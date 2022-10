Wie genau – und warum – du deine überaktiven Beckenboden-Muskeln während der Schwangerschaft entspannen solltest

Verspannte Beckenbodenmuskeln sind in der Schwangerschaft keine Seltenheit. Da sich deine Gebärmutter ausdehnt, ist dein Beckenboden stärker gefordert, um das erhöhte Gewicht darüber zu bewältigen, was zu steifen Beckenmuskeln führen kann, erklärt Ann Nwabuebo, DPT, Physiotherapeutin für Beckenbodengesundheit in Philadelphia und Gründerin von "Body Connect Physical Therapy". Deine Muskeln können auch verspannen, wenn du zu viele Übungen zur Stärkung des Beckenbodens gemacht hast (Stichwort Kegelübungen) und/oder einen schwachen Core und/oder Hüftrotatoren hast (die Muskeln, die es dir ermöglichen, dein Bein zu drehen). Dein Beckenboden muss nämlich mehr arbeiten, wenn andere Muskeln nicht stark genug sind.



Auch emotionaler Stress (der in der Schwangerschaft nicht ganz unbekannt ist) kann dazu beitragen. "Dein Beckenboden ist mit deinem zentralen Nervensystem verbunden", so Proulx. "Er reagiert, indem er sich zusammenzieht und verkrampft, wenn du Angst hast oder angespannt bist."



Warum ist das wichtig zu wissen? Laut Nwabuebo kann ein angespannter Beckenboden nicht nur zu Schmerzen in der Schwangerschaft führen, sondern auch unnötige Probleme am Tag der Geburt verursachen. Laut Proulx müssen sich deine Beckenbodenmuskeln etwa dreimal (!) so weit dehnen wie üblich, damit dein Baby zur Welt kommen kann. Wenn diese Muskeln angespannt und verkrampft sind, ist es, als würde dein Baby gegen eine geschlossene Tür drücken, und die Geburt könnte länger dauern, erklärt Nwabuebo. Außerdem kann dein Vaginalgewebe reißen, wenn sich deine Muskeln nicht leicht dehnen lassen und nachgeben. (Darmrisse sind aufgrund anderer Faktoren sehr häufig, aber der Versuch, die Muskeln zu entspannen, lohnt sich.)