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Nike Black Friday fotbal slevy 2026

(174)
Nike United Phantom 6 Low Elite
Nike United Phantom 6 Low Elite Kopačky na pevný povrch
Nike United Phantom 6 Low Elite
Kopačky na pevný povrch
Sleva 30 %
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Nike Phantom 6 Low Elite LV8 Kopačky na pevný povrch
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Kopačky na pevný povrch
Sleva 30 %
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Kopačky na pevný povrch
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Kopačky na pevný povrch
Sleva 30 %
Nike Phantom 6 Low Pro „Erling Haaland“
Nike Phantom 6 Low Pro „Erling Haaland“ Kopačky na pevný povrch
Nike Phantom 6 Low Pro „Erling Haaland“
Kopačky na pevný povrch
Sleva 30 %
Nike United Phantom 6 Low Academy
Nike United Phantom 6 Low Academy Kopačky na různé povrchy
Nike United Phantom 6 Low Academy
Kopačky na různé povrchy
Sleva 30 %
Nike United Tiempo Maestro Elite
Nike United Tiempo Maestro Elite Nízké kopačky na pevný povrch
Nike United Tiempo Maestro Elite
Nízké kopačky na pevný povrch
Sleva 30 %
Nike Phantom 6 Low Elite „Erling Haaland“
Nike Phantom 6 Low Elite „Erling Haaland“ Kopačky na pevný povrch
Nike Phantom 6 Low Elite „Erling Haaland“
Kopačky na pevný povrch
Sleva 30 %
Nike United Phantom 6 High Elite
Nike United Phantom 6 High Elite Kopačky na pevný povrch
Nike United Phantom 6 High Elite
Kopačky na pevný povrch
Sleva 30 %
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Kopačky na pevný povrch
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Kopačky na pevný povrch
Sleva 30 %
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy Kopačky na různé povrchy pro větší děti
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy
Kopačky na různé povrchy pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Tiempo Maestro Elite LV8
Nike Tiempo Maestro Elite LV8 Nízké kopačky na pevný povrch
Nike Tiempo Maestro Elite LV8
Nízké kopačky na pevný povrch
Sleva 30 %
Nike Phantom 6 Low Pro „Erling Haaland“
Nike Phantom 6 Low Pro „Erling Haaland“ Kopačky na umělou trávu
Nike Phantom 6 Low Pro „Erling Haaland“
Kopačky na umělou trávu
Sleva 30 %
Nike Phantom 6 Low Academy „Erling Haaland“
Nike Phantom 6 Low Academy „Erling Haaland“ Kopačky na umělou trávu
Nike Phantom 6 Low Academy „Erling Haaland“
Kopačky na umělou trávu
Sleva 30 %
Paris Saint-Germain Academy Pro, čtvrté
Paris Saint-Germain Academy Pro, čtvrté Pánská fotbalová bunda Jordan Therma-FIT se syntetickou výplní
Recyklované materiály
Paris Saint-Germain Academy Pro, čtvrté
Pánská fotbalová bunda Jordan Therma-FIT se syntetickou výplní
Sleva 30 %
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Fotbalová mikina Nike Dri-FIT s kapucí pro větší děti
Kylian Mbappé Club Fleece
Fotbalová mikina Nike Dri-FIT s kapucí pro větší děti
Sleva 30 %
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
Recyklované materiály
Kylian Mbappé Academy
Fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Phantom 6 Low Elite „Erling Haaland“
Nike Phantom 6 Low Elite „Erling Haaland“ Kopačky na umělou trávu
Nike Phantom 6 Low Elite „Erling Haaland“
Kopačky na umělou trávu
Sleva 30 %
Nike Total 90
Nike Total 90 Pánské boty
Nike Total 90
Pánské boty
Sleva 30 %
Nike Academy
Nike Academy Pánské fotbalové kraťasy Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Academy
Pánské fotbalové kraťasy Dri-FIT
Sleva 30 %
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Fotbalové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Kylian Mbappé Academy
Fotbalové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
Sleva 30 %
NikeGrip Vapor Strike
NikeGrip Vapor Strike Středně vysoké fotbalové ponožky
Recyklované materiály
NikeGrip Vapor Strike
Středně vysoké fotbalové ponožky
Sleva 28 %
Nike Phantom 6 Low Pro „Erling Haaland“
Nike Phantom 6 Low Pro „Erling Haaland“ Kopačky na umělou trávu
Nike Phantom 6 Low Pro „Erling Haaland“
Kopačky na umělou trávu
Sleva 30 %
Nike Phantom 6 Low Academy „Erling Haaland“
Nike Phantom 6 Low Academy „Erling Haaland“ Kopačky na různé povrchy
Nike Phantom 6 Low Academy „Erling Haaland“
Kopačky na různé povrchy
Sleva 30 %
Nike Phantom 6 Low Academy „Erling Haaland“
Nike Phantom 6 Low Academy „Erling Haaland“ Sálové kopačky
Nike Phantom 6 Low Academy „Erling Haaland“
Sálové kopačky
Sleva 30 %
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy „Erling Haaland“
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy „Erling Haaland“ Kopačky na různé povrchy pro větší děti
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy „Erling Haaland“
Kopačky na různé povrchy pro větší děti
Sleva 30 %
Paris Saint-Germain Strike, čtvrtá
Paris Saint-Germain Strike, čtvrtá Pánské fotbalové tričko Jordan Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Paris Saint-Germain Strike, čtvrtá
Pánské fotbalové tričko Jordan Dri-FIT s krátkým rukávem
Sleva 30 %
Paris Saint-Germain Strike Windrunner PrimaLoft®, čtvrté
Paris Saint-Germain Strike Windrunner PrimaLoft®, čtvrté Pánská fotbalová bunda Jordan Storm-FIT s kapucí
Paris Saint-Germain Strike Windrunner PrimaLoft®, čtvrté
Pánská fotbalová bunda Jordan Storm-FIT s kapucí
Sleva 30 %
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Nízké kopačky na pevný povrch
Nike Tiempo Ligera Pro
Nízké kopačky na pevný povrch
Sleva 30 %
Nike Academy
Nike Academy Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Nike Academy
Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Sleva 30 %
Air Jordan Ultra
Air Jordan Ultra Pánské boty
Air Jordan Ultra
Pánské boty
Sleva 30 %
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro „Erling Haaland“
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro „Erling Haaland“ Kopačky na různé povrchy pro větší děti
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro „Erling Haaland“
Kopačky na různé povrchy pro větší děti
Sleva 30 %
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Pánské pantofle
Nike ReactX Rejuven8
Pánské pantofle
Sleva 30 %
Nike Tiempo Reactgato
Nike Tiempo Reactgato Nízké sálové kopačky
Nike Tiempo Reactgato
Nízké sálové kopačky
Sleva 30 %
Nike Strike Elite
Nike Strike Elite Pánský fotbalový tréninkový top Dri-FIT ADV
Recyklované materiály
Nike Strike Elite
Pánský fotbalový tréninkový top Dri-FIT ADV
Sleva 30 %
Nike United Tiempo Maestro Academy
Nike United Tiempo Maestro Academy Nízké kopačky na umělou trávu
Nike United Tiempo Maestro Academy
Nízké kopačky na umělou trávu
Sleva 30 %
Nike Tiempo Streetgato PRM
Nike Tiempo Streetgato PRM Nízké sálové kopačky
Nike Tiempo Streetgato PRM
Nízké sálové kopačky
Sleva 30 %
Nike Tiempo Streetgato PRM
Nike Tiempo Streetgato PRM Nízké sálové kopačky
Nike Tiempo Streetgato PRM
Nízké sálové kopačky
Sleva 30 %
Nike Tiempo Reactgato
Nike Tiempo Reactgato Nízké sálové kopačky
Nike Tiempo Reactgato
Nízké sálové kopačky
Sleva 30 %
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy „Erling Haaland“
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy „Erling Haaland“ Kopačky na umělou trávu pro větší děti
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy „Erling Haaland“
Kopačky na umělou trávu pro větší děti
Sleva 30 %
Paris Saint-Germain Strike
Paris Saint-Germain Strike Pánské fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Paris Saint-Germain Strike
Pánské fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem
Sleva 30 %
Nike Academy
Nike Academy Pánské fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Academy
Pánské fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT
Sleva 37 %
Paris Saint-Germain Strike, čtvrtá
Paris Saint-Germain Strike, čtvrtá Pánský fotbalový tréninkový top Jordan Dri-FIT
Recyklované materiály
Paris Saint-Germain Strike, čtvrtá
Pánský fotbalový tréninkový top Jordan Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy „Erling Haaland“
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy „Erling Haaland“ Kopačky na umělý povrch pro větší děti
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy „Erling Haaland“
Kopačky na umělý povrch pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Mercurial Lite
Nike Mercurial Lite Fotbalové chrániče holení
Nike Mercurial Lite
Fotbalové chrániče holení
Sleva 30 %
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy „Erling Haaland“
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy „Erling Haaland“ Sálové kopačky pro větší děti
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy „Erling Haaland“
Sálové kopačky pro větší děti
Sleva 30 %
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Fotbalová mikina s kulatým výstřihem pro větší děti
Kylian Mbappé Club Fleece
Fotbalová mikina s kulatým výstřihem pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Academy+
Nike Academy+ Fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
Recyklované materiály
Nike Academy+
Fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
Sleva 28 %
FC Barcelona Stadium 2025/26, čtvrtý
FC Barcelona Stadium 2025/26, čtvrtý Replika pánských fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT
Recyklované materiály
FC Barcelona Stadium 2025/26, čtvrtý
Replika pánských fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Academy
Nike Academy Fotbalové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Nike Academy
Fotbalové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
Sleva 28 %
Vini Jr. Academy
Vini Jr. Academy Fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Vini Jr. Academy
Fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT pro větší děti
Sleva 30 %
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain Dámské fotbalové tričko Nike
Paris Saint-Germain
Dámské fotbalové tričko Nike
Sleva 30 %
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Fotbalové kraťasy pro větší děti
Kylian Mbappé Club Fleece
Fotbalové kraťasy pro větší děti
Sleva 30 %
Vini Jr. Academy
Vini Jr. Academy Fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
Recyklované materiály
Vini Jr. Academy
Fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
Sleva 30 %
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium, čtvrtá verze
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium, čtvrtá verze Replika fotbalových kraťasů Jordan Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium, čtvrtá verze
Replika fotbalových kraťasů Jordan Dri-FIT pro větší děti
Sleva 30 %
Paris Saint-Germain Academy Pro Night Edition
Paris Saint-Germain Academy Pro Night Edition Dámské předzápasové fotbalové tričko Jordan Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Paris Saint-Germain Academy Pro Night Edition
Dámské předzápasové fotbalové tričko Jordan Dri-FIT s krátkým rukávem
Sleva 30 %
Chelsea FC Strike, třetí
Chelsea FC Strike, třetí Pánské fotbalové tričko Nike Dri-FIT Total 90 s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Chelsea FC Strike, třetí
Pánské fotbalové tričko Nike Dri-FIT Total 90 s krátkým rukávem
Sleva 30 %
Nike Total 90 Checkered
Nike Total 90 Checkered Pánské boty
Nike Total 90 Checkered
Pánské boty
Sleva 30 %
Chelsea FC Strike, třetí
Chelsea FC Strike, třetí Pánské pleteninové fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT Total 90
Recyklované materiály
Chelsea FC Strike, třetí
Pánské pleteninové fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT Total 90
Sleva 30 %
Inter Milán Academy Pro SE
Inter Milán Academy Pro SE Pánské předzápasové fotbalové tričko Nike ACG Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Inter Milán Academy Pro SE
Pánské předzápasové fotbalové tričko Nike ACG Dri-FIT s krátkým rukávem
Sleva 30 %
Nike United Academy
Nike United Academy Dámské pleteninové fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike United Academy
Dámské pleteninové fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Total 90
Nike Total 90 Pánské boty
Nike Total 90
Pánské boty
Sleva 30 %
FC Barcelona Stadium 2025/26, čtvrtý
FC Barcelona Stadium 2025/26, čtvrtý Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
Recyklované materiály
FC Barcelona Stadium 2025/26, čtvrtý
Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Academy
Nike Academy Pánské fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Academy
Pánské fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Academy
Nike Academy Dámské 10cm fotbalové kraťasy Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Academy
Dámské 10cm fotbalové kraťasy Dri-FIT
Sleva 30 %
Chelsea FC Academy Pro, třetí
Chelsea FC Academy Pro, třetí Pánské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Total 90
Recyklované materiály
Chelsea FC Academy Pro, třetí
Pánské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Total 90
Sleva 30 %
Nike Tiempo Streetgato PRM
Nike Tiempo Streetgato PRM Nízké sálové kopačky
Nike Tiempo Streetgato PRM
Nízké sálové kopačky
Sleva 30 %
Nike Academy
Nike Academy Fotbalové pleteninové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Nike Academy
Fotbalové pleteninové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
Sleva 30 %
Erling Haaland Club Fleece
Erling Haaland Club Fleece Fotbalové kraťasy Nike pro větší děti
Erling Haaland Club Fleece
Fotbalové kraťasy Nike pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Phantom
Nike Phantom Brankářské fotbalové rukavice Dynamic Fit
Nike Phantom
Brankářské fotbalové rukavice Dynamic Fit
Sleva 30 %
Nike Academy+
Nike Academy+ Pánské fotbalové kraťasy Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Academy+
Pánské fotbalové kraťasy Dri-FIT
Sleva 28 %
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Fotbalová mikina Nike s kulatým výstřihem a volnějším střihem pro větší děti (dívky)
Kylian Mbappé Club Fleece
Fotbalová mikina Nike s kulatým výstřihem a volnějším střihem pro větší děti (dívky)
Sleva 30 %
Nike Dri-FIT Academy
Nike Dri-FIT Academy Pánské fotbalové kraťasy Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Dri-FIT Academy
Pánské fotbalové kraťasy Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Academy
Nike Academy Fotbalové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Nike Academy
Fotbalové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
Sleva 28 %
Vini Jr. Academy
Vini Jr. Academy Fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Vini Jr. Academy
Fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT pro větší děti
Sleva 30 %
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain Dámské fotbalové tričko Nike
Paris Saint-Germain
Dámské fotbalové tričko Nike
Sleva 30 %
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Fotbalové kraťasy pro větší děti
Kylian Mbappé Club Fleece
Fotbalové kraťasy pro větší děti
Sleva 30 %
Vini Jr. Academy
Vini Jr. Academy Fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
Recyklované materiály
Vini Jr. Academy
Fotbalové tričko Nike Dri-FIT s krátkým rukávem pro větší děti
Sleva 30 %
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium, čtvrtá verze
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium, čtvrtá verze Replika fotbalových kraťasů Jordan Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium, čtvrtá verze
Replika fotbalových kraťasů Jordan Dri-FIT pro větší děti
Sleva 30 %
Paris Saint-Germain Academy Pro Night Edition
Paris Saint-Germain Academy Pro Night Edition Dámské předzápasové fotbalové tričko Jordan Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Paris Saint-Germain Academy Pro Night Edition
Dámské předzápasové fotbalové tričko Jordan Dri-FIT s krátkým rukávem
Sleva 30 %
Chelsea FC Strike, třetí
Chelsea FC Strike, třetí Pánské fotbalové tričko Nike Dri-FIT Total 90 s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Chelsea FC Strike, třetí
Pánské fotbalové tričko Nike Dri-FIT Total 90 s krátkým rukávem
Sleva 30 %
Nike Total 90 Checkered
Nike Total 90 Checkered Pánské boty
Nike Total 90 Checkered
Pánské boty
Sleva 30 %
Chelsea FC Strike, třetí
Chelsea FC Strike, třetí Pánské pleteninové fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT Total 90
Recyklované materiály
Chelsea FC Strike, třetí
Pánské pleteninové fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT Total 90
Sleva 30 %
Inter Milán Academy Pro SE
Inter Milán Academy Pro SE Pánské předzápasové fotbalové tričko Nike ACG Dri-FIT s krátkým rukávem
Recyklované materiály
Inter Milán Academy Pro SE
Pánské předzápasové fotbalové tričko Nike ACG Dri-FIT s krátkým rukávem
Sleva 30 %
Nike United Academy
Nike United Academy Dámské pleteninové fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike United Academy
Dámské pleteninové fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Total 90
Nike Total 90 Pánské boty
Nike Total 90
Pánské boty
Sleva 30 %
FC Barcelona Stadium 2025/26, čtvrtý
FC Barcelona Stadium 2025/26, čtvrtý Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
Recyklované materiály
FC Barcelona Stadium 2025/26, čtvrtý
Replika fotbalových kraťasů Nike Dri-FIT Replica pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Academy
Nike Academy Pánské fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Academy
Pánské fotbalové kraťasy Nike Dri-FIT
Sleva 30 %
Nike Academy
Nike Academy Dámské 10cm fotbalové kraťasy Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Academy
Dámské 10cm fotbalové kraťasy Dri-FIT
Sleva 30 %
Chelsea FC Academy Pro, třetí
Chelsea FC Academy Pro, třetí Pánské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Total 90
Recyklované materiály
Chelsea FC Academy Pro, třetí
Pánské předzápasové fotbalové tričko Nike Dri-FIT Total 90
Sleva 30 %
Nike Tiempo Streetgato PRM
Nike Tiempo Streetgato PRM Nízké sálové kopačky
Nike Tiempo Streetgato PRM
Nízké sálové kopačky
Sleva 30 %
Nike Academy
Nike Academy Fotbalové pleteninové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
Recyklované materiály
Nike Academy
Fotbalové pleteninové kraťasy Dri-FIT pro větší děti
Sleva 30 %
Erling Haaland Club Fleece
Erling Haaland Club Fleece Fotbalové kraťasy Nike pro větší děti
Erling Haaland Club Fleece
Fotbalové kraťasy Nike pro větší děti
Sleva 30 %
Nike Phantom
Nike Phantom Brankářské fotbalové rukavice Dynamic Fit
Nike Phantom
Brankářské fotbalové rukavice Dynamic Fit
Sleva 30 %
Nike Academy+
Nike Academy+ Pánské fotbalové kraťasy Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Academy+
Pánské fotbalové kraťasy Dri-FIT
Sleva 28 %
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Fotbalová mikina Nike s kulatým výstřihem a volnějším střihem pro větší děti (dívky)
Kylian Mbappé Club Fleece
Fotbalová mikina Nike s kulatým výstřihem a volnějším střihem pro větší děti (dívky)
Sleva 30 %
Nike Dri-FIT Academy
Nike Dri-FIT Academy Pánské fotbalové kraťasy Dri-FIT
Recyklované materiály
Nike Dri-FIT Academy
Pánské fotbalové kraťasy Dri-FIT
Sleva 30 %