Nike ACG: Upstate of Mind

[Unbenannt]

von Rashaan Jiles

Ich war schon immer ein City Boy.

Ich saß am liebsten auf dem Boden

unseres winzigen Apartments.

Aus Diskussionen

hielt ich mich raus.

Ich war so selten im Grünen unterwegs,

dass ich mich kläglich von

Mutter Natur entfremdet hatte.

Aber bin nicht auch ich Teil der Natur?

Wie kann jemand sagen, dass nicht auch ich den Namen "Natur" trage?

Was wäre, wenn das auch dein Name wäre?

Hier blühen wir auf wie Blumen im Regen.

Wir fühlen uns in unserer Haut, als wenn wir hier geboren wären,

nicht in einem Krankenhaus, in dem wir uns glücklich schätzen konnten, wenn wir es aus dem

Bauch unserer Mutter geschafft hatten.

Hier auf unserem Trail, auf bekanntem und unbekanntem Terrain,

finden wir zurück zum Rhythmus des Lebens und zu unseren Träumen,

die nicht nur uns, sondern auch unseren Müttern, deren Müttern und allen Vorfahrinnen genommen wurden.

Ich bin gekommen, um mich voller Ehrfurcht zu verneigen.



Ich weiß, obwohl auch ich den Namen "Natur" trage,

dass ich dieses Land bisher noch nie betreten habe.

Ich hoffe, das Land ist geduldig mit mir.

Geduldig, während ich mit meinen Ängsten kämpfe.

Geduldig, während wir uns kennenlernen.

Geduldig und doch neugierig.

Hier stehe ich, bereit, meinen Körper mit Leben zu füllen,

als würde ich meinen ersten Atemzug machen.