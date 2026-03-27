Die besten Übungen zum Innenschenkel-Toning

Stärkst du deine inneren Oberschenkel am Leg Day? Deine inneren Oberschenkelmuskeln, die größtenteils aus deinen Hüftadduktoren bestehen, helfen dir, jeden Schritt, jede Kniebeuge, jeden Sprung und jede Seitwärtsbewegung zu bewältigen. Wenn du diese Muskeln trainierst, verbesserst du den Kraftaufbau im unteren Körper, dein Gleichgewicht und die Koordination und unterstützt zudem bessere Bewegungen beim Sport und im Alltag.

Die Adduktoren ziehen deine Beine nicht nur in Richtung Körpermitte, so Waz Ashayer, NASM-zertifizierter Personal Trainer und BODi Super Trainer. „Sie spielen auch eine zentrale Rolle für Aktivitäten wie Laufen, Richtungswechsel, Beweglichkeit und sogar für das Gleichgewicht bei der Ausführung von einbeinigen Bewegungen.“

Die folgenden Übungen zur Stärkung der inneren Oberschenkelmuskulatur zielen auf deine Adduktoren ab, wobei nur dein Körpergewicht oder leichter Widerstand zum Einsatz kommt. Sie sind so konzipiert, dass sie zu deiner Leg-Tagesroutine passen und auch gut ausgeführt werden können, wenn du ein schnelles Mittagstraining zu Hause einlegen möchtest.