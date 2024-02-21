Die besten Nike Laufshorts für Herren

Ob eine enge oder weite Passform besser ist, hängt von deinen persönlichen Präferenzen ab. Wenn es vor allem aufs Tempo ankommt, sind besonders kurz geschnittene Split-Shorts ideal. Wer auch bei Regen läuft, sollte besser auf enge Shorts zurückgreifen, da sich diese weniger vollsaugen. Sie haben außerdem einen komprimierenden Effekt, der die Muskeln aktiviert und die Durchblutung fördert. So werden Oberschenkelvorderseiten, -rückseiten und Gesäßmuskeln aufgewärmt und die Shorts sitzen jederzeit sicher und bequem. In weiten, langen Shorts bist du vielleicht langsamer und kannst dich nicht so frei bewegen.