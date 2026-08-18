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Nike Black Friday fitness oblečení 2026

(131)
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Pánské 13cm úpletové tréninkové kraťasy Dri-FIT
Nike N.A.C.
Pánské 13cm úpletové tréninkové kraťasy Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Dámské 12,5cm kraťasy (větší velikost)
Recyklované materiály
Nike Pro 365
Dámské 12,5cm kraťasy (větší velikost)
Sleva 30 %
Nike Pro
Nike Pro Dámské zkrácené legíny se středně vysokým pasem a síťovanými díly
Recyklované materiály
Nike Pro
Dámské zkrácené legíny se středně vysokým pasem a síťovanými díly
Sleva 30 %
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Dámské 20cm kraťasy
Recyklované materiály
Nike Pro 365
Dámské 20cm kraťasy
Sleva 29 %
Nike Indy s lehkou oporou
Nike Indy s lehkou oporou Dámská nastavitelná sportovní podprsenka s vycpávkami
Recyklované materiály
Nike Indy s lehkou oporou
Dámská nastavitelná sportovní podprsenka s vycpávkami
Sleva 29 %
Nike Pro
Nike Pro Dámské kraťasy 2 v 1
Recyklované materiály
Nike Pro
Dámské kraťasy 2 v 1
Sleva 29 %
Nike One
Nike One Dámské legíny Dri-FIT s vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike One
Dámské legíny Dri-FIT s vysokým pasem
Sleva 30 %
Nike One
Nike One Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem.
Recyklované materiály
Nike One
Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem.
Sleva 30 %
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Pánská flísová tréninková mikina Dri-FIT s kapucí
Nike N.A.C.
Pánská flísová tréninková mikina Dri-FIT s kapucí
Sleva 30 %
Nike Pro
Nike Pro Dámské legíny se středně vysokým pasem a síťovanými díly
Recyklované materiály
Nike Pro
Dámské legíny se středně vysokým pasem a síťovanými díly
Sleva 30 %
Nike Pro
Nike Pro Dívčí tréninkové capri legíny Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Pro
Dívčí tréninkové capri legíny Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Universa
Nike Universa Dámské 13cm kraťasy 2 v 1
Recyklované materiály
Nike Universa
Dámské 13cm kraťasy 2 v 1
Sleva 30 %
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dámské volnější kalhoty Dri-FIT s vysokým pasem a širokými nohavicemi
Recyklované materiály
Nike 24.7 PerfectStretch
Dámské volnější kalhoty Dri-FIT s vysokým pasem a širokými nohavicemi
Sleva 30 %
Nike One
Nike One Dámské 8cm kraťasy Dri-FIT se středně vysokým pasem a všitými kalhotkami
Recyklované materiály
Nike One
Dámské 8cm kraťasy Dri-FIT se středně vysokým pasem a všitými kalhotkami
Sleva 30 %
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Pánské tréninkové tílko Dri-FIT
Nike N.A.C.
Pánské tréninkové tílko Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dámské tričko Dri-FIT
Nike Pro Seamless
Dámské tričko Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Universa
Nike Universa Dámské 20cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem bez předního švu
Recyklované materiály
Nike Universa
Dámské 20cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem bez předního švu
Sleva 30 %
Nike Universa
Nike Universa Dámská sportovní podprsenka s vycpávkami se střední oporou
Recyklované materiály
Nike Universa
Dámská sportovní podprsenka s vycpávkami se střední oporou
Sleva 30 %
Nike Pro
Nike Pro Dámské 8cm cyklistické kraťasy se středně vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike Pro
Dámské 8cm cyklistické kraťasy se středně vysokým pasem
Sleva 28 %
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dámské 8cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike Pro Sculpt
Dámské 8cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
Sleva 29 %
Nike One
Nike One Dámské 8cm kraťasy 2 v 1 Dri-FIT se středně vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike One
Dámské 8cm kraťasy 2 v 1 Dri-FIT se středně vysokým pasem
Sleva 30 %
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dámské zkrácené tílko Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike One Fitted
Dámské zkrácené tílko Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Pro
Nike Pro Kraťasy Dri-FIT o délce 13 cm pro větší děti (dívky)
Recyklované materiály
Nike Pro
Kraťasy Dri-FIT o délce 13 cm pro větší děti (dívky)
Sleva 28 %
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dámská sportovní podprsenka s lehkou oporou a podšívkou
Nike Zenvy
Dámská sportovní podprsenka s lehkou oporou a podšívkou
Sleva 30 %
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dámské 7/8 legíny se zvýšeným pasem
Nike Pro Seamless
Dámské 7/8 legíny se zvýšeným pasem
Sleva 30 %
Nike Stride
Nike Stride Tričko Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
Recyklované materiály
Nike Stride
Tričko Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
Sleva 29 %
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dámské volné kalhoty Dri-FIT s vysokým pasem a rozšířenými nohavicemi
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dámské volné kalhoty Dri-FIT s vysokým pasem a rozšířenými nohavicemi
Sleva 30 %
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Pánské tričko
Nike N.A.C.
Pánské tričko
Sleva 30 %
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Pánské flísové kalhoty Dri-FIT
Jordan Sport Crossover
Pánské flísové kalhoty Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Universa
Nike Universa Dámské tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Nike Universa
Dámské tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Sleva 30 %
Nike
Nike Pánské 23cm tréninkové kraťasy
Recyklované materiály
Nike
Pánské 23cm tréninkové kraťasy
Sleva 29 %
Nike One
Nike One Dámské cyklistické 20cm kraťasy s vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike One
Dámské cyklistické 20cm kraťasy s vysokým pasem
Sleva 30 %
Nike Primary
Nike Primary Pánské všestranné tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Vyprodáno
Nike Primary
Pánské všestranné tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Sleva 30 %
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dámské 13cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
Nike Pro Seamless
Dámské 13cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
Sleva 29 %
Nike Pro
Nike Pro Tréninkové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti (chlapce)
Recyklované materiály
Nike Pro
Tréninkové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti (chlapce)
Sleva 29 %
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Dámské legíny (větší velikosti)
Recyklované materiály
Nike Pro 365
Dámské legíny (větší velikosti)
Sleva 29 %
Nike Therma
Nike Therma Pánské fitness kalhoty Therma-FIT bez manžet
Recyklované materiály
Nike Therma
Pánské fitness kalhoty Therma-FIT bez manžet
Sleva 30 %
Nike Pro
Nike Pro Dlouhé dámské legíny se středně vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike Pro
Dlouhé dámské legíny se středně vysokým pasem
Sleva 29 %
Nike Universa
Nike Universa Dámská sportovní podprsenka se střední oporou a vycpávkami
Recyklované materiály
Nike Universa
Dámská sportovní podprsenka se střední oporou a vycpávkami
Sleva 30 %
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Dámská mikina s kapucí a zipem po celé délce
Recyklované materiály
Nike Therma-FIT One
Dámská mikina s kapucí a zipem po celé délce
Sleva 30 %
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike Pro Sculpt
Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem
Sleva 30 %
Nike Pro
Nike Pro Dámské zkrácené tričko Dri-FIT s dlouhým rukávem
Recyklované materiály
Nike Pro
Dámské zkrácené tričko Dri-FIT s dlouhým rukávem
Sleva 30 %
Nike Unlimited
Nike Unlimited Pánské univerzální cargo kalhoty Dri-FIT
Nejprodávanější
Nike Unlimited
Pánské univerzální cargo kalhoty Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dámské legíny s rozšířenými nohavicemi, vysokým pasem a bez předního švu
Nike Zenvy
Dámské legíny s rozšířenými nohavicemi, vysokým pasem a bez předního švu
Sleva 30 %
Nike One
Nike One Dámské tkané kraťasy s všitou spodní vrstvou
Recyklované materiály
Nike One
Dámské tkané kraťasy s všitou spodní vrstvou
Sleva 30 %
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece Pánská funkční mikina Dri-FIT UV s kapucí a zipem po celé délce
Recyklované materiály
Nike Primary Fleece
Pánská funkční mikina Dri-FIT UV s kapucí a zipem po celé délce
Sleva 30 %
Nike Pro
Nike Pro Dámské tílko Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Pro
Dámské tílko Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Universa
Nike Universa Dámské 7/8 legíny s vysokým pasem bez předního švu
Recyklované materiály
Nike Universa
Dámské 7/8 legíny s vysokým pasem bez předního švu
Sleva 30 %
Nike Pro
Nike Pro Pánská tréninková střední vrstva Dri-FIT s kapucí
Nike Pro
Pánská tréninková střední vrstva Dri-FIT s kapucí
Sleva 30 %
Nike Swift
Nike Swift Dámská sportovní podprsenka se silnou oporou a podšívkou
Recyklované materiály
Nike Swift
Dámská sportovní podprsenka se silnou oporou a podšívkou
Sleva 30 %
Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Pánské legíny
Recyklované materiály
Nike Pro Warm
Pánské legíny
Sleva 20 %
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Pánské tréninkové tričko
Recyklované materiály
Nike N.A.C.
Pánské tréninkové tričko
Sleva 30 %
Nike Gym Heritage
Nike Gym Heritage Pánské flísové tréninkové kalhoty Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Gym Heritage
Pánské flísové tréninkové kalhoty Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Unlimited
Nike Unlimited Pánské 18cm tréninkové kraťasy N.A.C.
Recyklované materiály
Nike Unlimited
Pánské 18cm tréninkové kraťasy N.A.C.
Sleva 30 %
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Dámská sportovní podprsenka s vycpávkami a lehkou oporou
Nike Zenvy Strappy
Dámská sportovní podprsenka s vycpávkami a lehkou oporou
Sleva 30 %
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dámské legíny s rozšířenými nohavicemi a vysokým pasem
Nike Zenvy
Dámské legíny s rozšířenými nohavicemi a vysokým pasem
Sleva 30 %
Nike One Classic
Nike One Classic Dámské tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Nike One Classic
Dámské tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Sleva 30 %
Nike Pro
Nike Pro Pánské přiléhavé fitness tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Nike Pro
Pánské přiléhavé fitness tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Sleva 29 %
Nike Miler
Nike Miler Kraťasy Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Nike Miler
Kraťasy Dri-FIT pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dámské 13cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
Nike Pro Seamless
Dámské 13cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
Sleva 29 %
Nike
Nike Tričko Dri-FIT pro větší děti
Nike
Tričko Dri-FIT pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Pro
Nike Pro Dámské zkrácené tílko Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Pro
Dámské zkrácené tílko Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Universa
Nike Universa Dámské štíhlé tričko Dri-FIT s dlouhým rukávem a kapucí
Recyklované materiály
Nike Universa
Dámské štíhlé tričko Dri-FIT s dlouhým rukávem a kapucí
Sleva 30 %
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dámské 13cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
Nike Zenvy
Dámské 13cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem
Sleva 30 %
Nike One
Nike One Dámské flísové kalhoty Therma-FIT se středně vysokým pasem
Recyklované materiály
Nike One
Dámské flísové kalhoty Therma-FIT se středně vysokým pasem
Sleva 30 %
Nike Universa
Nike Universa Dámské 13cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem bez předního švu
Recyklované materiály
Nike Universa
Dámské 13cm cyklistické kraťasy s vysokým pasem bez předního švu
Sleva 30 %
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Pánská funkční mikina Dri-FIT s kapucí, UV ochranou a zipem po celé délce
Recyklované materiály
Nike Primary NanoKnit
Pánská funkční mikina Dri-FIT s kapucí, UV ochranou a zipem po celé délce
Sleva 30 %
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Pánská flísová tréninková mikina Dri-FIT s kapucí bez rukávů
Recyklované materiály
Nike N.A.C.
Pánská flísová tréninková mikina Dri-FIT s kapucí bez rukávů
Sleva 30 %
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dámské volnější tričko Dri-FIT s polovičním zipem
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dámské volnější tričko Dri-FIT s polovičním zipem
Sleva 30 %
Nike N.A.C
Nike N.A.C Pánské flísové tréninkové kraťasy Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike N.A.C
Pánské flísové tréninkové kraťasy Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem.
Recyklované materiály
Nike One Seamless Front
Dámské dlouhé legíny s vysokým pasem.
Sleva 30 %
Nike Swoosh
Nike Swoosh Dámská sportovní podprsenka s vycpávkami se střední oporou
Recyklované materiály
Nike Swoosh
Dámská sportovní podprsenka s vycpávkami se střední oporou
Sleva 30 %