Nejméně 20 % tvoří recyklované materiály

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Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Dámská běžecká silniční bota
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Recyklované materiály
Nike Pegasus 42
Dámská běžecká silniční bota
139,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Dámské boty s reflexními prvky
+3
Nejprodávanější
Nike V5 RNR
Dámské boty s reflexními prvky
89,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Nízké kopačky na různé povrchy
Recyklované materiály
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nízké kopačky na různé povrchy
89,99 €
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Dámské boty
Recyklované materiály
Nike Court Vision Low Next Nature
Dámské boty
79,99 €
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Kopačky na pevný povrch
Recyklované materiály
Nike Phantom 6 Low Elite
Kopačky na pevný povrch
269,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Club
Nike Mercurial Vapor 17 Club Nízké kopačky na umělou trávu
Recyklované materiály
Nike Mercurial Vapor 17 Club
Nízké kopačky na umělou trávu
64,99 €
Nike Air Max Muse
Nike Air Max Muse Dámské boty
Recyklované materiály
Nike Air Max Muse
Dámské boty
159,99 €
Nike Ava Rover
Nike Ava Rover Boty
Recyklované materiály
Nike Ava Rover
Boty
139,99 €
Nike SB Zoom Nyjah 4
Nike SB Zoom Nyjah 4 Skateboardové boty
Recyklované materiály
Nike SB Zoom Nyjah 4
Skateboardové boty
109,99 €
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Dámské běžecké silniční boty
Recyklované materiály
Nike Quest 6
Dámské běžecké silniční boty
79,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Kotníkové kopačky na různé povrchy
Recyklované materiály
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Kotníkové kopačky na různé povrchy
94,99 €
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Kopačky na pevný povrch
Recyklované materiály
Nike Phantom 6 High Elite
Kopačky na pevný povrch
279,99 €
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Dámské běžecké silniční boty
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Recyklované materiály
Nike Revolution 8
Dámské běžecké silniční boty
64,99 €
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Dámské trailové běžecké boty
Recyklované materiály
Nike Juniper Trail 3
Dámské trailové běžecké boty
89,99 €
Nike Cortez Textile
Nike Cortez Textile Dámské boty
Recyklované materiály
Nike Cortez Textile
Dámské boty
89,99 €
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Kopačky na umělou trávu
Recyklované materiály
Nike Phantom 6 Low Pro
Kopačky na umělou trávu
139,99 €
Nike Journey Run
Nike Journey Run Dámské běžecké silniční boty
Recyklované materiály
Nike Journey Run
Dámské běžecké silniční boty
99,99 €
Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Nízké kopačky na různé povrchy
Recyklované materiály
Nike Tiempo Maestro Academy
Nízké kopačky na různé povrchy
84,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Nízké kopačky na umělou trávu
Recyklované materiály
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nízké kopačky na umělou trávu
89,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Kotníkové kopačky na měkký povrch
Recyklované materiály
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Kotníkové kopačky na měkký povrch
99,99 €
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Dámská běžecká silniční bota
Recyklované materiály
Nike Winflo 12
Dámská běžecká silniční bota
109,99 €
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Kopačky na pevný povrch
Recyklované materiály
Nike Phantom 6 Low Pro
Kopačky na pevný povrch
159,99 €
Nike Ava Rover
Nike Ava Rover Boty
Recyklované materiály
Nike Ava Rover
Boty
139,99 €
Nike Infinity G NN
Nike Infinity G NN Golfové boty
Recyklované materiály
Nike Infinity G NN
Golfové boty
89,99 €

Nejméně 50 % tvoří materiály z udržitelných zdrojů – oblečení

Tyhle produkty obsahují nejméně 50 % bio bavlny, recyklovaného polyesteru nebo směsi bio bavlny a recyklovaného polyesteru. Bio bavlna se pěstuje bez syntetických chemikálií. Na její výrobu se spotřebuje méně vody než u běžné bavlny. Recyklovaný polyester snižuje množství odpadu a zmenšuje naši uhlíkovou stopu.

Jsme posedlí tím, co do našich produktů dáváme, abyste se v nich cítili skvěle. Neděláme kompromisy a pečlivě pozorujeme, jak se materiály pro naše produkty pěstují, sklízejí a zpracovávají. Soustředíme se na materiály, které používáme nejvíc, takže i na polyester a bavlnu. V porovnání s novým polyesterem snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a emisí uhlíku přibližně o 30 %. Na výrobu bio bavlny se spotřebuje méně vody a chemikálií než u běžné bavlny. Takže nabízíme stejně vynikající kvalitu a funkčnost s menším dopadem na životní prostředí.

Zjisti víc o udržitelnosti v Nike, třeba to, jak pracujeme na zodpovědné výrobě produktu a na ochraně životního prostředí, ve kterém žijeme a hrajeme si.