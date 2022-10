Léto s řadou ACG podle Nani

„Během léta jsou mojí oblíbenou denní dobou západy slunce. Slunce totiž zapadá o něco později a oceán působí uklidňujícím dojmem, stačí si jenom sednout. Je to fakt nádhera – a je to nejlepší doba, kdy se ponořit do vod oceánu. Voda je úžasně teplá, je to pocit jako ve vaně. Prostě se necháváš unášet a sleduješ fantasticky krásnou oblohu. Přesně za tímhle se lidé na Havaj vydávají.“