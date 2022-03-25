Bulking und Cutting: Worin besteht der Unterschied?

Bei vielen Sportarten gilt: Selbst kleine Abweichungen bei Gewicht und Körperzusammensetzung können einen großen Einfluss auf Performance, Ausdauer und Leistungsklasse haben.

Viele Leistungsklassen beim Boxen sind in 6-Pfund-Gruppen eingeteilt. Wenn du also aus der oberen Mittelgewichtsklasse in die Leichtschwergewichtsklasse wechseln möchtest, kannst du das möglicherweise mit einer nur geringen Gewichtszunahme erreichen. Das gleiche gilt beim Ringen, bei Kampfsportarten wie MMA, beim Gewichtheben und beim Bodybuilding. Und selbst wenn es kein festgelegtes Zielgewicht gibt, haben viele Sportler:innen das Gefühl, dass sie mit einer bestimmten Körperzusammensetzung – also dem richtigen Verhältnis zwischen Fett, Knochen und Muskeln – zum Beispiel bei Aktivitäten wie Schwimmen oder Radfahren eine bessere Aerodynamik erzielen.

Hier kommen Bulking und Cutting ins Spiel. Beim Bulking geht es um den Muskelaufbau. Dabei musst du für einen bestimmten Zeitraum mehr Kalorien aufnehmen als du verbrauchst und gleichzeitig intensives Gewichtstraining machen. Beim Cutting verringerst du die Kalorienaufnahme, um nach Möglichkeit Körperfett zu verlieren, ohne die Muskelmasse zu reduzieren.

Mit der Körperzusammensetzung zu experimentieren kann bei jedem Sport hilfreich sein, um einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen oder vielleicht insgesamt eine Leistungssteigerung zu erreichen.

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Um dies möglichst sinnvoll (und gesund) zu erreichen, können dir Bulking und Cutting die entsprechende Struktur geben, so Kacie Vavrek, Expertin für Sporternährung am Ohio State University Wexner Medical Center. Diese Begriffe stammen ursprünglich aus der Welt des Bodybuildings, aber die entsprechenden Taktiken lassen sich auf jeden anderen Fitnessbereich übertragen.

"Für Bulking und Cutting musst du kein:e Bodybuilder:in sein", erklärt Vavrek. "Auch Freizeitsportler:innen profitieren davon. Im Grunde geht es um die Anpassung der Kalorienaufnahme in Kombination mit einem für die jeweiligen Ziele maßgeschneiderten Trainingsplan, wobei der Nährstoffbedarf weiterhin gedeckt wird."