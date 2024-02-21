Die besten Nike Laufshorts für Herren
Einkaufs-Guide
Ob Gehen, Joggen oder Laufen – mit diesen Laufshorts startest du voll durch.
Die besten Laufshorts vereinen alle Funktionen, die du beim Laufen brauchst. Sie sind atmungsaktiv und flexibel, damit du dich leicht und unbeschwert fühlst. Gleichzeitig bieten sie ausreichend Halt und genug Platz für alles, was du bei deinen Laufrunden dabeihaben musst. Ob für Marathons oder Tempoläufe, mit engem oder weiten Schnitt, mit Schlitz, Taschen … bei Nike findest du Shorts, die immer passen.
Die Shortlist
Hier sind die wichtigsten Eigenschaften, die bei Laufshorts ausschlaggebend sind:
- Shorts sollten am besten aus feuchtigkeitsableitenden Materialien wie Polyester gefertigt sein, damit sie schnell trocknen und weniger reiben.
- Für optimale Bewegungsfreiheit sorgen seitliche Schlitze und dehnbare Materialien wie Elastan.
- Ein Bund mit Kordelzug ermöglicht die perfekte Passform, ohne einzuschneiden.
- Taschen zur Aufbewahrung sind ebenfalls wichtig.
- Ein Innenslip aus Mesh oder Kompressions-Radler geben zusätzlichen Halt.
Die besten Laufshorts für Herren
Vielleicht möchtest du mit diesen Laufshorts deine Garderobe etwas aufstocken. Sie bringen dich auf dem Track, dem Trail oder auf der Straße ans Ziel.
Die besten Split-Laufshorts: Nike AeroSwift Dri-FIT-ADV-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 10 cm)
Mit diesen einzigartigen Shorts kannst du voll durchstarten. Seitenschlitze, Vier-Wege-Stretchgewebe und eine Beininnenlänge von ca. 10 cm sorgen für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Zudem hält dich die feuchtigkeitsableitende Nike Dri-FIT-ADV-Technologie trocken und der Innenslip aus Strickmaterial bietet den nötigen Halt. Mit dem elastischen Flyvent-Bund aus Mesh mit Kordelzug findest du im Nu die richtige Passform. Dein Smartphone, Gels und Snacks kannst du in den fünf Taschen einfach verstauen.
Ideal für Trailläufe: Nike Trail Second Sunrise Dri-FIT-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 12,5 cm)
Diese Split-Shorts haben eine Beininnenlänge von ca. 12,5 cm, sehen top aus und haben zahlreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten. Sieben Taschen (mit und ohne Reißverschluss) bieten Platz für alle wichtigen Dinge, die du vor, während oder nach deinem Lauf brauchst – zum Beispiel auch Smartphone oder Schlüssel. Das atmungsaktive, schweißableitende Mischgewebe aus Polyester und Elastan, der elastische Bund mit Kordelzug und der Innenslip sorgen auf dem Trail für Tragekomfort und Halt.
Für eine weite Passform: Nike Unlimited Dri-FIT-Shorts ohne Innenslip für Herren (ca. 18 cm)
Diese Laufshorts sind zwar nicht ganz so aerodynamisch, aber halten dich dank einer Beininnenlänge von ca. 18 cm besser bedeckt. Dank der entspannten, weiteren Passform und dem Bund mit Kordelzug kannst du sie sowohl beim Laufen als auch beim Training und Yoga tragen. Der schweißableitende Materialmix aus Polyester und Elastan hält dich trocken, während Vier-Wege-Stretch und seitliche Schlitze optimale Bewegungsfreiheit ermöglichen. Drei Taschen und eine Schlüsselschlaufe innen bieten Platz für deine Essentials.
Die besten Tights: Nike Fast Dri-FIT-1/2-Lauftights mit Innenslip für Herren
Wenn du eine engere Passform bevorzugt, liegst du mit diesen halblangen Tights genau richtig. Das elastische und schweißableitende Dri-FIT-Strickmaterial reduziert Reibung, der Innenslip und der elastische Bund mit Kordelzug sorgen für Halt und die richtige Passform. Dein Smartphone und andere Essentials finden in den drei Taschen Platz, sodass du ohne Ablenkungen laufen kannst.
Stets an deiner Seite: Nike Trail Lava Loops Dri-FIT-1/2-Lauftights für Herren
Diese halblangen Tights eignen sich ebenfalls hervorragend für Trailläufe und Marathons, denn sie geben dir zuverlässigen Halt dank Innenslip und Kompressionspassform. Das elastische, leichte Dri-FIT-Material hält dich trocken und sorgt für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Und damit du gerade auf Langstreckenläufen alles Wichtige dabeihast, verfügen sie über jede Menge Aufbewahrungsmöglichkeiten: Ganze acht Taschen bieten Platz für Wasserflaschen, Gels, Snacks, Smartphone und mehr.
Für Sprints: Nike Track Club Dri-FIT-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 7,5 cm)
Steigere dein Tempo in diesem schweißableitenden Klassiker. Die Seitenschlitze, der leichte und elastische Materialmix aus Polyester und Elastan und die Beininnenlänge von ca. 7,5 cm geben dir ausreichend Bewegungsfreiheit, der Innenslip und die drei Taschen sorgen für Halt und Aufbewahrungsmöglichkeiten. Dank der gewebten Seiteneinsätze, der Nike Track Club- und Swoosh-Logos und des elastischen Bunds mit Kordelzug für die richtige Passform siehst du auf dem Track immer gut aus.
Häufig gestellte Fragen
Welche Art von Shorts eignet sich am besten zum Laufen?
Die perfekten Laufshorts für Herren sollten eine leichte Außenschicht, einen bequemen und stützenden Innenslip und Taschen haben. Sie sollten aus einer Mischung aus einem feuchtigkeitsableitenden Material (wie Polyester) und einem flexiblen Material (wie Elastan) bestehen.
Welche Shorts eignen sich am besten für Langstreckenläufe?
Hier sind Shorts aus feuchtigkeitsableitendem Material ideal, die helfen, Reibung zu reduzieren – zum Beispiel halblange Tights oder kürzere Shorts mit Schlitz. Sie sollten außerdem genügend Taschen haben.
Sind enge oder weite Shorts besser zum Laufen geeignet?
Ob eine enge oder weite Passform besser ist, hängt von deinen persönlichen Präferenzen ab. Wenn es vor allem aufs Tempo ankommt, sind besonders kurz geschnittene Split-Shorts ideal. Wer auch bei Regen läuft, sollte besser auf enge Shorts zurückgreifen, da sich diese weniger vollsaugen. Sie haben außerdem einen komprimierenden Effekt, der die Muskeln aktiviert und die Durchblutung fördert. So werden Oberschenkelvorderseiten, -rückseiten und Gesäßmuskeln aufgewärmt und die Shorts sitzen jederzeit sicher und bequem. In weiten, langen Shorts bist du vielleicht langsamer und kannst dich nicht so frei bewegen.
Sind Laufshorts mit oder ohne Innenslip besser?
Entscheide dich für das, was für dich am bequemsten ist. Wenn du lieber deine bevorzugte Unterwäsche trägst, entscheide dich für Shorts ohne Innenslip. Shorts mit Innenslip sind jedoch effizienter. Da du keine Unterwäsche tragen musst, kannst du dich schneller umziehen und musst weniger Wäsche waschen. Außerdem haben Innenslips schweißableitende und komprimierende Eigenschaften. Wenn du dich für Laufshorts mit Innenslip entscheidest, achte darauf, dass der Slip bequem ist.
Text: Dina Cheney