Nejméně 50 % tvoří materiály z udržitelných zdrojů – oblečení
Tyhle produkty obsahují nejméně 50 % bio bavlny, recyklovaného polyesteru nebo směsi bio bavlny a recyklovaného polyesteru. Bio bavlna se pěstuje bez syntetických chemikálií. Na její výrobu se spotřebuje méně vody než u běžné bavlny. Recyklovaný polyester snižuje množství odpadu a zmenšuje naši uhlíkovou stopu.
Jsme posedlí tím, co do našich produktů dáváme, abyste se v nich cítili skvěle. Neděláme kompromisy a pečlivě pozorujeme, jak se materiály pro naše produkty pěstují, sklízejí a zpracovávají. Soustředíme se na materiály, které používáme nejvíc, takže i na polyester a bavlnu. V porovnání s novým polyesterem snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a emisí uhlíku přibližně o 30 %. Na výrobu bio bavlny se spotřebuje méně vody a chemikálií než u běžné bavlny. Takže nabízíme stejně vynikající kvalitu a funkčnost s menším dopadem na životní prostředí.
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