh erreichen kann. Was mir am Tatum 3 am besten gefällt, sind die Farben. Ich hoffe, dass sich viele Menschen von der Geschichte, die durch die Farbgebung erzählt wird, inspirieren und bestärken lassen.
Der Jordan Tatum 3 wurde im Sommer angekündigt und ist ab dem 10. Oktober 2024 weltweit auf jordan.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich.