Ruderer Arshay Cooper erklärt, wie man mit Sport schwere Zeiten überstehen kann

Arshay Cooper wuchs in der von Bandengewalt beherrschten West Side von Chicago auf. Sein Schicksal hätte damit besiegelt sein können. Doch als er sich für das landesweit erste Schwarze Highschool-Ruderteam anmeldete, änderte er seinen vermeintlich vorbestimmten Lebensweg und führte seine Mannschaft durch einen Sport, in dem es in der Vergangenheit an Diversität mangelte. Heute ist er ein erfolgreicher Koch, Autor und Aktivist und bringt den Rudersport in andere einkommensschwache Communitys, damit Kinder die Chance auf eine bessere Zukunft haben. In dieser Folge von Trained erzählt Arshay Moderatorin Jaclyn Byrer, wie der Rudersport ihm und den Mitgliedern seines Teams die Möglichkeit gab, ihr Kindheitstrauma zu verarbeiten. Mit detaillierten Geschichten über seine Erfahrungen als Athlet und Mentor zeigt er uns, dass es keinen Mangel an Talent gibt, sondern nur einen Mangel an Möglichkeiten. Er erklärt auch, wie wir alle Communitys verbessern können.