Back to SearchNike Factory Store - VancouverOpen • Closes at 21:007899 Templeton Station Rd.Richmond, British Columbia, V7B 0B7, CA604-295-8521Get DirectionsStore HoursMon - Sun: 10:00 - 21:00ServicesBra Fit by Nike FitFit is everything. Get the right bra and the right fit for your favourite activities.Nearby StoresStore DirectoryNike Richmond Centre6551 No. 3 RoadUnit 1592Richmond, British Columbia, V6Y 2B6, CAOpen • Closes at 19:00Nike Robson1119 Robson StreetVancouver, British Columbia, V6E 1B5, CAOpen • Closes at 20:00Nike Metrotown 2.01221, 4700 Kingsway, Burnaby, BC V5H 4M1Burnaby, British Columbia, BC V5H 4M1, CAOpen • Closes at 21:00