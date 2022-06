Anpassen von Training und Menstruationszyklus

Jeder Körper und jeder Zyklus ist anders. Damit du dich ganz auf deine Physiologie einstellen kannst, musst du wissen, was hormonell in dir vor sich geht. Du kennst ja den Spruch "Wissen ist Macht". Wenn du deinen Körper besser verstehst, kannst du dein Training an deinen Zyklus anpassen und so das Beste aus deinen Workouts etc. rausholen. Um dir dabei zu helfen, haben wir NikeSync entwickelt, ein Trainingsprogramm in der Nike Training Club App. Außerdem findest du in der Nike Run Club App einen audiogeführten Lauf zum Thema Laufen im Einklang mit dem Menstruationszyklus. Ganz gleich, ob du also lieber auf der Matte trainierst oder draußen unterwegs bist: Bei uns findest du alles, was du brauchst, um die Power deiner Hormone zu nutzen.