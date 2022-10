Společně rychleji: Shalane Flanaganová a Bowerman Track Club

Grant Fisher našel motivaci v rodině, se kterou každý den běhá. „Každý jsme odjinud. Pocházíme z různých podmínek. Každý z nás se k běhání dostal jinou cestou. Ale stmelil nás jediný cíl, a to být v běhu co nejlepší,“ říká. Pro Granta to znamená možnost letos v létě poprvé závodit na světové soutěži.