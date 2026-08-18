Nejméně 50 % tvoří udržitelné materiály – oblečení

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FC Barcelona 2026/27 Stadium, venkovní
FC Barcelona 2026/27 Stadium, venkovní Replika pánského fotbalového dresu Kobe Dri-FIT
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Nejprodávanější
FC Barcelona 2026/27 Stadium, venkovní
Replika pánského fotbalového dresu Kobe Dri-FIT
109,99 €
FC Barcelona Stadium 2026/27, domácí
FC Barcelona Stadium 2026/27, domácí Replika pánského fotbalového dresu Nike Dri-FIT
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Nejprodávanější
FC Barcelona Stadium 2026/27, domácí
Replika pánského fotbalového dresu Nike Dri-FIT
109,99 €
FC Barcelona 2026/27 Stadium, venkovní
FC Barcelona 2026/27 Stadium, venkovní Replika fotbalového dresu Kobe Dri-FIT pro větší děti
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Nejprodávanější
FC Barcelona 2026/27 Stadium, venkovní
Replika fotbalového dresu Kobe Dri-FIT pro větší děti
84,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dívčí kraťasy
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Nike Pro
Dívčí kraťasy
27,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Dámské tílko Dri-FIT
Nejprodávanější
Nike One Classic
Dámské tílko Dri-FIT
29,99 €
FC Barcelona 2026/27, zápasový/domácí
FC Barcelona 2026/27, zápasový/domácí Pánský fotbalový dres Nike Aero-FIT Authentic
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FC Barcelona 2026/27, zápasový/domácí
Pánský fotbalový dres Nike Aero-FIT Authentic
159,99 €
Nike Sportswear Premium Essentials
Nike Sportswear Premium Essentials Pánské tričko
+11
Nejprodávanější
Nike Sportswear Premium Essentials
Pánské tričko
39,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Dámské 13cm kraťasy se středně vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike Pro 365
Dámské 13cm kraťasy se středně vysokým pasem
32,99 €
Nike
Nike Pánské tréninkové tričko Dri-FIT
+2
Nejprodávanější
Nike
Pánské tréninkové tričko Dri-FIT
24,99 €
FC Barcelona Stadium 2026/27, domácí
FC Barcelona Stadium 2026/27, domácí Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
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Nejprodávanější
FC Barcelona Stadium 2026/27, domácí
Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
84,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dámské 8cm cyklistické kraťasy se středně vysokým pasem
+2
Nejprodávanější
Nike Pro
Dámské 8cm cyklistické kraťasy se středně vysokým pasem
32,99 €
Chelsea FC 2026/27 Stadium, venkovní
Chelsea FC 2026/27 Stadium, venkovní Replika pánského fotbalového dresu Nike Dri-FIT
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Nejprodávanější
Chelsea FC 2026/27 Stadium, venkovní
Replika pánského fotbalového dresu Nike Dri-FIT
109,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dámské běžecké tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Nejprodávanější
Nike Tempo
Dámské běžecké tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
34,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dámské kraťasy 2 v 1
Nejprodávanější
Nike Pro
Dámské kraťasy 2 v 1
42,99 €
Nike Miler
Nike Miler Pánské 23cm běžecké kraťasy Dri-FIT bez podšívky
Nejprodávanější
Nike Miler
Pánské 23cm běžecké kraťasy Dri-FIT bez podšívky
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro 8cm kraťasy Dri-FIT pro větší děti (dívky)
Recyklované materiály
Nike Pro
8cm kraťasy Dri-FIT pro větší děti (dívky)
34,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dámské běžecké kraťasy Dri-FIT 2 v 1 se středně vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike Swift
Dámské běžecké kraťasy Dri-FIT 2 v 1 se středně vysokým pasem
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dívčí 13cm kraťasy
Recyklované materiály
Nike Pro
Dívčí 13cm kraťasy
27,99 €
Nike One
Nike One Dámské cyklistické 20cm kraťasy s vysokým pasem
Nejprodávanější
Nike One
Dámské cyklistické 20cm kraťasy s vysokým pasem
39,99 €
Nike One Classic Twist
Nike One Classic Twist Dámské tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Nike One Classic Twist
Dámské tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
34,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dámské běžecké tílko Dri-FIT
Nejprodávanější
Nike Tempo
Dámské běžecké tílko Dri-FIT
29,99 €
Nike Form
Nike Form Pánské zúžené všestranné kalhoty Dri-FIT
Nejprodávanější
Nike Form
Pánské zúžené všestranné kalhoty Dri-FIT
64,99 €
Kolekce NikeCourt Court
Kolekce NikeCourt Court Dámské tílko Dri-FIT
Recyklované materiály
Kolekce NikeCourt Court
Dámské tílko Dri-FIT
69,99 €
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Sportovní podprsenka s lehkou oporou, vycpávkami a upravitelnými ramínky
Recyklované materiály
Nike Alate Minimalist
Sportovní podprsenka s lehkou oporou, vycpávkami a upravitelnými ramínky
47,99 €
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem.
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Nejprodávanější
Nike One Seamless Front
Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem.
49,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem
Nejprodávanější
Nike Pro Sculpt
Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem
64,99 €
ACG
ACG Pánské tričko Dri-FIT
Recyklované materiály
ACG
Pánské tričko Dri-FIT
54,99 €
Nike N.A.C. Primary
Nike N.A.C. Primary Pánské tréninkové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Nike N.A.C. Primary
Pánské tréninkové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
59,99 €
Nike Pro
Nike Pro Pánské přiléhavé fitness tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
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Recyklované materiály
Nike Pro
Pánské přiléhavé fitness tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
37,99 €
FC Barcelona Stadium 2026, domácí
FC Barcelona Stadium 2026, domácí Replika fotbalové trojdílné soupravy Nike pro malé děti
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Nejprodávanější
FC Barcelona Stadium 2026, domácí
Replika fotbalové trojdílné soupravy Nike pro malé děti
74,99 €
Nike Fast
Nike Fast Pánské běžecké legíny Dri-FIT v poloviční délce a s všitými slipy
Recyklované materiály
Nike Fast
Pánské běžecké legíny Dri-FIT v poloviční délce a s všitými slipy
42,99 €
Domácí zápasový dres národního týmu Francie 2026
Domácí zápasový dres národního týmu Francie 2026 Pánský fotbalový dres Nike Aero-FIT
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Nejprodávanější
Domácí zápasový dres národního týmu Francie 2026
Pánský fotbalový dres Nike Aero-FIT
159,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Tričko Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti (dívky)
Recyklované materiály
Nike One Fitted
Tričko Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti (dívky)
29,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dámské běžecké kraťasy Dri-FIT se středně vysokým pasem a všitými kalhotkami
Recyklované materiály
Nike Tempo
Dámské běžecké kraťasy Dri-FIT se středně vysokým pasem a všitými kalhotkami
37,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dámské 10cm přiléhavé běžecké kraťasy s vysokým pasem a kapsami
Nejprodávanější
Nike Swift
Dámské 10cm přiléhavé běžecké kraťasy s vysokým pasem a kapsami
64,99 €
Nike One
Nike One Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem.
Recyklované materiály
Nike One
Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem.
54,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dámské 8cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike Pro Sculpt
Dámské 8cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
42,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legíny pro větší děti (dívky)
+1
Nejprodávanější
Nike Pro Dri-FIT
Legíny pro větší děti (dívky)
37,99 €
Domácí zápasový dres Brazílie 2026
Domácí zápasový dres Brazílie 2026 Pánský fotbalový dres Nike Aero-FIT
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Nejprodávanější
Domácí zápasový dres Brazílie 2026
Pánský fotbalový dres Nike Aero-FIT
159,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dámské běžecké 7/8 legíny se zvýšeným pasem
Nejprodávanější
Nike Tempo
Dámské běžecké 7/8 legíny se zvýšeným pasem
59,99 €
Nike Multi
Nike Multi Tkané kraťasy Dri-FIT pro větší děti (chlapce)
Nejprodávanější
Nike Multi
Tkané kraťasy Dri-FIT pro větší děti (chlapce)
22,99 €
Chelsea FC 2026/27 Match, venkovní
Chelsea FC 2026/27 Match, venkovní Pánský fotbalový dres Nike Aero-FIT Authentic
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Nejprodávanější
Chelsea FC 2026/27 Match, venkovní
Pánský fotbalový dres Nike Aero-FIT Authentic
159,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dámské 18cm běžecké kraťasy Dri-FIT s vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike Swift
Dámské 18cm běžecké kraťasy Dri-FIT s vysokým pasem
64,99 €
Nike Sportswear Premium Essentials
Nike Sportswear Premium Essentials Tričko
Recyklované materiály
Nike Sportswear Premium Essentials
Tričko
39,99 €
Nike Pro
Nike Pro Pánské přiléhavé fitness tričko Dri-FIT bez rukávů
Nejprodávanější
Nike Pro
Pánské přiléhavé fitness tričko Dri-FIT bez rukávů
37,99 €
Nike One
Nike One Dívčí sportovní podprsenka
Recyklované materiály
Nike One
Dívčí sportovní podprsenka
22,99 €
Středně silná mikina Nike Studio Fleece
Středně silná mikina Nike Studio Fleece Dámská mikina s kapucí a zipem po celé délce
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Recyklované materiály
Středně silná mikina Nike Studio Fleece
Dámská mikina s kapucí a zipem po celé délce
69,99 €
Nike One
Nike One Dámské capri legíny s vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike One
Dámské capri legíny s vysokým pasem
44,99 €
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem.
+1
Nejprodávanější
Nike One Seamless Front
Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem.
49,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem
Nejprodávanější
Nike Pro Sculpt
Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem
64,99 €
ACG
ACG Pánské tričko Dri-FIT
Recyklované materiály
ACG
Pánské tričko Dri-FIT
54,99 €
Nike N.A.C. Primary
Nike N.A.C. Primary Pánské tréninkové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Nike N.A.C. Primary
Pánské tréninkové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
59,99 €
Nike Pro
Nike Pro Pánské přiléhavé fitness tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
+2
Recyklované materiály
Nike Pro
Pánské přiléhavé fitness tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
37,99 €
FC Barcelona Stadium 2026, domácí
FC Barcelona Stadium 2026, domácí Replika fotbalové trojdílné soupravy Nike pro malé děti
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Nejprodávanější
FC Barcelona Stadium 2026, domácí
Replika fotbalové trojdílné soupravy Nike pro malé děti
74,99 €
Nike Fast
Nike Fast Pánské běžecké legíny Dri-FIT v poloviční délce a s všitými slipy
Recyklované materiály
Nike Fast
Pánské běžecké legíny Dri-FIT v poloviční délce a s všitými slipy
42,99 €
Domácí zápasový dres národního týmu Francie 2026
Domácí zápasový dres národního týmu Francie 2026 Pánský fotbalový dres Nike Aero-FIT
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Nejprodávanější
Domácí zápasový dres národního týmu Francie 2026
Pánský fotbalový dres Nike Aero-FIT
159,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Tričko Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti (dívky)
Recyklované materiály
Nike One Fitted
Tričko Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti (dívky)
29,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dámské běžecké kraťasy Dri-FIT se středně vysokým pasem a všitými kalhotkami
Recyklované materiály
Nike Tempo
Dámské běžecké kraťasy Dri-FIT se středně vysokým pasem a všitými kalhotkami
37,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dámské 10cm přiléhavé běžecké kraťasy s vysokým pasem a kapsami
Nejprodávanější
Nike Swift
Dámské 10cm přiléhavé běžecké kraťasy s vysokým pasem a kapsami
64,99 €
Nike One
Nike One Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem.
Recyklované materiály
Nike One
Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem.
54,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dámské 8cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike Pro Sculpt
Dámské 8cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
42,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legíny pro větší děti (dívky)
+1
Nejprodávanější
Nike Pro Dri-FIT
Legíny pro větší děti (dívky)
37,99 €
Domácí zápasový dres Brazílie 2026
Domácí zápasový dres Brazílie 2026 Pánský fotbalový dres Nike Aero-FIT
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Nejprodávanější
Domácí zápasový dres Brazílie 2026
Pánský fotbalový dres Nike Aero-FIT
159,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dámské běžecké 7/8 legíny se zvýšeným pasem
Nejprodávanější
Nike Tempo
Dámské běžecké 7/8 legíny se zvýšeným pasem
59,99 €
Nike Multi
Nike Multi Tkané kraťasy Dri-FIT pro větší děti (chlapce)
Nejprodávanější
Nike Multi
Tkané kraťasy Dri-FIT pro větší děti (chlapce)
22,99 €
Chelsea FC 2026/27 Match, venkovní
Chelsea FC 2026/27 Match, venkovní Pánský fotbalový dres Nike Aero-FIT Authentic
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Nejprodávanější
Chelsea FC 2026/27 Match, venkovní
Pánský fotbalový dres Nike Aero-FIT Authentic
159,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dámské 18cm běžecké kraťasy Dri-FIT s vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike Swift
Dámské 18cm běžecké kraťasy Dri-FIT s vysokým pasem
64,99 €
Nike Sportswear Premium Essentials
Nike Sportswear Premium Essentials Tričko
Recyklované materiály
Nike Sportswear Premium Essentials
Tričko
39,99 €
Nike Pro
Nike Pro Pánské přiléhavé fitness tričko Dri-FIT bez rukávů
Nejprodávanější
Nike Pro
Pánské přiléhavé fitness tričko Dri-FIT bez rukávů
37,99 €
Nike One
Nike One Dívčí sportovní podprsenka
Recyklované materiály
Nike One
Dívčí sportovní podprsenka
22,99 €
Středně silná mikina Nike Studio Fleece
Středně silná mikina Nike Studio Fleece Dámská mikina s kapucí a zipem po celé délce
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Recyklované materiály
Středně silná mikina Nike Studio Fleece
Dámská mikina s kapucí a zipem po celé délce
69,99 €
Nike One
Nike One Dámské capri legíny s vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike One
Dámské capri legíny s vysokým pasem
44,99 €

Nejméně 50 % tvoří materiály z udržitelných zdrojů – oblečení

Tyhle produkty obsahují nejméně 50 % bio bavlny, recyklovaného polyesteru nebo směsi bio bavlny a recyklovaného polyesteru. Bio bavlna se pěstuje bez syntetických chemikálií. Na její výrobu se spotřebuje méně vody než u běžné bavlny. Recyklovaný polyester snižuje množství odpadu a zmenšuje naši uhlíkovou stopu.

Jsme posedlí tím, co do našich produktů dáváme, abyste se v nich cítili skvěle. Neděláme kompromisy a pečlivě pozorujeme, jak se materiály pro naše produkty pěstují, sklízejí a zpracovávají. Soustředíme se na materiály, které používáme nejvíc, takže i na polyester a bavlnu. V porovnání s novým polyesterem snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a emisí uhlíku přibližně o 30 %. Na výrobu bio bavlny se spotřebuje méně vody a chemikálií než u běžné bavlny. Takže nabízíme stejně vynikající kvalitu a funkčnost s menším dopadem na životní prostředí.

Zjisti víc o udržitelnosti v Nike, třeba to, jak pracujeme na zodpovědné výrobě produktu a na ochraně životního prostředí, ve kterém žijeme a hrajeme si.