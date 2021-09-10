Neue Beispiele

EMMA: Ich glaube, das wäre mir peinlich. Ich wüsste nicht, was ich tun sollte, denn genau das habe ich mein ganzes Leben lang versucht zu vermeiden. Ich möchte im übertragenden Sinn immer mit beiden Beinen fest auf dem Boden bleiben.

Und wenn jemand, der mich gut kennt, sagen würde: "Diese Seite von dir kenne ich gar nicht, und ich mag sie nicht", auch dann würde ich nicht wissen, was ich tun sollte, denn genau davor habe ich Angst. Ich mag es selber nicht, wenn die Menschen sich verändern. Ich habe oft selbst erlebt, was passiert, wenn die Leute Erfolg haben. Das muss gar nichts Großes sein. Wenn ich eins nicht mag, dann sind das Menschen die denken, dass sie etwas erreicht haben, und dann irgendwie anders werden. Mit jemandem, der sich wegen so etwas verändert, möchte ich nichts zu tun haben.