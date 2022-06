Tipps von Trainerexpertin Margaret Moore: So wirst du ein guter Coach

Eines sollten wir gleich mal klarstellen: Coaches sind nicht nur für Athlet:innen da. Manche von uns überrascht diese Aussage vielleicht. Für Margaret Moore, aka "Coach Meg", ist sie jedoch selbstverständlich. Seit über 20 Jahren hilft sie Menschen in allen Lebenssituationen, ihre Stärken zu entdecken und ihr Potenzial zu maximieren – egal, ob im Job, in Beziehungen oder im Alltag. Die ehemalige leitende Angestellte in der Biotechnologiebranche gründete im Jahr 2000 die Wellcoaches School of Coaching, um Wellnessprofis dabei zu helfen, ihre Patient:innen bestmöglich zu betreuen. Seitdem hat sie Führungskräfte, Mitarbeiter:innen des Gesundheitswesens und jetzt auch uns alle zu ihren Schüler:innen gemacht. In dieser Episode spricht der Coach für Coaches mit Ryan Flaherty, Nike Senior Director of Performance. Sie reden darüber, was effektives Coaching wirklich bedeutet, wie die Auseinandersetzung mit unseren Zweifeln oder "unserem Schatten" uns dabei helfen kann, Muster aufzudecken, die wir ändern müssen, und warum uns die Strukturierung unserer Gedanken zu nachhaltigem Erfolg verhelfen kann (sie zeigt auch, wie das geht). Außerdem erzählt sie uns ihre Geschichte des Scheiterns und erklärt uns, wie wir alle bessere Coaches für uns selbst, unsere Kinder, unsere Mentees und sogar unsere Freunde werden können.