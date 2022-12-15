4 gesunde Appetizer – von registrierten Ernährungsberater:innen empfohlen

Deine Gäste werden sich mit Sicherheit auf diesen bunten Appetizer-Dip stürzen. Dieser Dip sorgt nicht nur für einen Farbtupfer, sondern steckt auch voller Zutaten, die Energie liefern und das Immunsystem stärken. Laut dem Journal of Food Science and Nutrition ist Rote Bete eine gute Quelle für effektive Pflanzeninhaltsstoffe (natürliche chemische Bestandteile von Pflanzen). Einer der Bestandteile von Roter Bete, der als Betanin bekannt ist, kann das Risiko für bestimmte Krebsarten, kardiovaskuläre und zerebrovaskuläre Krankheiten sowie Leber- und Nierenschädigungen senken.

Aufgrund ihres Gehalts an Nitrit, das bei der Verdauung und Aufnahme in Stickoxid umgewandelt wird, kann Rote Bete auch die Leistung von Athlet:innen steigern und die Durchblutung fördern. Dadurch kann sauerstoffreiches Blut in die aktiven Muskelgruppen gelangen, damit diese nicht zu schnell ermüden. Der Knoblauch in diesem Dip unterstützt zudem das Immunsystem. Schnapp dir also deinen Lieblingscracker und tauch ihn in diesen nährstoffreichen Dip.

Zutaten:

4 Rote Beten

1 Küchenzwiebel (in Scheiben geschnitten)

12 Knoblauchzehen

Salz

Öl

Balsamicoessig

Petersilie (als Garnitur)

Anleitung:

(8 Portionen)