Nejméně 50 % tvoří udržitelné materiály – oblečení

(550)
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem
Nejprodávanější
Nike Pro Sculpt
Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dlouhé dámské legíny se středně vysokým pasem
+2
Recyklované materiály
Nike Pro
Dlouhé dámské legíny se středně vysokým pasem
47,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dámské 8cm cyklistické kraťasy se středně vysokým pasem
+2
Nejprodávanější
Nike Pro
Dámské 8cm cyklistické kraťasy se středně vysokým pasem
32,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dámské volné kalhoty Dri-FIT s vysokým pasem a rozepínáním
Nejprodávanější
Nike 24.7 PerfectStretch
Dámské volné kalhoty Dri-FIT s vysokým pasem a rozepínáním
129,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dámská plisovaná sukně Dri-FIT s vysokým pasem a UV ochranou
Nejprodávanější
Nike 24.7 PerfectStretch
Dámská plisovaná sukně Dri-FIT s vysokým pasem a UV ochranou
109,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dámský tréninkový top s dlouhým zipem
Nejprodávanější
Nike Pro Seamless
Dámský tréninkový top s dlouhým zipem
64,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dámské běžecké tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Nike Swift
Dámské běžecké tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
47,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dámské 7/8 běžecké legíny s vysokým pasem a kapsami
Nejprodávanější
Nike Swift
Dámské 7/8 běžecké legíny s vysokým pasem a kapsami
89,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dámská běžecká bunda Dri-FIT se zipem po celé délce
Recyklované materiály
Nike Swift
Dámská běžecká bunda Dri-FIT se zipem po celé délce
84,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dámská lehká ripstopová oversize bunda
Nejprodávanější
Nike Sportswear
Dámská lehká ripstopová oversize bunda
69,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Dámské tílko Dri-FIT
Nejprodávanější
Nike One Classic
Dámské tílko Dri-FIT
29,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Dámské 13cm kraťasy se středně vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike Pro 365
Dámské 13cm kraťasy se středně vysokým pasem
32,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dámské běžecké tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Nejprodávanější
Nike Tempo
Dámské běžecké tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
34,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dámské kraťasy 2 v 1
Nejprodávanější
Nike Pro
Dámské kraťasy 2 v 1
42,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dámské běžecké kraťasy Dri-FIT 2 v 1 se středně vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike Swift
Dámské běžecké kraťasy Dri-FIT 2 v 1 se středně vysokým pasem
64,99 €
Nike One
Nike One Dámské cyklistické 20cm kraťasy s vysokým pasem
Nejprodávanější
Nike One
Dámské cyklistické 20cm kraťasy s vysokým pasem
39,99 €
Nike One Classic Twist
Nike One Classic Twist Dámské tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Nike One Classic Twist
Dámské tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
34,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dámské běžecké tílko Dri-FIT
Nejprodávanější
Nike Tempo
Dámské běžecké tílko Dri-FIT
29,99 €
Kolekce NikeCourt Court
Kolekce NikeCourt Court Dámské tílko Dri-FIT
Recyklované materiály
Kolekce NikeCourt Court
Dámské tílko Dri-FIT
69,99 €
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem.
+1
Nejprodávanější
Nike One Seamless Front
Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem.
49,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dámské běžecké kraťasy Dri-FIT se středně vysokým pasem a všitými kalhotkami
Recyklované materiály
Nike Tempo
Dámské běžecké kraťasy Dri-FIT se středně vysokým pasem a všitými kalhotkami
37,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dámské 10cm přiléhavé běžecké kraťasy s vysokým pasem a kapsami
Nejprodávanější
Nike Swift
Dámské 10cm přiléhavé běžecké kraťasy s vysokým pasem a kapsami
64,99 €
Nike One
Nike One Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem.
Recyklované materiály
Nike One
Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem.
54,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dámské 8cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike Pro Sculpt
Dámské 8cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
42,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dámské běžecké 7/8 legíny se zvýšeným pasem
Nejprodávanější
Nike Tempo
Dámské běžecké 7/8 legíny se zvýšeným pasem
59,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dámské 18cm běžecké kraťasy Dri-FIT s vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike Swift
Dámské 18cm běžecké kraťasy Dri-FIT s vysokým pasem
64,99 €
Nike Sportswear Premium Essentials
Nike Sportswear Premium Essentials Tričko
Recyklované materiály
Nike Sportswear Premium Essentials
Tričko
39,99 €
Středně silná mikina Nike Studio Fleece
Středně silná mikina Nike Studio Fleece Dámská mikina s kapucí a zipem po celé délce
+3
Recyklované materiály
Středně silná mikina Nike Studio Fleece
Dámská mikina s kapucí a zipem po celé délce
69,99 €
Nike One
Nike One Dámské capri legíny s vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike One
Dámské capri legíny s vysokým pasem
44,99 €
Nike Universa
Nike Universa Dámské 13cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem bez předního švu
Nejprodávanější
Nike Universa
Dámské 13cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem bez předního švu
69,99 €
Nike Swift Butterfly
Nike Swift Butterfly Dámské běžecké tričko Dri-FIT bez rukávů
Nejprodávanější
Nike Swift Butterfly
Dámské běžecké tričko Dri-FIT bez rukávů
42,99 €
Domácí dres Brazílie 2026 Stadium
Domácí dres Brazílie 2026 Stadium Pánský fotbalový dres Nike Dri-FIT
Upravit
Nejprodávanější
Domácí dres Brazílie 2026 Stadium
Pánský fotbalový dres Nike Dri-FIT
109,99 €
Nike One
Nike One Dámské 8cm kraťasy Dri-FIT 2 v 1 s vysokým pasem
Nejprodávanější
Nike One
Dámské 8cm kraťasy Dri-FIT 2 v 1 s vysokým pasem
44,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dámské 8cm běžecké kraťasy Dri-FIT ADV se středně vysokým pasem a všitými kalhotkami
+1
Nejprodávanější
Nike AeroSwift
Dámské 8cm běžecké kraťasy Dri-FIT ADV se středně vysokým pasem a všitými kalhotkami
79,99 €
Nike AeroSwift „Keely Hodgkinson“
Nike AeroSwift „Keely Hodgkinson“ Přiléhavé dámské běžecké kraťasy Dri-FIT ADV
Recyklované materiály
Nike AeroSwift „Keely Hodgkinson“
Přiléhavé dámské běžecké kraťasy Dri-FIT ADV
74,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dámské fotbalové kalhoty Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Academy
Dámské fotbalové kalhoty Dri-FIT
44,99 €
Nike Universa
Nike Universa Dámské 7/8 legíny s vysokým pasem bez předního švu
+1
Nejprodávanější
Nike Universa
Dámské 7/8 legíny s vysokým pasem bez předního švu
109,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dámské běžecké tílko Dri-FIT ADV
+1
Recyklované materiály
Nike AeroSwift
Dámské běžecké tílko Dri-FIT ADV
79,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dámské běžecké tričko Dri-FIT UV se čtvrtinovým zipem
+1
Recyklované materiály
Nike Swift
Dámské běžecké tričko Dri-FIT UV se čtvrtinovým zipem
69,99 €
Středně těžká flísová mikina Nike Studio
Středně těžká flísová mikina Nike Studio Dámská flísová mikina v nadměrném střihu s kapucí a zipem po celé délce
Nejprodávanější
Středně těžká flísová mikina Nike Studio
Dámská flísová mikina v nadměrném střihu s kapucí a zipem po celé délce
69,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dámský běžecký top Dri-FIT se čtvrtinovým zipem
Recyklované materiály
Nike Tempo
Dámský běžecký top Dri-FIT se čtvrtinovým zipem
47,99 €
Nike Crossover
Nike Crossover Dámské 13cm basketbalové kraťasy Nike Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Crossover
Dámské 13cm basketbalové kraťasy Nike Dri-FIT
54,99 €
Nike Victory
Nike Victory Dámská volná tenisová sukně Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Victory
Dámská volná tenisová sukně Dri-FIT
49,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dámské zkrácené síťované tílko Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Tempo
Dámské zkrácené síťované tílko Dri-FIT
29,99 €
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dámské tenisové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
NikeCourt Advantage
Dámské tenisové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
59,99 €
Nike
Nike Dámská bunda s dlouhým rukávem a zipem po celé délce
Recyklované materiály
Nike
Dámská bunda s dlouhým rukávem a zipem po celé délce
54,99 €
Nike Storm-FIT Swift
Nike Storm-FIT Swift Dámská běžecká bunda
Recyklované materiály
Nike Storm-FIT Swift
Dámská běžecká bunda
139,99 €
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Dámské tenisové kraťasy Dri-FIT
Recyklované materiály
NikeCourt Ace Advantage
Dámské tenisové kraťasy Dri-FIT
69,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dámské běžecké 7/8 legíny se zvýšeným pasem
Nejprodávanější
Nike Tempo
Dámské běžecké 7/8 legíny se zvýšeným pasem
59,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dámské 18cm běžecké kraťasy Dri-FIT s vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike Swift
Dámské 18cm běžecké kraťasy Dri-FIT s vysokým pasem
64,99 €
Nike Sportswear Premium Essentials
Nike Sportswear Premium Essentials Tričko
Recyklované materiály
Nike Sportswear Premium Essentials
Tričko
39,99 €
Středně silná mikina Nike Studio Fleece
Středně silná mikina Nike Studio Fleece Dámská mikina s kapucí a zipem po celé délce
+3
Recyklované materiály
Středně silná mikina Nike Studio Fleece
Dámská mikina s kapucí a zipem po celé délce
69,99 €
Nike One
Nike One Dámské capri legíny s vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike One
Dámské capri legíny s vysokým pasem
44,99 €
Nike Universa
Nike Universa Dámské 13cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem bez předního švu
Nejprodávanější
Nike Universa
Dámské 13cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem bez předního švu
69,99 €
Nike Swift Butterfly
Nike Swift Butterfly Dámské běžecké tričko Dri-FIT bez rukávů
Nejprodávanější
Nike Swift Butterfly
Dámské běžecké tričko Dri-FIT bez rukávů
42,99 €
Domácí dres Brazílie 2026 Stadium
Domácí dres Brazílie 2026 Stadium Pánský fotbalový dres Nike Dri-FIT
Upravit
Nejprodávanější
Domácí dres Brazílie 2026 Stadium
Pánský fotbalový dres Nike Dri-FIT
109,99 €
Nike One
Nike One Dámské 8cm kraťasy Dri-FIT 2 v 1 s vysokým pasem
Nejprodávanější
Nike One
Dámské 8cm kraťasy Dri-FIT 2 v 1 s vysokým pasem
44,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dámské 8cm běžecké kraťasy Dri-FIT ADV se středně vysokým pasem a všitými kalhotkami
+1
Nejprodávanější
Nike AeroSwift
Dámské 8cm běžecké kraťasy Dri-FIT ADV se středně vysokým pasem a všitými kalhotkami
79,99 €
Nike AeroSwift „Keely Hodgkinson“
Nike AeroSwift „Keely Hodgkinson“ Přiléhavé dámské běžecké kraťasy Dri-FIT ADV
Recyklované materiály
Nike AeroSwift „Keely Hodgkinson“
Přiléhavé dámské běžecké kraťasy Dri-FIT ADV
74,99 €
Nike Academy
Nike Academy Dámské fotbalové kalhoty Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Academy
Dámské fotbalové kalhoty Dri-FIT
44,99 €
Nike Universa
Nike Universa Dámské 7/8 legíny s vysokým pasem bez předního švu
+1
Nejprodávanější
Nike Universa
Dámské 7/8 legíny s vysokým pasem bez předního švu
109,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dámské běžecké tílko Dri-FIT ADV
+1
Recyklované materiály
Nike AeroSwift
Dámské běžecké tílko Dri-FIT ADV
79,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dámské běžecké tričko Dri-FIT UV se čtvrtinovým zipem
+1
Recyklované materiály
Nike Swift
Dámské běžecké tričko Dri-FIT UV se čtvrtinovým zipem
69,99 €
Středně těžká flísová mikina Nike Studio
Středně těžká flísová mikina Nike Studio Dámská flísová mikina v nadměrném střihu s kapucí a zipem po celé délce
Nejprodávanější
Středně těžká flísová mikina Nike Studio
Dámská flísová mikina v nadměrném střihu s kapucí a zipem po celé délce
69,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dámský běžecký top Dri-FIT se čtvrtinovým zipem
Recyklované materiály
Nike Tempo
Dámský běžecký top Dri-FIT se čtvrtinovým zipem
47,99 €
Nike Crossover
Nike Crossover Dámské 13cm basketbalové kraťasy Nike Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Crossover
Dámské 13cm basketbalové kraťasy Nike Dri-FIT
54,99 €
Nike Victory
Nike Victory Dámská volná tenisová sukně Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Victory
Dámská volná tenisová sukně Dri-FIT
49,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dámské zkrácené síťované tílko Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Tempo
Dámské zkrácené síťované tílko Dri-FIT
29,99 €
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dámské tenisové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
NikeCourt Advantage
Dámské tenisové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
59,99 €
Nike
Nike Dámská bunda s dlouhým rukávem a zipem po celé délce
Recyklované materiály
Nike
Dámská bunda s dlouhým rukávem a zipem po celé délce
54,99 €
Nike Storm-FIT Swift
Nike Storm-FIT Swift Dámská běžecká bunda
Recyklované materiály
Nike Storm-FIT Swift
Dámská běžecká bunda
139,99 €
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Dámské tenisové kraťasy Dri-FIT
Recyklované materiály
NikeCourt Ace Advantage
Dámské tenisové kraťasy Dri-FIT
69,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dámské běžecké tričko Dri-FIT UV se čtvrtinovým zipem
Recyklované materiály
Nike Swift
Dámské běžecké tričko Dri-FIT UV se čtvrtinovým zipem
69,99 €
A'ja Wilson
A'ja Wilson Dámské 10cm basketbalové kraťasy Dri-FIT
Recyklované materiály
A'ja Wilson
Dámské 10cm basketbalové kraťasy Dri-FIT
54,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dámské zkrácené tílko Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike One Fitted
Dámské zkrácené tílko Dri-FIT
29,99 €
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Dámské tenisové šaty
Právě dorazilo
NikeCourt Slam
Dámské tenisové šaty
99,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dámské běžecké tričko Dri-FIT ADV
Recyklované materiály
Nike AeroSwift
Dámské běžecké tričko Dri-FIT ADV
79,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dámské zkrácené tílko Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike One Fitted
Dámské zkrácené tílko Dri-FIT
34,99 €
Nike One
Nike One Dámské 8cm kraťasy 2 v 1 Dri-FIT se středně vysokým pasem
Nejprodávanější
Nike One
Dámské 8cm kraťasy 2 v 1 Dri-FIT se středně vysokým pasem
44,99 €
AFC Richmond Stadium 2026, domácí
AFC Richmond Stadium 2026, domácí Replika dámského fotbalového dresu Nike Dri-FIT
Recyklované materiály
AFC Richmond Stadium 2026, domácí
Replika dámského fotbalového dresu Nike Dri-FIT
109,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Dámské kalhoty se širokými nohavicemi
Recyklované materiály
Jordan Brooklyn
Dámské kalhoty se širokými nohavicemi
59,99 €
ACG High Stakes
ACG High Stakes Dámské turistické kalhoty
Recyklované materiály
ACG High Stakes
Dámské turistické kalhoty
114,99 €
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dámské tenisové tílko Dri-FIT
Recyklované materiály
NikeCourt Advantage
Dámské tenisové tílko Dri-FIT
54,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dámské běžecké kalhoty Dri-FIT se středně vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike Swift
Dámské běžecké kalhoty Dri-FIT se středně vysokým pasem
89,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Dámské 7/8 legíny se zvýšeným pasem
Recyklované materiály
Nike Sportswear Classic
Dámské 7/8 legíny se zvýšeným pasem
39,99 €
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Dámské kalhoty
Nejprodávanější
ACG Dolomiti
Dámské kalhoty
99,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dámské 8cm běžecké kraťasy Dri-FIT ADV se všitými kalhotkami
Recyklované materiály
Nike AeroSwift
Dámské 8cm běžecké kraťasy Dri-FIT ADV se všitými kalhotkami
79,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dámské běžecké tílko Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Swift
Dámské běžecké tílko Dri-FIT
42,99 €
Nike One
Nike One Dámské tričko s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Nike One
Dámské tričko s krátkým rukávem
34,99 €
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Dámské běžecké tílko
Nejprodávanější
Nike Swift Aero-FIT
Dámské běžecké tílko
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dámské 8cm tkané kraťasy Dri-FIT se středně vysokým pasem a všitými kalhotkami
Recyklované materiály
Nike Pro
Dámské 8cm tkané kraťasy Dri-FIT se středně vysokým pasem a všitými kalhotkami
37,99 €
Středně silná mikina Nike Studio Fleece
Středně silná mikina Nike Studio Fleece Dámské oversize kalhoty s vysokým pasem a manžetami
Recyklované materiály
Středně silná mikina Nike Studio Fleece
Dámské oversize kalhoty s vysokým pasem a manžetami
59,99 €
Nike One
Nike One Dámské 13cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
+1
Recyklované materiály
Nike One
Dámské 13cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
29,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dámské 7/8 legíny se zvýšeným pasem
Recyklované materiály
Nike Pro Sculpt
Dámské 7/8 legíny se zvýšeným pasem
69,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dámské 8cm kraťasy Dri-FIT 2 v 1 s vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike Pro Sculpt
Dámské 8cm kraťasy Dri-FIT 2 v 1 s vysokým pasem
54,99 €
Nike Flow
Nike Flow Dámské běžecké kraťasy Dri-FIT 2 v 1 s vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike Flow
Dámské běžecké kraťasy Dri-FIT 2 v 1 s vysokým pasem
44,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dámské běžecké tričko Dri-FIT UV se čtvrtinovým zipem
Recyklované materiály
Nike Swift
Dámské běžecké tričko Dri-FIT UV se čtvrtinovým zipem
69,99 €
A'ja Wilson
A'ja Wilson Dámské 10cm basketbalové kraťasy Dri-FIT
Recyklované materiály
A'ja Wilson
Dámské 10cm basketbalové kraťasy Dri-FIT
54,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dámské zkrácené tílko Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike One Fitted
Dámské zkrácené tílko Dri-FIT
29,99 €
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Dámské tenisové šaty
Právě dorazilo
NikeCourt Slam
Dámské tenisové šaty
99,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dámské běžecké tričko Dri-FIT ADV
Recyklované materiály
Nike AeroSwift
Dámské běžecké tričko Dri-FIT ADV
79,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dámské zkrácené tílko Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike One Fitted
Dámské zkrácené tílko Dri-FIT
34,99 €
Nike One
Nike One Dámské 8cm kraťasy 2 v 1 Dri-FIT se středně vysokým pasem
Nejprodávanější
Nike One
Dámské 8cm kraťasy 2 v 1 Dri-FIT se středně vysokým pasem
44,99 €
AFC Richmond Stadium 2026, domácí
AFC Richmond Stadium 2026, domácí Replika dámského fotbalového dresu Nike Dri-FIT
Recyklované materiály
AFC Richmond Stadium 2026, domácí
Replika dámského fotbalového dresu Nike Dri-FIT
109,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Dámské kalhoty se širokými nohavicemi
Recyklované materiály
Jordan Brooklyn
Dámské kalhoty se širokými nohavicemi
59,99 €
ACG High Stakes
ACG High Stakes Dámské turistické kalhoty
Recyklované materiály
ACG High Stakes
Dámské turistické kalhoty
114,99 €
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dámské tenisové tílko Dri-FIT
Recyklované materiály
NikeCourt Advantage
Dámské tenisové tílko Dri-FIT
54,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dámské běžecké kalhoty Dri-FIT se středně vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike Swift
Dámské běžecké kalhoty Dri-FIT se středně vysokým pasem
89,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Dámské 7/8 legíny se zvýšeným pasem
Recyklované materiály
Nike Sportswear Classic
Dámské 7/8 legíny se zvýšeným pasem
39,99 €
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Dámské kalhoty
Nejprodávanější
ACG Dolomiti
Dámské kalhoty
99,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dámské 8cm běžecké kraťasy Dri-FIT ADV se všitými kalhotkami
Recyklované materiály
Nike AeroSwift
Dámské 8cm běžecké kraťasy Dri-FIT ADV se všitými kalhotkami
79,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dámské běžecké tílko Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Swift
Dámské běžecké tílko Dri-FIT
42,99 €
Nike One
Nike One Dámské tričko s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Nike One
Dámské tričko s krátkým rukávem
34,99 €
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Dámské běžecké tílko
Nejprodávanější
Nike Swift Aero-FIT
Dámské běžecké tílko
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dámské 8cm tkané kraťasy Dri-FIT se středně vysokým pasem a všitými kalhotkami
Recyklované materiály
Nike Pro
Dámské 8cm tkané kraťasy Dri-FIT se středně vysokým pasem a všitými kalhotkami
37,99 €
Středně silná mikina Nike Studio Fleece
Středně silná mikina Nike Studio Fleece Dámské oversize kalhoty s vysokým pasem a manžetami
Recyklované materiály
Středně silná mikina Nike Studio Fleece
Dámské oversize kalhoty s vysokým pasem a manžetami
59,99 €
Nike One
Nike One Dámské 13cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
+1
Recyklované materiály
Nike One
Dámské 13cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
29,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dámské 7/8 legíny se zvýšeným pasem
Recyklované materiály
Nike Pro Sculpt
Dámské 7/8 legíny se zvýšeným pasem
69,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dámské 8cm kraťasy Dri-FIT 2 v 1 s vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike Pro Sculpt
Dámské 8cm kraťasy Dri-FIT 2 v 1 s vysokým pasem
54,99 €
Nike Flow
Nike Flow Dámské běžecké kraťasy Dri-FIT 2 v 1 s vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike Flow
Dámské běžecké kraťasy Dri-FIT 2 v 1 s vysokým pasem
44,99 €

Nejméně 50 % tvoří materiály z udržitelných zdrojů – oblečení

Tyhle produkty obsahují nejméně 50 % bio bavlny, recyklovaného polyesteru nebo směsi bio bavlny a recyklovaného polyesteru. Bio bavlna se pěstuje bez syntetických chemikálií. Na její výrobu se spotřebuje méně vody než u běžné bavlny. Recyklovaný polyester snižuje množství odpadu a zmenšuje naši uhlíkovou stopu.

Jsme posedlí tím, co do našich produktů dáváme, abyste se v nich cítili skvěle. Neděláme kompromisy a pečlivě pozorujeme, jak se materiály pro naše produkty pěstují, sklízejí a zpracovávají. Soustředíme se na materiály, které používáme nejvíc, takže i na polyester a bavlnu. V porovnání s novým polyesterem snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a emisí uhlíku přibližně o 30 %. Na výrobu bio bavlny se spotřebuje méně vody a chemikálií než u běžné bavlny. Takže nabízíme stejně vynikající kvalitu a funkčnost s menším dopadem na životní prostředí.

Zjisti víc o udržitelnosti v Nike, třeba to, jak pracujeme na zodpovědné výrobě produktu a na ochraně životního prostředí, ve kterém žijeme a hrajeme si.