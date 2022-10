Bulking und Cutting: Worin besteht der Unterschied?

Obwohl bei Sportarten wie Boxen oder Ringen das Gewicht auf der Waage ausschlaggebend ist, ist es besser, bei der täglichen Leistungsanalyse auf die Körperzusammensetzung zu achten, so Vavrek. Anstatt sich auf die Gewichtszu- oder -abnahme zu konzentrieren, solltest du die Muskelmasse steigern und gleichzeitig den Körperfettanteil reduzieren.

Dabei solltest du auf Folgendes achten: Wenn du weniger Kalorien zu dir nimmst, um schnell Gewicht zu verlieren, reduzierst du zwar möglicherweise dein Gewicht, musst aber wahrscheinlich auch auf wertvolle Muskelmasse verzichten. Das kann einige Probleme verursachen, erklärt Vavrek. Dazu gehören Schwächegefühl, Erschöpfung, Leistungseinbrüche und ein höheres Verletzungsrisiko.

Wenn du die verlorenen Kilos dann wieder zunimmst, was häufig passiert, dann meist in Form von Fett, nicht als Muskeln. Das geschieht in den meisten Fällen als Viszeralfett, das tief im Bauch angelagert wird. Und das wiederum steht im Verdacht, Entzündungen, eine Insulinresistenz und Herzkreislaufprobleme zu verursachen, so Dr. William Li, Autor von Eat to Beat Disease: The New Science of How Your Body Can Heal Itself.

"Durch das Cutting entsteht schnell ein problematischer Jojo-Effekt – vor allem, wenn man die Kalorienzufuhr sehr stark reduziert und zunächst 'Erfolg' in Form von starkem Gewichtsverlust hat", erklärt er. "Es ist besser, sich durch strategische Ernährungsplanung und Sport – zum Beispiel Krafttraining – auf den Muskelaufbau zu konzentrieren. Dadurch erreicht man eine bessere Körperzusammensetzung."

