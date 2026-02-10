Back to the Roots: Der Air Jordan 6 Infrared

Mit dem Air Jordan 6 Infrared reist du zurück in die Vergangenheit
Produktneuheiten
Der Air Jordan 6 Infrared wurde von einem nie zuvor gesehenen Muster inspiriert, das über drei Jahrzehnte alt ist.
35 Jahre nach seinem Debüt im Jahr 1991 kehrte der Air Jordan 6 Infrared am Valentinstag 2026 mit einem einzigartigen Twist zurück.
Der Air Jordan 6 Infrared "Salesman" ist nicht einfach ein brandneuer Schuh. Der "Salesman" wurde von einem unveröffentlichten Muster aus dem Jahr 1999 inspiriert, das nie verkauft wurde – bis zu seinem Launch im Jahr 2026.
Basketballfans wissen, dass der Air Jordan 6 Infrared an Popularität gewann, nachdem Michael Jordan den legendären Schuh während der Playoffs von 1991 trug, als er seine erste Meisterschaft gewann.
Terrance Harvey, Footwear Expert bei der Jordan Brand, sagte, dass der Air Jordan 6 Infrared, seit Michael Jordan den legendären Schuh während des Spiels 1991 trug, "Großartigkeit repräsentiert".
"Er ist das Herzstück der Infrared-Kollektion", sagt Harvey. "Ich freue mich, dass diese neu interpretierte Ikone Fans dazu inspiriert, immer mehr erreichen zu wollen."
Der ursprünglich von Tinker Hatfield entworfene AJ6 Infrared wurde im Laufe der Jahre mehrfach veröffentlicht, erstmals im Jahr 2000.
Eine Version wurde jedoch fast drei Jahrzehnte lang geheim gehalten – ein Infrared-Modell, das 1999 in einem saisonalen Vorschaukatalog erschien, bevor es aus der Produktion genommen wurde. Was diese Version einzigartig machte, war die Platzierung des Infrared-Farbtons. Im Gegensatz zu anderen Modellen erschien bei diesem Schuh die knallige, auffällige Infrared-Farbe auf dem Großteil der Mittelsohle, statt nur auf Ferse und Teilen des Zehenbereichs.
Der Air Jordan 6 Infrared "Salesman" wurde im Frühjahr 2026 zum ersten Mal veröffentlicht und erweckte dieses Muster zum Leben.
Der Infrarot-Farbton, der beim "Salesman" zum Einsatz kommt, wurde durch die genaue Analyse der Originale von 1991 und 2000 rekonstruiert. Der "Salesman" ist auch der erste AJ6 ohne Collaboration, der dem Schuh, den Michael Jordan während des legendären Spiels von 1991 trug, am ähnlichsten sieht und ihm beim Tragekomfort am nächsten kommt.
Dazu wurde die Zehenform rekonstruiert, um dem Schuh, den MJ auf dem Platz trug, noch genauer zu entsprechen. Die Lasche des "Salesman" wurde ebenfalls um 2 Millimeter angehoben, um alle AJ6-Schuhe, die MJ trug, noch besser nachzuahmen.
Der Air Jordan 6 Infrared "Salesman" erinnert mit der Original-Produktbeschreibung am inneren Kragen an das Muster von 1999, das so lange geheim gehalten wurde. Der "Salesman" verfügt auch über ein Werksetikett und eine Verpackung, die an jene erinnern, mit denen Schuhmuster zur Begutachtung eingereicht werden. Normalerweise werden Schuhe, die so verpackt sind, direkt an den Einzelhandel verkauft. Für Endverbraucher:innen werden sie normalerweise anders bereitgestellt. Dies ist somit eine spannende Anspielung auf die Tatsache, dass der Air Jordan 6 Infrared "Salesman" von einem nie zuvor veröffentlichten Muster inspiriert ist.
Der Air Jordan 6 Infrared "Salesman" ist nicht einfach nur ein weiterer Schuh-Launch. Es ist ein lange verlorener Air Jordan mit viel Geschichte, der endlich seinen Moment im Rampenlicht bekommt – auf und abseits des Court.
Der Jordan Brand AJ6 Infrared "Salesman" ist ab dem 14. Februar 2026 auf Nike.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich.