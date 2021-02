Tři známky toho, že ti možná prospěje časnější vstávání

Poznáváš se v tom? Lepší spánek ti pomůže navodit taky jednoduchý experiment doktorky Mahové, kterým si ověříš, jak dlouho vlastně potřebuješ spát. Až budeš mít příště volno nebo dovolenou (nebo kdykoli si můžeš upravit svůj ranní program), tak choď v noci spát pokaždé ve stejnou dobu a vypni si budík – a ráno sleduj, v kolik hodin se přirozeně probouzíš. „Když to takhle budeš dělat několik dní v řadě, tak získáš představu o tom, po kolika hodinách spánku se cítíš odpočatě,“ vysvětluje Mahová. (Pokud najednou začneš spát déle než obvykle – například 10 hodin – a když se u tebe navíc ještě projeví další symptomy, tak zajdi za lékařem, aby se zjistilo, co za tím může být. Podle Mahové se může jednat o deprese nebo jiné skryté zdravotní problémy.)



„Až zjistíš, jaká délka spánku je pro tebe optimální, tak se snaž každý den ulehat do postele a vstávat v pravidelnou dobu,“ radí Mahová. Když si v některé dny výrazně přispíš, tak budeš mít spánek jako na houpačce. Může to rozhodit tvoje tělesné hodiny a způsobit různé zdravotní problémy, jako je vysoký tlak nebo pocit, že jsi v něčem pořád pozadu, nebo napřed. Pokud tedy zrovna nezaklapáš budík v sobotu, kdy potřebuješ dohnat „spánkový dluh“ po náročném týdnu, nebo když máš pocit, že na tebe něco leze, tak dlouhé vyspávání většinou není tím, co tvému tělu opravdu prospěje.



A jak to poznáš najisto? Podle toho, že ti delší čas strávený pod peřinou nedodá energii. „I když zrovna můžeš ponocovat, tak uděláš líp, když nebudeš chodit pozdě spát a nebudeš se pak ráno pozdě probouzet,“ doporučuje Mahová. „Radši běž dřív na kutě a předejdi tak pozdnímu vstávání, protože si líp seřídíš svoje hodiny. Ale uprav si to podle vlastního režimu,“ dodává.



Pamatuj si, že spánek je od toho, aby tě zotavil, dodal ti vzpruhu a připravil tě na nový den. Pokud tuhle svoji úlohu neplní, tak je možná správný čas položit na něj větší důraz.