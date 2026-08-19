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Nike Black Friday fotbalová trička 2026

(59)
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
Recyklované materiály
Kylian Mbappé Academy
Fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
Sleva 30 %
Paris Saint-Germain Strike, čtvrtá
Paris Saint-Germain Strike, čtvrtá Pánské fotbalové tričko Jordan Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Paris Saint-Germain Strike, čtvrtá
Pánské fotbalové tričko Jordan Dri-FIT s krátkým rukávem
Sleva 30 %
Nike Academy
Nike Academy Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Nike Academy
Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Sleva 30 %
Nike Strike Elite
Nike Strike Elite Pánský fotbalový tréninkový top Dri-FIT ADV
Recyklované materiály
Nike Strike Elite
Pánský fotbalový tréninkový top Dri-FIT ADV
Sleva 30 %
Paris Saint-Germain Strike
Paris Saint-Germain Strike Pánské fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Paris Saint-Germain Strike
Pánské fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem
Sleva 30 %
Paris Saint-Germain Strike, čtvrtá
Paris Saint-Germain Strike, čtvrtá Pánský fotbalový tréninkový top Jordan Dri-FIT
Recyklované materiály
Paris Saint-Germain Strike, čtvrtá
Pánský fotbalový tréninkový top Jordan Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Academy+
Nike Academy+ Fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
Recyklované materiály
Nike Academy+
Fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
Sleva 28 %
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain Dámské fotbalové tričko Nike
Paris Saint-Germain
Dámské fotbalové tričko Nike
Sleva 30 %
Vini Jr. Academy
Vini Jr. Academy Fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
Recyklované materiály
Vini Jr. Academy
Fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
Sleva 30 %
Paris Saint-Germain Academy Pro Night Edition
Paris Saint-Germain Academy Pro Night Edition Dámské předzápasové fotbalové tričko Jordan Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Paris Saint-Germain Academy Pro Night Edition
Dámské předzápasové fotbalové tričko Jordan Dri-FIT s krátkým rukávem
Sleva 30 %
Chelsea FC Strike, třetí
Chelsea FC Strike, třetí Pánské fotbalové tričko Nike Dri-FIT Total 90 s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Chelsea FC Strike, třetí
Pánské fotbalové tričko Nike Dri-FIT Total 90 s krátkým rukávem
Sleva 30 %
Inter Milán Academy Pro SE
Inter Milán Academy Pro SE Pánské předzápasové fotbalové tričko Nike ACG Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Inter Milán Academy Pro SE
Pánské předzápasové fotbalové tričko Nike ACG Dri-FIT s krátkým rukávem
Sleva 30 %
Chelsea FC Academy Pro, třetí
Chelsea FC Academy Pro, třetí Pánské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Total 90
Recyklované materiály
Chelsea FC Academy Pro, třetí
Pánské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Total 90
Sleva 30 %
Inter Milán Academy Pro, třetí
Inter Milán Academy Pro, třetí Pánské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Total 90
Recyklované materiály
Inter Milán Academy Pro, třetí
Pánské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Total 90
Sleva 30 %
FC Barcelona Strike, čtvrté
FC Barcelona Strike, čtvrté Dámské předzápasové tréninkové fotbalové tričko Nike Dri-FIT
Recyklované materiály
FC Barcelona Strike, čtvrté
Dámské předzápasové tréninkové fotbalové tričko Nike Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Total 90
Nike Total 90 Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s dlouhým rukávem
Recyklované materiály
Nike Total 90
Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s dlouhým rukávem
Sleva 30 %
Paris Saint-Germain Academy Pro, třetí
Paris Saint-Germain Academy Pro, třetí Předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT pro větší děti
Vyprodáno
Paris Saint-Germain Academy Pro, třetí
Předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT pro větší děti
Sleva 30 %
Pumas UNAM Stadium 2025/26 venkovní
Pumas UNAM Stadium 2025/26 venkovní Replika pánského fotbalového dresu Nike Dri-FIT
Recyklované materiály
Pumas UNAM Stadium 2025/26 venkovní
Replika pánského fotbalového dresu Nike Dri-FIT
Sleva 30 %
Paris Saint-Germain Strike, čtvrtá
Paris Saint-Germain Strike, čtvrtá Fotbalové tréninkové tričko Jordan Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Paris Saint-Germain Strike, čtvrtá
Fotbalové tréninkové tričko Jordan Dri-FIT pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Energy
Nike Energy Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s dlouhým rukávem
Recyklované materiály
Nike Energy
Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s dlouhým rukávem
Sleva 30 %
Inter Milán Academy Pro, třetí
Inter Milán Academy Pro, třetí Pánské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Total 90 s dlouhým rukávem
Recyklované materiály
Inter Milán Academy Pro, třetí
Pánské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Total 90 s dlouhým rukávem
Sleva 30 %
Nike Academy+
Nike Academy+ Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Nike Academy+
Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Sleva 28 %
Nike Strike
Nike Strike Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Nike Strike
Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Sleva 30 %
Chelsea FC Academy Pro SE
Chelsea FC Academy Pro SE Pánské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Chelsea FC Academy Pro SE
Pánské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem
Sleva 30 %
Nike Total 90
Nike Total 90 Fotbalový dres Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Nike Total 90
Fotbalový dres Dri-FIT pro větší děti
Sleva 30 %
FC Barcelona Academy Pro, čtvrté
FC Barcelona Academy Pro, čtvrté Dámské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT
Recyklované materiály
FC Barcelona Academy Pro, čtvrté
Dámské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Total 90
Nike Total 90 Fotbalový dres Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Nike Total 90
Fotbalový dres Dri-FIT pro větší děti
Sleva 30 %
Liverpool FC 2024/25 Stadium, venkovní
Liverpool FC 2024/25 Stadium, venkovní Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Liverpool FC 2024/25 Stadium, venkovní
Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
Sleva 30 %
Chelsea FC Strike, třetí
Chelsea FC Strike, třetí Dámské pleteninové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Nike Total 90
Recyklované materiály
Chelsea FC Strike, třetí
Dámské pleteninové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Nike Total 90
Sleva 30 %
Nike Energy
Nike Energy Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s dlouhým rukávem
Recyklované materiály
Nike Energy
Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s dlouhým rukávem
Sleva 30 %
Nike Total 90
Nike Total 90 Fotbalový dres Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Nike Total 90
Fotbalový dres Dri-FIT pro větší děti
Sleva 30 %
Paris Saint-Germain Academy Pro, třetí
Paris Saint-Germain Academy Pro, třetí Dámské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Total 90
Recyklované materiály
Paris Saint-Germain Academy Pro, třetí
Dámské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Total 90
Sleva 30 %
Nike Strike
Nike Strike Pánské tréninkové fotbalové tričko Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Strike
Pánské tréninkové fotbalové tričko Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Academy
Nike Academy Pánská fotbalová tréninková mikina Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Academy
Pánská fotbalová tréninková mikina Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Energy
Nike Energy Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Nike Energy
Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Sleva 30 %
Erling Haaland Academy
Erling Haaland Academy Fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
Recyklované materiály
Erling Haaland Academy
Fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
Sleva 30 %
Erling Haaland Academy
Erling Haaland Academy Fotbalové tričko Nike Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Erling Haaland Academy
Fotbalové tričko Nike Dri-FIT pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Energy
Nike Energy Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Nike Energy
Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Sleva 30 %
Nike Strike
Nike Strike Pánské tréninkové fotbalové tričko Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Strike
Pánské tréninkové fotbalové tričko Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Total 90
Nike Total 90 Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Nike Total 90
Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Sleva 30 %
Chelsea FC Academy Pro, třetí
Chelsea FC Academy Pro, třetí Předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Chelsea FC Academy Pro, třetí
Předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT pro větší děti
Sleva 30 %
Erling Haaland Academy
Erling Haaland Academy Fotbalové tričko Nike Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Erling Haaland Academy
Fotbalové tričko Nike Dri-FIT pro větší děti
Sleva 30 %
Pumas UNAM 2025/26 Stadium, domácí
Pumas UNAM 2025/26 Stadium, domácí Replika pánského fotbalového dresu Nike Dri-FIT
Recyklované materiály
Pumas UNAM 2025/26 Stadium, domácí
Replika pánského fotbalového dresu Nike Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Academy
Nike Academy Pánská fotbalová tréninková mikina Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Academy
Pánská fotbalová tréninková mikina Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Total 90
Nike Total 90 Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s dlouhým rukávem
Recyklované materiály
Nike Total 90
Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s dlouhým rukávem
Sleva 30 %
FC Barcelona Strike, čtvrté
FC Barcelona Strike, čtvrté Předzápasové tréninkové fotbalové tričko Nike Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
FC Barcelona Strike, čtvrté
Předzápasové tréninkové fotbalové tričko Nike Dri-FIT pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Strike
Nike Strike Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Nike Strike
Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Sleva 30 %
Paris Saint-Germain Academy Pro, čtvrté
Paris Saint-Germain Academy Pro, čtvrté Předzápasové fotbalové tričko Jordan Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Paris Saint-Germain Academy Pro, čtvrté
Předzápasové fotbalové tričko Jordan Dri-FIT pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Total 90
Nike Total 90 Fotbalový dres Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Nike Total 90
Fotbalový dres Dri-FIT pro větší děti
Sleva 30 %
FC Barcelona Academy Pro, čtvrté
FC Barcelona Academy Pro, čtvrté Dámské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT
Recyklované materiály
FC Barcelona Academy Pro, čtvrté
Dámské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Total 90
Nike Total 90 Fotbalový dres Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Nike Total 90
Fotbalový dres Dri-FIT pro větší děti
Sleva 30 %
Liverpool FC 2024/25 Stadium, venkovní
Liverpool FC 2024/25 Stadium, venkovní Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Liverpool FC 2024/25 Stadium, venkovní
Replika fotbalového dresu Nike Dri-FIT pro větší děti
Sleva 30 %
Chelsea FC Strike, třetí
Chelsea FC Strike, třetí Dámské pleteninové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Nike Total 90
Recyklované materiály
Chelsea FC Strike, třetí
Dámské pleteninové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Nike Total 90
Sleva 30 %
Nike Energy
Nike Energy Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s dlouhým rukávem
Recyklované materiály
Nike Energy
Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s dlouhým rukávem
Sleva 30 %
Nike Total 90
Nike Total 90 Fotbalový dres Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Nike Total 90
Fotbalový dres Dri-FIT pro větší děti
Sleva 30 %
Paris Saint-Germain Academy Pro, třetí
Paris Saint-Germain Academy Pro, třetí Dámské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Total 90
Recyklované materiály
Paris Saint-Germain Academy Pro, třetí
Dámské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Total 90
Sleva 30 %
Nike Strike
Nike Strike Pánské tréninkové fotbalové tričko Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Strike
Pánské tréninkové fotbalové tričko Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Academy
Nike Academy Pánská fotbalová tréninková mikina Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Academy
Pánská fotbalová tréninková mikina Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Energy
Nike Energy Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Nike Energy
Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Sleva 30 %
Erling Haaland Academy
Erling Haaland Academy Fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
Recyklované materiály
Erling Haaland Academy
Fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
Sleva 30 %
Erling Haaland Academy
Erling Haaland Academy Fotbalové tričko Nike Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Erling Haaland Academy
Fotbalové tričko Nike Dri-FIT pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Energy
Nike Energy Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Nike Energy
Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Sleva 30 %
Nike Strike
Nike Strike Pánské tréninkové fotbalové tričko Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Strike
Pánské tréninkové fotbalové tričko Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Total 90
Nike Total 90 Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Nike Total 90
Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Sleva 30 %
Chelsea FC Academy Pro, třetí
Chelsea FC Academy Pro, třetí Předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Chelsea FC Academy Pro, třetí
Předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT pro větší děti
Sleva 30 %
Erling Haaland Academy
Erling Haaland Academy Fotbalové tričko Nike Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Erling Haaland Academy
Fotbalové tričko Nike Dri-FIT pro větší děti
Sleva 30 %
Pumas UNAM 2025/26 Stadium, domácí
Pumas UNAM 2025/26 Stadium, domácí Replika pánského fotbalového dresu Nike Dri-FIT
Recyklované materiály
Pumas UNAM 2025/26 Stadium, domácí
Replika pánského fotbalového dresu Nike Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Academy
Nike Academy Pánská fotbalová tréninková mikina Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Academy
Pánská fotbalová tréninková mikina Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Total 90
Nike Total 90 Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s dlouhým rukávem
Recyklované materiály
Nike Total 90
Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s dlouhým rukávem
Sleva 30 %
FC Barcelona Strike, čtvrté
FC Barcelona Strike, čtvrté Předzápasové tréninkové fotbalové tričko Nike Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
FC Barcelona Strike, čtvrté
Předzápasové tréninkové fotbalové tričko Nike Dri-FIT pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Strike
Nike Strike Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Nike Strike
Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Sleva 30 %
Paris Saint-Germain Academy Pro, čtvrté
Paris Saint-Germain Academy Pro, čtvrté Předzápasové fotbalové tričko Jordan Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Paris Saint-Germain Academy Pro, čtvrté
Předzápasové fotbalové tričko Jordan Dri-FIT pro větší děti
Sleva 30 %