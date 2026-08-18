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Větší děti (7 – 15 let) Děti Mikiny a trička

(276)
Nike Mavn
Nike Mavn Dívčí žebrované tričko Dri-FIT s dlouhým rukávem
Recyklované materiály
Nike Mavn
Dívčí žebrované tričko Dri-FIT s dlouhým rukávem
44,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tričko pro větší děti
+10
Nejprodávanější
Nike Sportswear
Tričko pro větší děti
17,99 €
Jordan
Jordan Tričko Tie Dye Jumpman pro větší děti
Právě dorazilo
Jordan
Tričko Tie Dye Jumpman pro větší děti
24,99 €
Nike Multi
Nike Multi Tričko Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
Recyklované materiály
Nike Multi
Tričko Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
24,99 €
Nike Sportswear Essential
Nike Sportswear Essential Tričko pro větší děti (dívky)
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Nike Sportswear Essential
Tričko pro větší děti (dívky)
19,99 €
Nike Miler
Nike Miler Tričko s krátkým rukávem pro větší děti (chlapce)
+1
Právě dorazilo
Nike Miler
Tričko s krátkým rukávem pro větší děti (chlapce)
27,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tričko pro větší děti
Nike Sportswear
Tričko pro větší děti
24,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize tričko pro větší děti
Nike Sportswear
Oversize tričko pro větší děti
22,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Zkrácené tričko pro větší děti (dívky)
Nike Sportswear
Zkrácené tričko pro větší děti (dívky)
27,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Tílko Dri-FIT pro větší děti (dívky)
Recyklované materiály
Nike One Fitted
Tílko Dri-FIT pro větší děti (dívky)
27,99 €
FC Barcelona Stadium 2026/27, domácí
FC Barcelona Stadium 2026/27, domácí Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
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Nejprodávanější
FC Barcelona Stadium 2026/27, domácí
Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
84,99 €
Nike Pro
Nike Pro Tílko Dri-FIT pro větší děti (dívky)
Recyklované materiály
Nike Pro
Tílko Dri-FIT pro větší děti (dívky)
37,99 €
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain Tričko Nike pro větší děti
Právě dorazilo
Paris Saint-Germain
Tričko Nike pro větší děti
27,99 €
FC Barcelona 2026/27 Match, třetí
FC Barcelona 2026/27 Match, třetí Fotbalový dres Nike Aero-FIT Authentic pro větší děti
Právě dorazilo
FC Barcelona 2026/27 Match, třetí
Fotbalový dres Nike Aero-FIT Authentic pro větší děti
139,99 €
FC Barcelona Stadium 2026/27, třetí
FC Barcelona Stadium 2026/27, třetí Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
Právě dorazilo
FC Barcelona Stadium 2026/27, třetí
Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
84,99 €
Paris Saint-Germain Stadium 2026/27, domácí
Paris Saint-Germain Stadium 2026/27, domácí Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
Upravit
Nejprodávanější
Paris Saint-Germain Stadium 2026/27, domácí
Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
84,99 €
FC Barcelona 2026/27 Stadium, venkovní
FC Barcelona 2026/27 Stadium, venkovní Replika fotbalového dresu Kobe Dri-FIT pro větší děti
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Nejprodávanější
FC Barcelona 2026/27 Stadium, venkovní
Replika fotbalového dresu Kobe Dri-FIT pro větší děti
84,99 €
Nike
Nike Fotbalové tričko pro větší děti
Nike
Fotbalové tričko pro větší děti
19,99 €
Domácí zápasový dres Anglie 2026
Domácí zápasový dres Anglie 2026 Fotbalový dres Nike Aero-FIT pro větší děti
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Recyklované materiály
Domácí zápasový dres Anglie 2026
Fotbalový dres Nike Aero-FIT pro větší děti
139,99 €
Jordan Flight Essentials
Jordan Flight Essentials Tričko 3.0 s logem v krabici pro větší děti
Právě dorazilo
Jordan Flight Essentials
Tričko 3.0 s logem v krabici pro větší děti
24,99 €
FC Barcelona 2026/27, zápasový/domácí
FC Barcelona 2026/27, zápasový/domácí Fotbalový dres Nike Aero-FIT Authentic pro větší děti
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Nejprodávanější
FC Barcelona 2026/27, zápasový/domácí
Fotbalový dres Nike Aero-FIT Authentic pro větší děti
139,99 €
FFF Strike
FFF Strike Fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
Nejprodávanější
FFF Strike
Fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
44,99 €
Nike Pro
Nike Pro Tričko Dri-FIT s dlouhým rukávem pro větší děti (chlapce)
Recyklované materiály
Nike Pro
Tričko Dri-FIT s dlouhým rukávem pro větší děti (chlapce)
37,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Tričko Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti (dívky)
Recyklované materiály
Nike One Fitted
Tričko Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti (dívky)
29,99 €
FC Barcelona Stadium 2026/27, domácí
FC Barcelona Stadium 2026/27, domácí Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT s dlouhým rukávem pro větší děti
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Recyklované materiály
FC Barcelona Stadium 2026/27, domácí
Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT s dlouhým rukávem pro větší děti
89,99 €
Jordan
Jordan Sportovní dres pro větší děti
Právě dorazilo
Jordan
Sportovní dres pro větší děti
44,99 €
FC Barcelona Stadium 2025/26, čtvrtý
FC Barcelona Stadium 2025/26, čtvrtý Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
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Recyklované materiály
FC Barcelona Stadium 2025/26, čtvrtý
Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
79,99 €
Venkovní dres Brazílie 2026 Stadium
Venkovní dres Brazílie 2026 Stadium Fotbalový dres Nike Dri-FIT pro větší děti
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Nejprodávanější
Venkovní dres Brazílie 2026 Stadium
Fotbalový dres Nike Dri-FIT pro větší děti
84,99 €
Paris Saint-Germain Stadium 2025/26, domácí
Paris Saint-Germain Stadium 2025/26, domácí Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
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Nejprodávanější
Paris Saint-Germain Stadium 2025/26, domácí
Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
79,99 €
Domácí dres národního týmu Anglie 2026 Stadium
Domácí dres národního týmu Anglie 2026 Stadium Fotbalový dres Nike Dri-FIT pro větší děti
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Nejprodávanější
Domácí dres národního týmu Anglie 2026 Stadium
Fotbalový dres Nike Dri-FIT pro větší děti
84,99 €
Domácí zápasový dres národního týmu Norska 2026
Domácí zápasový dres národního týmu Norska 2026 Fotbalový dres Nike Aero-FIT pro větší děti
Vyprodáno
Domácí zápasový dres národního týmu Norska 2026
Fotbalový dres Nike Aero-FIT pro větší děti
139,99 €
Paris Saint-Germain Strike
Paris Saint-Germain Strike Pleteninové fotbalové tréninkové tričko Nike Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Paris Saint-Germain Strike
Pleteninové fotbalové tréninkové tričko Nike Dri-FIT pro větší děti
64,99 €
Paris Saint-Germain Stadium 2026/27, venkovní
Paris Saint-Germain Stadium 2026/27, venkovní Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
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Nejprodávanější
Paris Saint-Germain Stadium 2026/27, venkovní
Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
84,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tričko pro větší děti
Nike Sportswear
Tričko pro větší děti
19,99 €
Kolekce Nike x LEGO®
Kolekce Nike x LEGO® Tričko pro větší děti
Kolekce Nike x LEGO®
Tričko pro větší děti
24,99 €
Jordan
Jordan Tričko Brooklyn s grafickým motivem pro větší děti
Právě dorazilo
Jordan
Tričko Brooklyn s grafickým motivem pro větší děti
24,99 €
Tottenham Hotspur Strike, třetí
Tottenham Hotspur Strike, třetí Pleteninové fotbalové tréninkové tričko Nike Dri-FIT pro větší děti
Právě dorazilo
Tottenham Hotspur Strike, třetí
Pleteninové fotbalové tréninkové tričko Nike Dri-FIT pro větší děti
64,99 €
Tottenham Hotspur Premier
Tottenham Hotspur Premier Fotbalové tričko Nike pro větší děti
Právě dorazilo
Tottenham Hotspur Premier
Fotbalové tričko Nike pro větší děti
27,99 €
Tottenham Hotspur Strike, třetí
Tottenham Hotspur Strike, třetí Fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
Právě dorazilo
Tottenham Hotspur Strike, třetí
Fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
44,99 €
Jordan Rebel Rose
Jordan Rebel Rose Tričko pro větší děti
Právě dorazilo
Jordan Rebel Rose
Tričko pro větší děti
27,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tričko pro větší děti
Právě dorazilo
Nike Sportswear
Tričko pro větší děti
22,99 €
Domácí dres Stadium národního týmu Norska 2026
Domácí dres Stadium národního týmu Norska 2026 Fotbalový dres Nike Dri-FIT pro větší děti
Vyprodáno
Domácí dres Stadium národního týmu Norska 2026
Fotbalový dres Nike Dri-FIT pro větší děti
84,99 €
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium, třetí
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium, třetí Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
Právě dorazilo
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium, třetí
Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
84,99 €
Tottenham Hotspur, třetí
Tottenham Hotspur, třetí Předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT pro větší děti
Právě dorazilo
Tottenham Hotspur, třetí
Předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT pro větší děti
64,99 €
Venkovní dres národní tým Francie 2026 Stadium
Venkovní dres národní tým Francie 2026 Stadium Fotbalový dres Nike Dri-FIT pro větší děti
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Vyprodáno
Venkovní dres národní tým Francie 2026 Stadium
Fotbalový dres Nike Dri-FIT pro větší děti
84,99 €
Nike Pro
Nike Pro Top pro větší děti (dívky)
Recyklované materiály
Nike Pro
Top pro větší děti (dívky)
34,99 €
Domácí dres národního týmu Francie 2026, zápasový
Domácí dres národního týmu Francie 2026, zápasový Fotbalový dres Nike Aero-FIT pro větší děti
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Recyklované materiály
Domácí dres národního týmu Francie 2026, zápasový
Fotbalový dres Nike Aero-FIT pro větší děti
139,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Zkrácené tričko ve zeštíhleném střihu pro větší děti (dívky)
Nike Sportswear
Zkrácené tričko ve zeštíhleném střihu pro větší děti (dívky)
27,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tričko pro větší děti
Nike Sportswear
Tričko pro větší děti
24,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tričko Storm-FIT pro větší děti (chlapce)
Nike Sportswear
Tričko Storm-FIT pro větší děti (chlapce)
27,99 €
Nike MAVN
Nike MAVN Dívčí pletené tílko Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike MAVN
Dívčí pletené tílko Dri-FIT
42,99 €
FC Barcelona Strike
FC Barcelona Strike Pleteninové fotbalové tréninkové tričko Nike Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
FC Barcelona Strike
Pleteninové fotbalové tréninkové tričko Nike Dri-FIT pro větší děti
64,99 €
Jordan
Jordan Tričko Brooklyn Realtree pro větší děti
Jordan
Tričko Brooklyn Realtree pro větší děti
24,99 €
Nike Multi
Nike Multi Tréninkové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti (chlapce)
Recyklované materiály
Nike Multi
Tréninkové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti (chlapce)
22,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tričko pro větší děti (dívky)
Nike Sportswear
Tričko pro větší děti (dívky)
24,99 €
Paris Saint-Germain Strike
Paris Saint-Germain Strike Fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
Recyklované materiály
Paris Saint-Germain Strike
Fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
44,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tričko pro větší děti
Nike Sportswear
Tričko pro větší děti
22,99 €
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition Dres Nike NBA Swingman pro větší děti (chlapce)
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
Dres Nike NBA Swingman pro větší děti (chlapce)
84,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Top Dri-FIT s dlouhým rukávem a polovičním zipem pro větší děti (dívky)
Recyklované materiály
Nike Tempo
Top Dri-FIT s dlouhým rukávem a polovičním zipem pro větší děti (dívky)
44,99 €
FC Barcelona Stadium 2026/27, brankářský
FC Barcelona Stadium 2026/27, brankářský Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
FC Barcelona Stadium 2026/27, brankářský
Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
89,99 €
FC Barcelona Stadium 2025/26, třetí
FC Barcelona Stadium 2025/26, třetí Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT Total 90 pro větší děti
Recyklované materiály
FC Barcelona Stadium 2025/26, třetí
Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT Total 90 pro větší děti
79,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dívčí tílko Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Pro
Dívčí tílko Dri-FIT
37,99 €
FC Barcelona Strike, venkovní
FC Barcelona Strike, venkovní Pleteninové fotbalové předzápasové tréninkové tričko Kobe Dri-FIT pro větší děti
Nejprodávanější
FC Barcelona Strike, venkovní
Pleteninové fotbalové předzápasové tréninkové tričko Kobe Dri-FIT pro větší děti
69,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tričko pro větší děti
Nike Sportswear
Tričko pro větší děti
22,99 €
Nike Academy
Nike Academy Fotbalové tričko Dri-FIT pro větší děti
+1
Recyklované materiály
Nike Academy
Fotbalové tričko Dri-FIT pro větší děti
19,99 €
Jordan
Jordan Dres Dynasty pro větší děti
Jordan
Dres Dynasty pro větší děti
39,99 €
Nike Victory
Nike Victory Tenisové tílko Dri-FIT pro větší děti (dívky)
Recyklované materiály
Nike Victory
Tenisové tílko Dri-FIT pro větší děti (dívky)
29,99 €
Domácí zápasový dres Brazílie 2026
Domácí zápasový dres Brazílie 2026 Fotbalový dres Nike Aero-FIT pro větší děti
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Nejprodávanější
Domácí zápasový dres Brazílie 2026
Fotbalový dres Nike Aero-FIT pro větší děti
139,99 €
Nike Stride
Nike Stride Dětský top Dri-FIT s polovičním zipem
Recyklované materiály
Nike Stride
Dětský top Dri-FIT s polovičním zipem
49,99 €
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition Dres Nike NBA Swingman pro větší děti
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Dres Nike NBA Swingman pro větší děti
84,99 €
Inter Milán 2026/27 Stadium, venkovní
Inter Milán 2026/27 Stadium, venkovní Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
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Recyklované materiály
Inter Milán 2026/27 Stadium, venkovní
Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
84,99 €
Nike Strike
Nike Strike Pleteninové fotbalové tréninkové tričko Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Nike Strike
Pleteninové fotbalové tréninkové tričko Dri-FIT pro větší děti
54,99 €