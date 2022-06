Beyond the Fit: Momo Hassan-Odukale erfindet die Mode in Nigeria neu

Hier in Nigeria habe ich die Möglichkeit, Künstler:innen und Designer:innen kennenzulernen und persönliche Beziehungen zu ihnen aufzubauen. Ich glaube nicht, dass das in London auch so wäre. Daher ist es wichtig für mich, zu Hause zu sein. Ich bin zurück nach Nigeria gezogen, weil ich wusste, was ich hier machen wollte. Ich musste mich nur fragen: "Wo bin ich? Und wo will ich leben?" Ich will dort leben, wo ich herkomme. Diese Entscheidung hat definitiv auch etwas mit dem zu tun, was ich machen will. In Zukunft werden wir mit vielen Brands in ganz Afrika zusammenarbeiten. Ich möchte viel in Afrika reisen. Es geht also darum, was ich tun möchte und was im Grunde einen größeren Einfluss auf mein Leben haben wird. Und ich glaube, dass ich die besten Chancen habe, wenn ich hier in Nigeria bleibe.