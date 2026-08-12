  1. Oblečení
    2. /
  2. Spodní části oblečení
    3. /
  3. Šortky

Větší děti (7 – 15 let) Děti Šortky

(134)
Nike DNA
Nike DNA Basketbalové kraťasy o délce 13 cm pro velké děti
Nejprodávanější
Nike DNA
Basketbalové kraťasy o délce 13 cm pro velké děti
39,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dívčí 8cm kraťasy Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Pro
Dívčí 8cm kraťasy Dri-FIT
34,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dívčí 13cm kraťasy
Recyklované materiály
Nike Pro
Dívčí 13cm kraťasy
27,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dívčí kraťasy
Nejprodávanější
Nike Pro
Dívčí kraťasy
27,99 €
Nike Multi
Nike Multi Tkané kraťasy Dri-FIT pro větší děti (chlapce)
Nejprodávanější
Nike Multi
Tkané kraťasy Dri-FIT pro větší děti (chlapce)
22,99 €
Nike Crossover
Nike Crossover Basketbalové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Nike Crossover
Basketbalové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
24,99 €
Nike Pro
Nike Pro Kraťasy Dri-FIT 2 v 1 pro větší děti (dívky)
Recyklované materiály
Nike Pro
Kraťasy Dri-FIT 2 v 1 pro větší děti (dívky)
37,99 €
Nike Pro Leak Protection: Menstruace
Nike Pro Leak Protection: Menstruace Dívčí kraťasy Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Pro Leak Protection: Menstruace
Dívčí kraťasy Dri-FIT
34,99 €
Nike One
Nike One Cyklistické 12,5cm kraťasy Dri-FIT pro větší děti (dívky)
Recyklované materiály
Nike One
Cyklistické 12,5cm kraťasy Dri-FIT pro větší děti (dívky)
27,99 €
Nike Pro
Nike Pro 8cm kraťasy Dri-FIT pro větší děti (dívky)
Recyklované materiály
Nike Pro
8cm kraťasy Dri-FIT pro větší děti (dívky)
34,99 €
Nike Miler
Nike Miler Tréninkové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
+6
Nejprodávanější
Nike Miler
Tréninkové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
29,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dívčí kraťasy Dri-FIT (rozšířená velikost)
Recyklované materiály
Nike Pro
Dívčí kraťasy Dri-FIT (rozšířená velikost)
27,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Tkané 15cm kraťasy pro větší děti
Nike Sportswear Club
Tkané 15cm kraťasy pro větší děti
34,99 €
Nike One
Nike One Tkané tréninkové kraťasy Dri-FIT s vysokým pasem pro větší děti (dívky)
Recyklované materiály
Nike One
Tkané tréninkové kraťasy Dri-FIT s vysokým pasem pro větší děti (dívky)
27,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Kraťasy z francouzského froté pro větší děti
Nike Sportswear Club
Kraťasy z francouzského froté pro větší děti
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Kraťasy Dri-FIT o délce 13 cm pro větší děti (dívky) (rozšířená velikost)
Recyklované materiály
Nike Pro
Kraťasy Dri-FIT o délce 13 cm pro větší děti (dívky) (rozšířená velikost)
27,99 €
Jordan
Jordan Kraťasy Dri-FIT Diamond pro větší děti
Jordan
Kraťasy Dri-FIT Diamond pro větší děti
37,99 €
FC Barcelona Stadium 2026/27, domácí
FC Barcelona Stadium 2026/27, domácí Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
Recyklované materiály
FC Barcelona Stadium 2026/27, domácí
Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
42,99 €
Jordan
Jordan Tkané kraťasy Dri-FIT Diamond pro větší děti
Právě dorazilo
Jordan
Tkané kraťasy Dri-FIT Diamond pro větší děti
44,99 €
Nike Pro
Nike Pro Kraťasy 2 v 1 pro větší děti (dívky)
Recyklované materiály
Nike Pro
Kraťasy 2 v 1 pro větší děti (dívky)
39,99 €
Nike MAVN
Nike MAVN Dívčí běžecké kraťasy Dri-FIT 3" Repel se středně vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike MAVN
Dívčí běžecké kraťasy Dri-FIT 3" Repel se středně vysokým pasem
47,99 €
Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Kraťasy pro větší děti (chlapce)
Nike Tech Fleece
Kraťasy pro větší děti (chlapce)
59,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Žerzejové kraťasy pro větší děti (dívky)
Nike Sportswear
Žerzejové kraťasy pro větší děti (dívky)
29,99 €
Jordan Essentials
Jordan Essentials Síťované kraťasy Dri-FIT Brazílie Diamond pro větší děti
Jordan Essentials
Síťované kraťasy Dri-FIT Brazílie Diamond pro větší děti
44,99 €
Nike Strike
Nike Strike Fotbalové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Nike Strike
Fotbalové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
32,99 €
Paris Saint-Germain Stadium 2026/27, domácí
Paris Saint-Germain Stadium 2026/27, domácí Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
Recyklované materiály
Paris Saint-Germain Stadium 2026/27, domácí
Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
42,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kraťasy pro větší děti (chlapce)
Nike Sportswear Tech Fleece
Kraťasy pro větší děti (chlapce)
59,99 €
FC Barcelona 2026/27 Stadium, venkovní
FC Barcelona 2026/27 Stadium, venkovní Replika fotbalových kraťasů Kobe Dri-FIT Replica pro větší děti
Recyklované materiály
FC Barcelona 2026/27 Stadium, venkovní
Replika fotbalových kraťasů Kobe Dri-FIT Replica pro větší děti
42,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Kraťasy z francouzského froté pro větší děti
Nejprodávanější
Nike Sportswear Club Fleece
Kraťasy z francouzského froté pro větší děti
29,99 €
Domácí dres Brazílie Stadium 2026
Domácí dres Brazílie Stadium 2026 Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
Nejprodávanější
Domácí dres Brazílie Stadium 2026
Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
42,99 €
FC Barcelona Stadium 2026/27, třetí
FC Barcelona Stadium 2026/27, třetí Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
Právě dorazilo
FC Barcelona Stadium 2026/27, třetí
Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
42,99 €
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT pro větší děti
Právě dorazilo
Kylian Mbappé Academy
Fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT pro větší děti
34,99 €
Nike Academy
Nike Academy Fotbalové pleteninové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
+2
Právě dorazilo
Nike Academy
Fotbalové pleteninové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
19,99 €
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium, třetí
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium, třetí Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
Právě dorazilo
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium, třetí
Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
42,99 €
Domácí dres Anglie Stadium 2026
Domácí dres Anglie Stadium 2026 Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
Nejprodávanější
Domácí dres Anglie Stadium 2026
Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
42,99 €
Beşiktaş J.K.
Beşiktaş J.K. Pleteninové kraťasy Nike Football pro větší děti
Právě dorazilo
Beşiktaş J.K.
Pleteninové kraťasy Nike Football pro větší děti
42,99 €
Nike Academy
Nike Academy Fotbalové 10cm kraťasy Dri-FIT pro větší děti (dívky)
Právě dorazilo
Nike Academy
Fotbalové 10cm kraťasy Dri-FIT pro větší děti (dívky)
19,99 €
Nike Pro
Nike Pro Kraťasy Dri-FIT pro větší děti (chlapce)
Recyklované materiály
Nike Pro
Kraťasy Dri-FIT pro větší děti (chlapce)
27,99 €
Jordan
Jordan Skateboardové kraťasy „We Outside“ pro větší děti
Jordan
Skateboardové kraťasy „We Outside“ pro větší děti
54,99 €
Inter Milán Strike
Inter Milán Strike Fotbalové pleteninové kraťasy Nike Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Inter Milán Strike
Fotbalové pleteninové kraťasy Nike Dri-FIT pro větší děti
37,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Úpletové kraťasy pro větší děti
Nike Sportswear Club
Úpletové kraťasy pro větší děti
29,99 €
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Kraťasy Dri-FIT pro dívky
Nike Pro Fleece
Kraťasy Dri-FIT pro dívky
37,99 €
Jordan
Jordan Kraťasy Brooklyn z praného francouzského froté pro větší děti
Jordan
Kraťasy Brooklyn z praného francouzského froté pro větší děti
34,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Běžecké kraťasy Dri-FIT pro větší děti (dívky)
Recyklované materiály
Nike Tempo
Běžecké kraťasy Dri-FIT pro větší děti (dívky)
32,99 €
CR7 Academy
CR7 Academy Fotbalové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
CR7 Academy
Fotbalové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
34,99 €
Paris Saint-Germain Stadium 2026/27, venkovní
Paris Saint-Germain Stadium 2026/27, venkovní Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
Recyklované materiály
Paris Saint-Germain Stadium 2026/27, venkovní
Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
42,99 €
Nike Sportswear Collection
Nike Sportswear Collection Denimové kraťasy pro větší děti
Nike Sportswear Collection
Denimové kraťasy pro větší děti
49,99 €
FC Barcelona 2026/27 Stadium, venkovní, brankářské
FC Barcelona 2026/27 Stadium, venkovní, brankářské Replika fotbalových kraťasů Kobe Dri-FIT Replica pro větší děti
Recyklované materiály
FC Barcelona 2026/27 Stadium, venkovní, brankářské
Replika fotbalových kraťasů Kobe Dri-FIT Replica pro větší děti
42,99 €
Nike Strike
Nike Strike Fotbalové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Nike Strike
Fotbalové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
32,99 €
Paris Saint-Germain Stadium 2026/27, domácí
Paris Saint-Germain Stadium 2026/27, domácí Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
Recyklované materiály
Paris Saint-Germain Stadium 2026/27, domácí
Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
42,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kraťasy pro větší děti (chlapce)
Nike Sportswear Tech Fleece
Kraťasy pro větší děti (chlapce)
59,99 €
FC Barcelona 2026/27 Stadium, venkovní
FC Barcelona 2026/27 Stadium, venkovní Replika fotbalových kraťasů Kobe Dri-FIT Replica pro větší děti
Recyklované materiály
FC Barcelona 2026/27 Stadium, venkovní
Replika fotbalových kraťasů Kobe Dri-FIT Replica pro větší děti
42,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Kraťasy z francouzského froté pro větší děti
Nejprodávanější
Nike Sportswear Club Fleece
Kraťasy z francouzského froté pro větší děti
29,99 €
Domácí dres Brazílie Stadium 2026
Domácí dres Brazílie Stadium 2026 Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
Nejprodávanější
Domácí dres Brazílie Stadium 2026
Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
42,99 €
FC Barcelona Stadium 2026/27, třetí
FC Barcelona Stadium 2026/27, třetí Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
Právě dorazilo
FC Barcelona Stadium 2026/27, třetí
Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
42,99 €
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT pro větší děti
Právě dorazilo
Kylian Mbappé Academy
Fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT pro větší děti
34,99 €
Nike Academy
Nike Academy Fotbalové pleteninové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
+2
Právě dorazilo
Nike Academy
Fotbalové pleteninové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
19,99 €
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium, třetí
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium, třetí Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
Právě dorazilo
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium, třetí
Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
42,99 €
Domácí dres Anglie Stadium 2026
Domácí dres Anglie Stadium 2026 Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
Nejprodávanější
Domácí dres Anglie Stadium 2026
Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
42,99 €
Beşiktaş J.K.
Beşiktaş J.K. Pleteninové kraťasy Nike Football pro větší děti
Právě dorazilo
Beşiktaş J.K.
Pleteninové kraťasy Nike Football pro větší děti
42,99 €
Nike Academy
Nike Academy Fotbalové 10cm kraťasy Dri-FIT pro větší děti (dívky)
Právě dorazilo
Nike Academy
Fotbalové 10cm kraťasy Dri-FIT pro větší děti (dívky)
19,99 €
Nike Pro
Nike Pro Kraťasy Dri-FIT pro větší děti (chlapce)
Recyklované materiály
Nike Pro
Kraťasy Dri-FIT pro větší děti (chlapce)
27,99 €
Jordan
Jordan Skateboardové kraťasy „We Outside“ pro větší děti
Jordan
Skateboardové kraťasy „We Outside“ pro větší děti
54,99 €
Inter Milán Strike
Inter Milán Strike Fotbalové pleteninové kraťasy Nike Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Inter Milán Strike
Fotbalové pleteninové kraťasy Nike Dri-FIT pro větší děti
37,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Úpletové kraťasy pro větší děti
Nike Sportswear Club
Úpletové kraťasy pro větší děti
29,99 €
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Kraťasy Dri-FIT pro dívky
Nike Pro Fleece
Kraťasy Dri-FIT pro dívky
37,99 €
Jordan
Jordan Kraťasy Brooklyn z praného francouzského froté pro větší děti
Jordan
Kraťasy Brooklyn z praného francouzského froté pro větší děti
34,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Běžecké kraťasy Dri-FIT pro větší děti (dívky)
Recyklované materiály
Nike Tempo
Běžecké kraťasy Dri-FIT pro větší děti (dívky)
32,99 €
CR7 Academy
CR7 Academy Fotbalové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
CR7 Academy
Fotbalové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
34,99 €
Paris Saint-Germain Stadium 2026/27, venkovní
Paris Saint-Germain Stadium 2026/27, venkovní Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
Recyklované materiály
Paris Saint-Germain Stadium 2026/27, venkovní
Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
42,99 €
Nike Sportswear Collection
Nike Sportswear Collection Denimové kraťasy pro větší děti
Nike Sportswear Collection
Denimové kraťasy pro větší děti
49,99 €
FC Barcelona 2026/27 Stadium, venkovní, brankářské
FC Barcelona 2026/27 Stadium, venkovní, brankářské Replika fotbalových kraťasů Kobe Dri-FIT Replica pro větší děti
Recyklované materiály
FC Barcelona 2026/27 Stadium, venkovní, brankářské
Replika fotbalových kraťasů Kobe Dri-FIT Replica pro větší děti
42,99 €